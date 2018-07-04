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Вы помните то наивное время, когда email, отправленный с вашего компьютера, не мог служить судебным доказательством вашей причастности к переписке? Потому что "контроль над компьютером могло захватить третье лицо"? Вы помните то прекрасное понятие "аватар"? Которое отделяло автора и электронного наратора? Помните, как в век LiveJournal, на заре наступившей сегодня эры тотального цифрового рабства, мы давали своим альтер-эго в Сети выдуманные никнеймы? Чтобы никто из знакомых нам "людей" не потешался над литературными экспериментами наших "аватаров"? Это было так недавно, всего каких-нибудь 10 лет назад!
А вспоминаете, как шокированы мы были, когда Facebook впервые строгим голосом потребовал от нас предоставить действующий номер сотового телефона для подтверждения аккаунта? А потом то же самое сделали почта, которой мы пользуемся, планшет, ноутбук?
Либеральные технологические детерминисты, пророчествовавшие наступление прекрасной эпохи свободы с появлением Интернета, уже сегодня могут посыпать себе голову пеплом сожженных на радостях человечеством бумажных версий газет и журналов.
Мы были свободнее 20 лет назад. Свободней, чем сегодня. Да, до появления "интерактивности, дигитальности и конвергенции" мы не могли написать коммент под статьей. Но чего стоит право высказаться по теме или об авторе, разместить линк на статью у себя в ФБ, если за это право тебя могут наказать штрафом или тюрьмой? (уголовные сроки за репост в России, поправки в закон о СМИ в Беларуси, устанавливающие ответственность за комментарии, включая возможность смс-идентификации комментирующих).
Но нет, я сейчас не про "страны с дефицитом свободы слова". Я - про технологии. Ибо уровень свободы слова - величина переменная. Приход к власти правых, военная кампания, себялюбивый харизматик у руля - есть целая обойма факторов, могущих заставить правительство свободной страны сделать ее [временно] несвободной. Важно тут то, что Google и Facebook (в отличие от Netscape и старенького LiveJournal) им в этом, сами того не желая того, помогут.
Big datа, про которую вы, конечно же, слышали - только вершина айсберга, самое невинное из того, что новые медиа могут сделать с вами. Ибо она - про работу с большими массивами практически ничего в плане уголовного преследования не значащих показателей, таких, как психотические характеристики личности. А поговорим вот, например, про Google, который в 2009 году перешел от персонально нейтрального алгоритма PageRank к системе персонализированного поиска, который учитывает то, кем Google думает вы являетесь (для чего старательно собирает историю всех дел, совершаемых вами в Сети). Человеку, имеющему пристальный профессиональный интерес к вашей личности ничего не стоит узнать то, что думает о вас Google. Что вы говорите? Email, отправленный когда-то с компьютера не был основанием для преследования владельца компьютера? Ну а вот в апреле в России, например, арестовали Дмитрия Третьякова, уголовное дело, одно из сотен похожих, возбуждено за репост из Telegram чата сторонников Алексея Навального.
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