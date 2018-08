Freunde sind super. Manche Freunde kochen zum Beispiel ein "sehr gutes" Lammragout. Sie fahren mit einem in den Urlaub. Andere Freunde sind sich nicht zu schade, als Penis verkleidet durch Innenstädte zu torkeln, um Junggesellenabschiede zu feiern. Das Beste: Freunde kann man sich völlig frei selbst aussuchen, und das Allerbeste, man kann sich aussuchen, wer einem nicht zum Freund wird (Leute, die als Penis verkleidet durch Innenstädte laufen zum Beispiel).

Mit Familie ist das anders. Familie, das ist ein unordentlicher Knoten an Leuten mit einem irritierenden Musikgeschmack, kuriosem Kleidungsstil und seltsamen politischen Ansichten, Menschen, mit denen man sich seit der Kindheit in die Haare kriegt. Vielleicht sind ein paar der Familienmitglieder im Großen und Ganzen liebenswert und empfinden Leonard Cohen auch als den größten Musiker aller Zeiten, dann hatte man unverschämtes Glück. Aber im Normalfall ist Familie das krasse Gegenteil einer Rama-Werbung.

Familie, das ist das immer wiederkehrende Streitthema, das sind Weihnachtsabende, die man entspannter alleine zu Hause mit einem Merlot verbracht hätte, das sind endlose Sommer, von denen man sich später nur an die Autofahrten hinten, im Kindersitz, erinnert, die Hitze flimmernd über dem Brenner, neben einem kotzt die Schwester. Familie, das ist der Bruder, der ständig verspricht, zurückzurufen, und es nie tut, das ist der Cousin, der sein Kreuz bei der AfD macht, das sind Eltern, die man abwechselnd liebt und verdammt und dann wieder liebt, wie so ein Mensch.

Familie ist kein freiwilliger Verein. Und genau das ist das Magische daran. Das urban-trotzige "Meine Freunde sind meine Familie" kann genau deshalb nicht stimmen: weil Familie eben nicht eine sorgsam kuratierte Ansammlung von Individuen mit beeindruckender Plattensammlung ist, sondern die völlig irre Idee, sich mit Menschen abzugeben, mit denen man unter Umständen nicht mal im selben Bundesland gesehen werden möchte. Im Prinzip ein völlig gestörter Plan, der nicht funktionieren kann. Familie, das ist das anarchischste Bündnis unserer Gesellschaft. Deswegen bin ich eigentlich ganz auf einer Linie mit christlichen Schmollparteien: Die Familie ist heilig. Man wächst nicht an Diskussionen mit der besten Freundin, ob ihr nun das megasüße Beachkleid oder der Plisseerock besser steht oder ob man sich heute "mega abschießt" oder eher "einen Gemütlichen macht".

Darth Vader oder Lord Voldemort

Was die eigenen, Achtung, noch so ein Kampfbegriff, Werte sind, bemerkt man erst, wenn man sie verteidigen muss, und nirgendwo wird das vehementer betrieben als innerhalb der Familie. Dass man kein Kopftuch tragen will, nur weil es die Mutter tut. Dass man sich ein Leben auf dem Land nicht vorstellen kann, weil man sich an das ewige Warten auf den einzigen Bus am Tag erinnert, der einen in die nächste Kleinstadt bringt, ein ganzes halbes Leben hat man auf diesen Bus gewartet. Dass man lieber laut streitet, als still auszuhalten, wie der Stiefvater. Familie schafft und erschafft einen dadurch.

Und genau dadurch kann man sehr genau feststellen, was nun Familie ist und wer dazu gehört: Familie, das sind Lebewesen, für die man sich langfristig verantwortlich fühlt. Bei denen man mitfühlt, obwohl man sich nicht erklären kann, weshalb einen die Scheidung von jemandem erschüttert, mit dem man so absolut gar nichts teilt außer eine gemeinsame Großmutter. Genauso, und da kann ich mich dann glücklicherweise doch von einer "christlich" "sozialen" Union distanzieren, müssen diese Menschen nicht verwandt mit einem sein. Familie, das ist auch der Sohn des Freundes, bei dem es nicht mal einen genetischen Grund gibt, weshalb man sich plötzlich über Dinge wie Übertrittszeugnisse sorgt oder auf einmal bereitwillig darüber diskutiert, ob nun Voldemort oder Darth Vader geiler ist.

Familie, das kann auch die alte Nachbarin sein, die man im Studium kennengelernt hat und nach deren Gesundheit man sich auch jetzt, vier Städte und 20 Jahre später, noch regelmäßig erkundigt. Familie: Das können Cousins, Kinder, Eltern, Tanten sein. Oder eben Patchworkkinder, der alte Schäferhund, die Mutter der besten Freundin. Es sind Menschen, bei denen man nicht abwägen muss, ob man für sie da ist. Für die man ständig Opfer bringt, ohne dass es sich je so richtig nach Opfer anfühlt. Die man ein Leben lang bereitwillig aushält, trotz der unlustigen Schwulenwitzchen und dem penetranten Axe-Geruch.

Wer einen fordert, aufreibt, an die Grenzen bringt und provoziert, lehrt einen auch, sich zusammenzureißen, zu hinterfragen, für sich einzustehen, manchmal auch: sich abzugrenzen. Familie, das ist ein leuchtendes, störrisches "Trotzdem!". Und die einzigen Menschen, bei denen dieser Satz kein leeres Pathos ist, sondern tief empfundene Wahrheit.

