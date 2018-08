Lieber Roberto Saviano,

wir kennen uns nicht persönlich, aber Ihr Appell an Ihre Kollegen, in dem Sie verzweifelt "Warum versteckt ihr euch alle?" fragen, hat mich beunruhigt und traurig gemacht. Teile Ihrer Facebook-Ansprache wurden in zwei deutschsprachigen Zeitungen am Wochenende abgedruckt, im Schweizer Tagesanzeiger und in der Süddeutschen Zeitung.

Sie sind ein mutiger Kritiker des italienischen Innenministers Matteo Salvini der Partei Lega, den Sie als "Minister der Unterwelt" beschreiben, und der Sie dafür persönlich vor Gericht sehen will. Zu allem Überfluss droht er Ihnen, den Polizeischutz zu entziehen, unter dem Sie seit mehr als zehn Jahren stehen. Ein Innenminister, der einen Journalisten für vogelfrei erklärt – das kennen wir bislang eigentlich nur aus Russland und der Türkei und nicht aus einem EU-Staat.



Wegen Ihrer Recherchen über die Mafia haben Sie es zudem mit skrupellosen Gegnern aus der organisierten Kriminalität zu tun. In Italien wird außerdem seit Wochen eine Kampagne gegen Sie betrieben, und sie scheint kein Ende zu finden, obwohl sie schon längst als Propaganda enttarnt ist. Angeblich hätten Sie gesagt, dass Sie lieber Flüchtlingen als italienischen Erdbebenopfern helfen würden. Die Quelle dieser Falschbehauptung ist schon längst bekannt. Trotzdem schlägt Ihnen die Verachtung Ihrer Landsleute entgegen. Ich glaube, als Autor, der noch keine 40 Jahre alt ist, kann man in keiner schwierigeren Situation sein.



Widerstand der Zeitungen

Insofern verstehe ich Ihren Appell, den Sie – wenn ich es richtig verstehe – in erster Linie an die Kollegen in Italien richten, aber der uns Autoren derzeit fast überall in Europa, Russland, der Türkei und den USA betrifft.

Sie sagen:

"Jetzt werdet ihr mir sagen: Wir schlagen unsere Schlachten doch mit unseren Büchern, unseren Liedern, unseren Shows. Aber es gibt Momente, in denen es nicht mehr genügt, den Widerstand an die eigene Kunst zu delegieren. Sprecht mit euren Lesern, euren Zuhörern, mit all denen, deren Seele ihr mit eurer Arbeit berührt habt."

Sie begreifen sich als jemand, der für die 600.000 Flüchtlinge in Italien spricht, die keine Stimme haben. Und als Stimme der NGOs, als Kämpfer für jene, die sich einen Kampf nicht leisten können. Sie rufen:

"Ich bitte euch aufzustehen für die Rechte aller!"

Das letzte Mal, dass ich diesen Platz hier genutzt habe, um in Ich-Form zu schreiben, war, als mein Kollege Deniz Yücel in Istanbul im Gefängnis saß, weil er, genau wie Sie, von den mächtigsten Männern eines Staates zum Feind erklärt wurde. Wir Kollegen, Autoren, Kulturschaffende, die sich für ihn einsetzten, taten das oft auch in Opposition zu den Lesern, von denen Sie finden, dass wir uns ihnen zuwenden sollten.



Wenn ich etwas über diese Zeiten gelernt habe, dann ist es das Gegenteil. Wir müssen an unsere Leser appellieren:

"Wenn euch unsere Arbeit etwas bedeutet, wenn wir eure Seelen und Herzen berühren, dann wendet euch uns öffentlich zu. Steht zu uns."

Es sind immer erst die Schriftsteller, Autoren, Regisseure, Karikaturisten, kurz, es ist die Kultur, die als Erstes eingesperrt wird und um ihr Leben fürchten muss, wenn Regierungen ins Totalitäre kippen.

Daphne Caruana Galizia aus Malta, Ján Kuciak aus der Slowakei, Anna Politkowskaja aus Russland, Hrant Dink aus der Türkei, das sind nur einige der Namen von Kollegen, die getötet wurden, weil sie an den Wert von Wahrheit glaubten. Mir fallen auf Anhieb mehrere Dutzend Namen von ausländischen Kollegen ein, die gegen den Widerstand von Verlagen, Zeitungen und vor allem Lesern einen Großteil ihrer Energie dafür verwenden müssen, in Opposition zum eigenen Berufsstand zu kämpfen. Oder noch schlimmer: die von ihren eigenen Kollegen im Stich gelassen werden.