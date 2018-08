Die Autoren Janis Emmanouilidis und Fabian Zuleeg veröffentlichten 2016 ein Thesenpapier zur konfliktreichen Lage der EU. Die beiden arbeiten für die EU-nahe Denkfabrik EPC – European Policy Center und so bieten ihre Problemanalysen eine Binnenperspektive darauf, wie in Brüssels bürokratischen Zirkeln die eigene Politik reflektiert wird. Die Autoren erkennen seit 2008 einen mehrfachen Krisenzustand, ein Zusammenspiel aus wirtschaftlichen, geopolitischen und sozialen Krisen. Als "Gefahr eines regressiven und illiberalen Europas", die den Zusammenhalt der Union bedroht, benennen sie populistische Politiken. Es ist zutreffend, dass der Rechtsruck die europäischen Demokratien und die EU bedroht. Allerdings verkennen die Autoren, dass die EU-Wirtschaftspolitik für den Aufstieg der Rechten mitverantwortlich ist.

Jule Govrin, geboren 1984, lebt in Berlin und arbeitet als Philosophin und Kulturtheoretikerin. Sie forscht an der Freien Universität zum Verhältnis von Begehren, Sexualität und Ökonomie. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

Bereits 2016 stritt man sich in der EU über die Frage, welches Land wie viele Geflüchtete aufzunehmen habe. Angela Merkel verkörperte in diesem brisanten Moment die Willkommenskultur. Wenn man von dort aus in die Gegenwart blickt, ist das Bild noch verheerender. Beim EU-Gipfel im Juni mussten sich Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron mit Horst Seehofer herumschlagen, der in seinem marodierenden Kampf der Kanzlerin sogar ein Sondertreffen der Regierungen abtrotzen konnte, und sich an einen Verhandlungstisch mit Rechten setzen, die in Italien, Österreich und Ungarn an die Staatsmacht gekommen sind. Europäische Politik wird derzeit von der Agenda der Rechten bestimmt, ob sie aus dem offen rechtsextremen Spektrum kommen oder sich als Konservative geben wie Seehofer und der Präsident Sebastian Kurz, der in Wien im Schulterschluss mit der faschistischen FPÖ regiert. Bei dem Sondertreffen handelten die EU-Führungsspitzen eine Abschottungspolitik aus, die den Tod von Tausenden Menschen einkalkuliert. Angesichts dessen muss man der Krisendiagnose von 2016 zweifelsohne zustimmen. Die EU befindet sich in einer Krise, die neben der sozialen und ökonomischen vor allem eine humanitäre Krise ist.



Schon 2016 zeichnete sich ab, dass die Rechte das Thema Flüchtlingspolitik für sich nutzen würde. Daher fragen die EPC-Autoren, wie man diese dominante Themensetzung unterlaufen kann. Sie warnen vor dem Mobilisierungspotenzial von antiliberalen, populistischen Bewegungen. Man könnte meinen, dass derlei Vorsicht angesichts des Rechtsrucks hilfreich war. Doch indem sie einen autoritären Politikstil einzig bei Oppositionsbewegungen beklagen, übersehen sie beflissentlich, wie die EU mit eigenen autoritären Tendenzen den Rechtsruck befördert hat. Denn trotz ihrer beteuerten liberalen Haltung haben sich EU wie europäische Staatsregierungen in den vergangenen Jahren in stark souveränem Gebaren gezeigt.



Dieses autoritäre Auftreten äußert sich nicht nur in den aktuellen Abschottungs- und Aufrüstungsmaßnahmen, sondern auch in der Wirtschaftspolitik. Abgesehen von rigiden Regierungsmaßnahmen innerhalb verschiedener EU-Staaten seit den 1990er-Jahren ist auf EU-Ebene eine harte ökonomische Linie an der Tagesordnung. Bevor sich Merkel für die Willkommenskultur einsetzte, war sie im Sommer 2015 Seite an Seite mit dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble angetreten, um die austeritätspolitischen Sparmaßnahmen gegen den Willen der griechischen Bevölkerung durchzusetzen. Nachdem die Verhandlungen mit Schäuble und Merkel scheiterten und Ministerpräsident Alexis Tsipras gegenüber den Hardlinern der deutschen Regierung einknickte, verließ Yanis Varoufakis, Ökonom und Finanzminister der linken Regierungspartei Syriza, sein Amt. Varoufakis hatte durchaus Lösungsansätze zu bieten, welche die Verhandlungsgegner jedoch rigoros ablehnten.



Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben. In dieser Kolumne abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen.

Der von Schäuble und Merkel dirigierte Kurs gegenüber Griechenland war außerdem ein Warnsignal an die spanische Bevölkerung. Nach der 2011 und 2012 in Spanien stattfindenden Protestbewegung 15-M, die in ihren weltweiten Manifestationen auch als Occupy-Bewegung bekannt wurde, hatte sich die linke Partei Podemos gründet, die mit ihrer klaren Absage an die Spar- und Verarmungspolitik große Resonanz erfuhr. Im Herbst 2016 standen Neuwahlen in Spanien an und die Partei, die in einem linken Bündnis antrat, hatte als drittstärkste Kraft Aussichten auf Regierungsbeteiligung. Damit stand die Möglichkeit im Raum, dass in Spanien eine weitere linke Regierung an die Macht kommen könnte, die sich gegen den EU-Wirtschaftskurs wehren würde. Die Intervention der EU in die griechische Regierungspolitik sandte eine klare Botschaft an die Wählerinnen in Spanien: Wenn ihr links wählt, wählt ihr gegen uns. Und wir werden euren Widerstand mit allen Mitteln brechen. Dieser postdemokratische, autoritäre Machtgestus war erfolgreich. Zu einigem Erstaunen wurde der Präsident Mariano Rajoy der konservativen Partido Popular wiedergewählt, der kürzlich wegen Korruptionsvorwürfen sein Amt niederlegen musste.