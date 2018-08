Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel bekommt nach übereinstimmenden Medienberichten eine neue Führungsspitze: Nach dreieinhalb Jahren werde Klaus Brinkbäumer als Chefredakteur abgelöst, berichten unter anderem der Tagesspiegel und die Nachrichtenagentur Evangelischer Pressedienst. Nachfolger werde Steffen Klusmann, der bisher Chefredakteur beim manager magazin war.



In der Chefredaktion werden zudem Ullrich Fichtner für die Printausgabe und die Chefin von Spiegel Online, Barbara Hans, sitzen. Zuerst hatte das Medienportal Meedia über den Wechsel berichtet.



Klusmann war seit November 2013 Chefredakteur vom manager magazin, zuvor war der 52-Jährige an der Spitze der Financial Times Deutschland. Fichtner ist bereits seit 2001 beim Spiegel. Der 53-Jährige war Korrespondent in New York und leitete das Ressort Gesellschaft, zuletzt war er Reporter mit Dienstsitz in Paris.

Hans soll sich den Berichten zufolge wie bisher um Spiegel Online kümmern, Fichtner vor allem um das Printmagazin. Eine weitere Personalie betrifft Dirk Kurbjuweit, der als Autor in das Hauptstadtbüro des Spiegel wechseln wird.



Ob und in welcher Funktion Brinkbäumer dem Haus erhalten bleibt, ist noch nicht bekannt. Er war Anfang 2015 als Nachfolger von Wolfgang Büchner gekommen.