Ruhiger sei es diesmal. Draußen auf der Straße, aber auch in seinem Kopf. Vor drei Wochen, als Trettmann das letzte Mal für #wirsindmehr in Chemnitz war, hätten seine Nerven blank gelegen. Blank, dieses Wort, spricht er mit hartem p statt weichem b aus. So machen das die Sachsen. Niemand hätte schließlich gewusst, wie das Konzert, auf dem der Hip-Hop-Musiker auftreten sollte, verlaufen würde und ob es ein friedlicher Abend bleiben würde.



Trettmann sitzt, die Beine ausgestreckt, in Kapuzenpullover, Turnhose und Baseballcap auf einem Klappstuhl im ersten Stock der alten Hartmannfabrik. Früher wurden hier Lokomotiven gebaut. Es ist Samstagabend. Und Trettmanns letzte Show in diesem Sommer. Danach gönnt er sich ein halbes Jahr Pause. Durchatmen, neue Songs schreiben. Lustig und irgendwie angenehm, sei es, diesen Festivalsommer in der alten Heimat zu beenden. "Hab Bock", sagt er und lacht. Kratzig klingt das.



Die Ereignisse der vergangenen Wochen könnten heute Abend aber nicht unkommentiert bleiben. "Ich kann nicht weiter feiern und im Club den Trap tanzen, während sich andere Leute gerademachen. Jetzt ist es Zeit, aus der Geschichte zu lernen. So unangenehm das auch ist." Am Vormittag habe ihn ein Freund aus Kindertagen angerufen und ihn daran erinnert, dass sie viele der Hooligans und Neonazis kennen würden, die durch Chemnitz' Straßen ziehen. Die Typen von damals, Anfang der Neunzigerjahre, die jetzt, als Familienväter, wieder aus ihren Löchern gekrochen kämen.



Dieselbe Geschichte, immer und immer wieder. Sie zieht sich durch Generationen. Manchmal fragt sich Trettmann, wie lange er sich mit diesem Scheiß noch beschäftigen müsse. Trettmann: 1973 in Karl-Marx-Stadt geboren, wie Chemnitz vor der Wende hieß. Auf seinem aktuellen Album #DIY hat er vor allem die Nachwendezeit aufgearbeitet. Rap über gescheiterte Existenzen, geplatzte Träume und Neonazis. Es ist ein Album, auf das viele junge Ostdeutsche lange gewartet haben. Endlich gibt es einen, mit dem sie sich identifizieren können, der vom Alltag im Osten Deutschlands erzählt und die Probleme offen anspricht.



"Haltung müssen wir jetzt alle zeigen"

Draußen auf der Straße, am Ufer der Chemnitz, warten bereits zwei Dutzend Teenager auf Trettmanns Auftritt. Sie sehen aus wie er. Sportkleidung, weiße Baseballcaps, schwarze Sonnenbrillen, obwohl es längst dunkel ist. Die Sonnenbrille ist Trettmanns Markenzeichen. Aus den Lautsprechern ihrer Smartphones läuft Grauer Beton, das Lied der Stunde, in Dauerschleife:

Seelenfänger schleichen um den Block und

Machen Geschäft mit der Hoffnung

Fast hinter jeder Tür lauert 'n Abgrund

Nur damit du weißt, wo ich herkomm'



Einer von ihnen ist Jonathan, 19 Jahre alt, gebürtiger Chemnitzer. Gerade hat er Abitur gemacht. "Ich feier Trettmann vor allem für seine Haltung, die er in den vergangenen Wochen bewiesen hat", sagt er. Und: "Haltung müssen wir jetzt alle zeigen." Die Nazis haben ihn nicht erschrocken. Es wüsste schließlich jeder, dass es rechte Gruppen in Chemnitz gibt. Aber der Hass hat ihn entsetzt. Seine Freundin Gina hat gerade eine Ausbildung zur Krankenpflegerin begonnen. Eigentlich wohne sie gern in Chemnitz. Nur die vergangenen Wochen seien schlimm gewesen, sagt sie. Ein Toter sei nicht okay, aber deshalb dürfe man noch lange nicht mit Nazis mitlaufen. Gina war auf dem #wirsindmehr-Konzert und auf fast allen Gegendemonstrationen, die in Chemnitz veranstaltet wurden. Sich gegen rechts zu stellen, sei schließlich ihre Pflicht als Bürgerin einer demokratischen Gesellschaft. Ihren Eltern hat sie jedes Mal erzählt, sie besuche eine Freundin. Die hätten sich sonst zu große Sorgen gemacht.