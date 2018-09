Das umstrittene Mauerprojekt DAU Freiheit, das für diesen Herbst in Berlin geplant war, muss aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Das teilten Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) mit. Bedenken gab es vor allem bei der Verkehrssicherheit und beim Brandschutz. Trotz des Zeitdrucks hätten auch noch Unterlagen gefehlt, wie etwa die Zustimmung der Anwohner, hieß es.



Normalerweise bräuchten Veranstaltungen dieser Größenordnung einen Vorlauf von etwa einem Jahr, sagte Weißler. Der Antrag für DAU mit den ersten konkreten Planungsunterlagen sei jedoch erst vor sechs Wochen eingegangen. Wesentliche Unterlagen kamen laut der Bezirksrätin zum Teil noch deutlich später. "Dem Veranstalter war es nicht möglich, einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu garantieren", sagte Weißler.



Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilja Chrschanowski sollte ab dem 12. Oktober vier Wochen lang ein ganzes Straßenkarree in Berlin-Mitte mit einer Betonmauer abgeriegelt werden. Besucher sollten vorgebliche Visa kaufen, um hinter der Mauer eine andere, fiktive Welt zu erleben, wie die Veranstalter ankündigten. Kern des Kunstprojektes sollte ein Film des Regisseurs über den sowjetischen Physiker und Nobelpreisträger Lew Dawidowitsch Landau (1908-1968) sein. DAU im Titel des Kunstprojekts steht dabei für Landau.

"Wir wollen keine Mauer mehr sehen!"

Die Veranstalter des Projekts, die Berliner Festspiele, sprachen von einem "gesellschaftlichen Experiment, das die Wahrnehmung Berlins verändern wird". In dem abgeriegelten Karree sollte es historische Echoräume geben, "die 29 Jahre nach dem Mauerfall die Chance bieten, eine politisch-gesellschaftliche Debatte über Freiheit und Totalitarismus, Überwachung, Zusammenleben und nationale Identität zu eröffnen".

Das Vorhaben wurde seit seinem Bekanntwerden aber heftig diskutiert. Unter dem Motto "Wir wollen keine Mauer mehr sehen!" hatten Prominente in einem Offenen Brief gegen das Projekt am Berliner Boulevard Unter den Linden protestiert. Zu den Unterzeichnern dieses Briefs gehören etwa Filmproduzentin Regina Ziegler, Dirigent Christian Thielemann, Journalistin Wibke Bruhns und die frühere Stasiunterlagenbeauftragte Marianne Birthler. Mit federführend war die Initiatorin des Holocaust-Mahnmals, Lea Rosh.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach dagegen von einem "Weltereignis" und auch Berlins Regierender Michael Müller (SPD) äußerte sich positiv über das Projekt. Vergangene Woche hatten sich Schauspieler und andere Kulturschaffende in einer gemeinsamen Erklärung hinter das Vorhaben gestellt. Die Mauer sei keine platte Nachahmung, sondern ein Symbol für eine auch gegenwärtige, reale Gefahr. Zu den Unterzeichnern gehörten die Schauspieler Lars Eidinger, Iris Berben, Tom Schilling und Veronica Ferres.

Grütters bedauert nun die Absage des Projekts und die bisherige Debatte, die "bedenklich hitzige und von Vorurteilen geprägte Züge" aufgewiesen habe. Die Kulturstaatsministerin hätte sich "mehr Offenheit gewünscht, gerade auch gegenüber den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt". Sich selbst bezeichnete die CDU-Politikerin als "neugierig auf dieses künstlerische Experiment". Gleichwohl müsse man für Sicherheitsbedenken Verständnis haben, so Grütters – für eine lebendige Auseinandersetzung über Kunst aber auch.