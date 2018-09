Gewaltszenen wie in Chemnitz; rechte Politiker, die Regierung, Parteien und Medien als "System" verächtlich machen; ein sächsischer Ministerpräsident, der nicht den Anschein macht, Herr der Lage zu sein – so etwas löst das Gefühl aus, man habe das alles schon einmal erlebt, selbst wenn man nicht dabei war: Eine Demokratie staunt darüber, wie sie verfällt.

Wiederholt sich Weimar? Wenn das stimmte, dann wäre die Bundesrepublik in einer historischen Gesetzmäßigkeit gefangen und die Demokratie wäre zum Untergang verurteilt. Der Antiparlamentarismus zeigt sich wieder, die Fremdenfeindlichkeit und der Antisemitismus, auch die offene politische Gewalt samt der seltsamen Zurückhaltung, die Polizisten in manchen Regionen gegenüber Extremen üben. Das sind keine guten Zeichen.

Trotzdem bleiben die Unterschiede: In den Dreißigern traf eine hoch organisierte rechte Bewegung auf einen krisengeschwächten Staat. Am Ende hievten die ökonomischen Eliten Hitler an die Macht, weil sie glaubten, ihn benutzen zu können. Heute ist die Rechte als politische Kampforganisation schwächlich. Sie ist zwar kommunikativ gut vernetzt, aber das reicht vorderhand nur zur Mobilisierung der Straße aus. Der Staat ist keineswegs hinfällig. Die Wirtschaft prosperiert, sie ist liberal, an Weltoffenheit und Globalisierung ist ihr viel gelegen.

Die Gesellschaft der Weimarer Zeit war von schweren ökonomischen Krisen zerrüttet und die Gespenster historischer Erinnerungen jagten sie: Kriegsniederlage und Versailler Vertrag. Will man heutige Entsprechungen für solche Traumata finden, muss man auf die Krisen der vergangenen Jahre, Finanz-, Euro-, Flüchtlings- oder die Wohnungskrise, verweisen. Auch sie blieben nicht ohne Wirkung.



Eine Demokratie muss dem Willen der Bürger Raum lassen

Der europäische Faschismus der Zwanziger- und Dreißigerjahre versprach Zukunft, er wollte das "System" der parlamentarischen Demokratien ablösen, das aus dem 19. Jahrhundert stammte und ermüdet aussah. Hier liegt wahrscheinlich der wichtigste Unterschied zu heute: Von einem Sprung nach vorn kann kein Rechter mehr reden, immer nur von Rückkehr, nach wohin auch immer. Alle rechten Texte sind mit geschichtlicher Erfahrung hinterlegt, was immer sie heute behaupten und fordern. Die ausbuchstabierte historische Reprise – "Nationaler Sozialismus jetzt!" riefen die Demonstranten in Chemnitz und Köthen – ist noch immer ein Tabu. Vermutlich ist es nicht ganz illusorisch, dass der Rechtsextremismus in einer großen Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor auf Ablehnung und Abscheu trifft.

Trotzdem: "Faschismus" wäre ein Wort, das sich für die Auseinandersetzung mit der heutigen Rechten eignet. Wer das "System" im Namen des "Volkes" demolieren will, den darf, den soll man einen Faschisten nennen. Die Wortwahl ist scharf, aber sie ebnet die Unterschiede zu damals nicht ein. Eher zeigt sie an, wo die Verständigung aufhört. Man darf den Begriff nur nicht auf den Nationalsozialismus verengen. "Faschismus", das wäre die Bezeichnung für jene autoritären Kräfte, die von der Selbstschwächung der Demokratien in West- und Ostmitteleuropa profitieren, für Kräfte, die innere Konflikte in diese Demokratien hineintragen oder dramatisieren oder allererst erfinden.

Die strategische Heftigkeit, mit der das geschieht, weckt den Anschein, herkömmliche Politik sei diesen Konflikten nicht mehr gewachsen. Oder sie erzwingt eine Politik, die sich auf die Bearbeitung genau dieser Konflikte verpflichtet, sich also nach rechts wendet und der rechten Agenda folgt.



Bisher galt noch immer, dass die Bundesrepublik eine wehrhafte Demokratie sei. Sie hat die Mittel, sich ihren Feinden entgegenzustellen, sie verfügt über Sicherungen, die ihrer Selbstabschaffung vorbeugen. Ihre innere Sicherheit kann sie aber nur mit freiheitlichen Mitteln erhalten. Also muss die Demokratie dem Willen ihrer Bürger Raum lassen, muss auch krause, unliebsame oder gefährliche Meinungen ertragen. Der Idee nach soll der demokratische Staat neutral sein, das heißt, er soll sich in die weltanschaulichen, konfessionellen oder sonst wie geistigen Belange seiner Bürger nicht einmischen. Solange einer die Gesetze beachtet, darf jeder nach seiner Fasson selig werden. Diese Liberalität ist einer der Gründe, warum eine Demokratie für ihre Bürger so attraktiv ist.



Moral gibt's genug

Ein schwer zu lösendes Problem bekommt die liberale Demokratie dann, wenn ihre Liberalität von Kräften ausgenutzt wird, die das Liberale selbst abschaffen wollen. In vielen der nach 1990 am Reißbrett entworfenen Demokratien Ostmitteleuropas ist dieser Prozess weit fortgeschritten. Die langsame Aushöhlung der Demokratie in Polen, Ungarn, aber auch Tschechien kann man auch aus den Paradoxien des liberalen Neutralitätsgebots erklären: Zu lange hat der Staat sich gegenüber allen politischen Kräften neutral verhalten, auch gegenüber den faschistischen, die heute an der Macht sind und die Liberalität per Federstrich kassieren. Mag die ursprüngliche Absicht lauter gewesen sein, nach der Befreiung vom Kommunismus überhaupt ein plurales politisches Leben zu ermuntern. Das Resultat ist erschreckend.

Was auf die Frage führt, wie die Neutralität des Staates in Deutschland freiheitlich bewahrt werden kann. Anders gefragt: Woher kommt, wo sitzt der Geist des Demokratischen, und wer ist für seine Hege verantwortlich? Leider ist er so genau nicht lokalisiert, weil viele beteiligt sind, die Unterschiedliches wollen.

Wenn der Bundespräsident und der Außenminister an die Bürger appellieren, sie möchten doch anständig sein und die Rechte bekämpfen, führen sie vor, wo sie die Ressource demokratischer Überzeugung vor allem vermuten: in der Zivilgesellschaft. Das ist nicht ganz falsch, aber solche Aufrufe zur allgemeinen Moral kümmern kaum noch jemanden. Der Appell ans Gewissen, der Ordnungsruf, die Warn- und Mahnrede, der empörte Aufschrei – all das gehört inzwischen zur öffentlichen Kommunikationsroutine. Denn mit solchen Aufrufen wird natürlich auch die Verantwortung vom Staat in die Gesellschaft geschoben. Auch dagegen sperren sich die Leute. Wieso soll man als einzelner die Demokratie retten, wenn es schon gewählten Politikern nicht gelingt und zumindest die sächsischen sich nicht vor Eifer überschlagen? Moral ist hinreichend im Umlauf, doch sie beeindruckt die Meinungsbildung nicht mehr. Irgendetwas hat sich auch in der deutschen Gesellschaft verändert.