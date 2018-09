In meiner Kindheit war der Neckermann-Katalog etwas, das Generationen zuvor eine Hausbibel gewesen war und zwischendrin vielleicht für einige Jahre Mein Kampf: Für jedermann gut sichtbar lag er, schwer und groß, an prominentem Platz im Wohnzimmer, auf einem Beistelltisch, und wurde bei allen schwerwiegenden Entscheidungen zu Rate gezogen. Als Ausdruck größter Behaglichkeit erschien es, wenn vor dem Abendessen, an das sich der Fernsehabend anschloss, noch im Neckermann-Katalog geblättert wurde. Schließlich enthielt er die ganze vorstellbare Welt der 1950er- und beginnenden 1960er-Jahre in einer enormen Bandbreite der Konsum- und Sinnwaren. Unterhalb des Neckermann-Katalogs begann eine Sphäre grauenerregender Armut, oberhalb davon eine Sphäre unvorstellbaren Reichtums, über die man sich allenfalls in Illustriertenberichten und Kriminalromanen informierte.

Hans Magnus Enzensberger nannte bald darauf (zu einem Zeitpunkt, da diese optisch-ökonomische Welterklärung bereits eine erste Krise erlebte) das, was der Neckermann-Katalog repräsentierte "die Hölle des Kleinbürgertums". Aber natürlich war es zuerst einmal ein Paradies, eine gesicherte, geordnete und belebte visuelle Vor-Schrift einer bürgerlichen Biografie, in der jede neue Ware, der Kühlschrank, der Fernseher, der Wohnzimmerschrank, das Campingzelt, untrennbar mit einem Lebensabschnitt verbunden war. Und jede der Waren im Neckermann-Katalog war die Bestätigung dafür, dass man einen weiteren kleinen oder größeren Schritt in der Geschichte des Aufstiegs geschafft hatte.

Es ist jetzt 70 Jahre her, dass im Herbst 1948 mit der Gründung der Textilgesellschaft Neckermann KG der Grundstein für eine mythische Erfolgsgeschichte im Wirtschaftswunderland gelegt wurde: Der Versandhandel als große, neue Alternative zum klassischen, bürgerlichen Kaufhaus. Das Kaufhaus, in dem die Ware sorgfältig inszeniert war zu einem großen, glanzvollen Theater des Konsums und des Klassen-Selbstverständnisses, war eine eher weibliche Welt. Mit dem Versandhandel und seinen Katalogen indes mochte sich der Mann einen Teil seiner Verfügungsgewalt über Ware und Konsum zurückerobern.



Das Versprechen vom Aufstieg

Die ganze Familie war am Neckermann-Katalog und seinen Verheißungen beteiligt, es gab Werkzeuge, Mode, Küchengeräte, Spielsachen und ganz hinten auch eine Kulturabteilung mit Büchern und Schallplatten. Die Dessous- und BH-Abteilung diente vorpubertären Knaben als ikonischer Rotlichtbezirk und das wuchtige Nussbraun der Möbelabteilung gab erste Antworten auf Fragen nach dem Raum und der Zeit: Hier musste etwas verankert, grundsolide besetzt und in verschiedenen Abstufungen vorgezeigt und verborgen werden.



Und dafür, dass in einer solchen Welt bald das Atmen schwerfallen würde, gab es ja Auswege in den wohlverdienten Urlaub: Allen, denen das Faltzelt zu eng geworden war, bot Neckermann-Reisen dann Expeditionen ins Vertraute an, wo sich eben jene Ordnung wiederholte, die der Katalog fürs traute Heim vorgeschlagen hatte. Der Versandhandel (und eben: seine Katalogwelten, wie es später genannt wurde) inszenierte die Waren fragmentiert, dynamisch, als Bild eines steten, bescheidenen, aber mehr oder weniger garantierten Aufstiegs. Man konnte sozusagen an jedem beliebigen Punkt mit der Erweiterung und Erneuerung beginnen. Jedes einzelne Stück war Teil der Geschichte vom Glück der Kleinbürgerfamilie. Aber die Fragmentierung begann schon, von der Möglichkeit, ja Notwendigkeit des Zerfalls zu sprechen. Ikea macht es heute nicht anders: Die Familie kann nicht auf ewig zusammenbleiben, also muss es neben den gemeinsamen auch sehr spezielle Bedürfnisse geben. In den Neckermann-Waren spiegelten sich die Stabilisierungen wie die Fragmentierungen der bürgerlichen Familie in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit. Tatsächlich also war der Neckermann-Katalog auch insofern ein wenig "höllisch", als er es ermöglichte, rigide, alte, reaktionäre Familienmodelle und liberale, neue, progressive Warenwelten miteinander zu versöhnen.