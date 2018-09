Der französische Philosoph und Kulturkritiker Paul Virilio ist tot. Das gab seine Tochter Sophie Virilio nun bekannt. Der 86-Jährige sei bereits am 10. September an einem Herzstillstand gestorben. Er wurde am Montag beigesetzt.

Virilio gilt als Begründer der Dromologie, der Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse unter Berücksichtigung von Verlauf und Geschwindigkeit. Er sah die Beschleunigung durch die technische Entwicklung als zentralen Faktor, mit dem er sich etwa in seinen Büchern Geschwindigkeit und Politik oder Rasender Stillstand kritisch auseinandersetzte. Außerdem war er als Architekt und Stadtplaner tätig.

Die französischen Zeitung Libération bezeichnet Virilio als "Planer, Philosoph, Essayist und Mann der Tat" – er habe sein ganzes Leben und seine Werke dem "freien und visionären Denken" gewidmet. Er galt als ein großer Kritiker der Mediengesellschaft.

Virilio wurde 1932 in Paris geboren. Er erlebte im Zweiten Weltkrieg die Bombardierung von Nantes durch die Alliierten, die ihn nach Angaben seiner Tochter geprägt hat: Er habe sich als "ein Kind des totalen Krieges" beschrieben. Virilio veröffentlichte auch Bücher über die Bunkerarchitektur des Krieges und zu den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA.