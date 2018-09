In unserer Serie "Top of the Pods" stellen die Podcasterinnen und Podcaster von ZEIT ONLINE ihre Lieblingssendungen vor. Eine erste Folge unserer Empfehlungen lesen Sie hier. Alle Podcasts von ZEIT ONLINE finden Sie hier.



"Still Processing"

Muss man als Schwarzer den Film Black Panther mögen? Welcher Gedenktag ist wichtiger: der Geburts- oder der Todestag Martin Luther Kings? Warum schreibt ein Video von Beyoncé und Jay-Z im Louvre die Kunstgeschichte um? Wer sich für Fragen wie diese interessiert, ist bei Still Processing richtig.

Einmal pro Woche reden Wesley Morris und Jenna Wortham, zwei schwarze Kulturautoren der New York Times, über alles, was sie umtreibt. Das hat oft mit race und gender zu tun – und immer damit, wie Popkultur die Gesellschaft spiegelt. Die beiden sind Intellektuelle mit Entertainerqualitäten: Der Filmkritiker Morris referiert lässig die Bedeutung von Blaxploitation-Filmen der Siebzigerjahre und singt zwischendurch auch mal. Wortham, die sich viel mit Technologie und Lifestyle beschäftigt, assoziiert sich brillant durch die Geschichte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung oder beschreibt New Yorker Alltagsszenen. Das ist klug und auf Diskurshöhe und dabei nie angestrengt.

Bei den vielen Assoziationen und Zitaten kann einem zwar schon mal schwindelig werden. Aber in den Folgenbeschreibungen werden die erwähnten Songs, Filme und Reden zum Glück aufgelistet. Auch akustisch ist Still Processing ein Genuss: aufwendig produziert, mit Musik, Filmausschnitten und historischen O-Tönen. Die Basslinie dabei ist stets die Frage, was zur Hölle mit den USA los ist. Eine endgültige Antwort darauf kann es natürlich nicht geben. Denn in der Politik wie in der Popkultur gilt: still processing.

(Mounia Meiborg)

Wöchentlich erscheint eine neue Folge von "Still Processing", meist donnerstags.