Zu den Klassikern der jüngeren ARD-Sonntagabendkrimigeschichte gehört, dass Drehbucheinfälle, die bei der Etablierung eines neuen Teams super wichtigtaten, sich irgendwann verdünnisieren. Im Berliner Tatort hat sich, wie letzte Woche zu sehen war, die Familie von Kommissarin Rubin (ein Mann, zwei Söhne) mit dem achten Fall so weit ausgeschlichen, dass sie künftig nur noch antanzen muss, wenn das Drehbuch wirklich Bock drauf hat. Oder Zeit füllen muss.

Der Polizeiruf: Magdeburg brauchte dagegen die nun neunte Folge Crash (MDR-Redaktion: Johanna Kraus), um sich des Motorrads von Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) zu entledigen. Das ja – nirgendwo besser zu sehen als in der letzten Folge – ein ziemlicher Sacktreter war, was die Bewegungsoptionen des Ermittlerteams anging: Weil Brasch immer auf ihrem Alleinstellungsmerkmal durch die Gegend düsen musste, hatten es Szenen schwer, in denen sie und Kollege Köhler (Matthias Matschke) sich auf einer lauschigen Autofahrt erzähleffizient und kostengünstig gegenseitig im Fall updaten konnten.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Wer es gut meint, erkennt in diesen praxisfernen Schnörkeln an den Figuren das PR-Kalkül ("die mit der Familie", "die mit dem Motorrad"). Wer es nicht so gut meint, sieht die Schwäche der Bücher, die solche Schnapsideen nicht über die Auftaktfolge hinausdenken.

Und darf sich dabei durch Crash durchaus bestätigt fühlen. Auch hier finden sich einige Einfälle, die eher äußerlich gedacht sind (Drehbuch: Wolfgang Stauch). In diesem Polizeiruf geht es ums medial-gesellschaftlich hotte Thema illegaler Autorennen mit Todesfolge. Young Sara Wagner (Hanna Stange) ist, schwanger zudem, von einem Boliden mit weit über Tempo 50 zu Tode erfasst worden. Die Tatwaffe und das mögliche Teilnehmerfeld schränken den Verdächtigenkreis schon mal gehörig ein, sodass man fast Sorge haben muss, der Fall könnte nach einer halben Stunde durch sein.

Zumal der Polizeiruf ja viel zu wenig Geld hat, um die Attraktion seiner Geschichte filmisch entsprechend aufzubrezeln – in den immer mal wieder angedeuteten Autorennen kommt die Action einfach nicht aus dem ersten Gang raus. Spaßvögel mit einer Affinität zu Automatikschaltungen würden vermutlich vom P-Modus sprechen.

Deshalb streicht Crash sein Personal also möglichst bunt an. Wie bei den Schlümpfen werden die Kollegen des nämlichen Autoclubs, den Brasch und Köhler früh erschöpfend beobachten und fotografieren, mit grellen Eigenschaften bedacht – die Frauendichte ist dort ebenfalls so gering wie bei den Schlümpfen, weshalb Young Sara als Groupie der Raser für die Rolle der Schlumpfine infrage kommt.

Für die zweite Runde der Ermittlungen qualifizieren sich aus dem Teilnehmerfeld der Reichenschlumpf Henry Müller (Anton von Lucke) und der Unterprivilegiertenschlumpf Tommy Otto (Dennis Mojen): Ein Schnösel mit Managervater, der aus Hongkong kommend den nächsten Karriere-Move in Magdeburg macht und ohne Mutter (die ist in Hongkong geblieben) allein in einer Villa lebt, in der eine tolle Carrera-Bahn aufgebaut ist. Auf der anderen Seite ein Paketbote mit Oma, der sein Salär durch Autodiebstahl und Drogenhandel aufpeppt, um im kostenintensiven Wettlauf um die Gunst von Schlumpfine mithalten zu können.

Kann man alles machen, den Reichenschlumpf großkotzend im braunen Mantel durch die Szenerie wehen lassen und sich zu gleich an I-love-Tommy-Plüschtierkitsch in der Wohnung der angeblich einfachen Leute erfreuen.