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Silivri Cezaevi’nden bir mektup aldım. Silivri, Türkiye’nin en büyük hapishanesi… Benim de bir süre kaldığım tecrit ülkesi… Erdoğan muhalifleri için bir toplama kampı…

Mektubu yollayan, Karşı gazetesinin eski yayın yönetmeni, sosyal demokrat CHP’nin geçen dönem milletvekili Eren Erdem… Henüz 32 yaşında… Berlin’de yaşayan bir Türk’le evli… Berlin doğumlu bir oğulları var.

Erdem, milletvekilliği boyunca Meclis’in en çok tartışma yaratan üyelerinden biriydi. Özellikle IŞİD terörüne hükümetin gösterdiği toleransı kanıtlayan belgeleri yayınladığı için Erdoğan’ın öfkesine hedef olmuştu. Ortaya attığı iddialarından biri, Türkiye’den Suriye’deki radikal İslamcı örgütlere sarin gazı yapımında kullanılan kimyasal malzemeler yollandığı ve bu trafiğe yetkililerce gözyumulduğuydu. Daha sonra mahkeme kararlarıyla kesinleşen bu iddiadan dolayı medyada linç edilmiş, koruma altında yaşamak zorunda kalmıştı.

Bu yıl 24 Haziran’daki seçimde partisi Erdem’i aday göstermeyince seçimden 5 gün sonra tutuklandı. Yaklaşık üç aydır Silivri’de tecritte tutuluyor. Hakkındaki iddia, hemen her Erdoğan muhalifine yapıştırılan damga:

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

İki yıl önceki darbe girişiminin arkasında olduğuna inanılan Gülen örgütüne yardım etmek… Savcılık, iddiasını bir gizli tanık ifadesine dayandırıyor. Oysa Erdem, Gülen örgütü aleyhine verdiği mücadele ve yazdığı dokuz kitapla tanınıyor. Hükümetle ortak oldukları dönemde Gülenciler’in de hedefindeydi ve yine onların tertibiyle yargılanmıştı.

Yıllarca yargıyı, bürokrasiyi, eğitimi, polisi Gülen’e emanet eden, ülkeyi onunla elele yöneten ve bundan dolayı yargılanması gereken Hükümet, onun yerine, kendisini bu tehdit konusunda uyaranları hapsederek günahını gizlemeye çalışıyor.

Hapishaneden yolladığı mektubunda Erdem de bu çelişkiye dikkat çekiyor: "Biz yıllarca Gülen’le mücadele ettik, şimdi Gülen’in ortağı hükümet, Gülen’le mücadele adı altında muhaliflerini yok etmeye çalışıyor" diyor.

Eren Erdem hakkında geçen ay hücresinin duvarına "Faşizme ölüm, halk kazanacak" yazdığı için disiplin soruşturması başlatıldı.

Meclis’teki ikinci muhalefet partisi olan HDP’nin eski eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş ve 8 milletvekili ile ana muhalefet CHP’nin milletvekili Enis Berberoğlu da halen cezaevinde...

Muhaliflerin bir kısmı hapisteyken ya da hapsedilme korkusuyla sinmişken, Erdoğan ülkeyi yönetmekte zorlanmıyor. Yönettiği ülkeyi hala bir demokrasi olarak sunmaktan da utanç duymuyor.

Eren Erdem, geçen ay 5 yaşına giren oğlu Ali’ye yolladığı doğum günü mesajında, "Kuşlar yolladım pencerene; geldiler mi" diye sordu.

"Karanlıklara aldanma sakın; bunlar güneşten önceki son bulutlar. Hasretimiz bitecek" diye yazdı.

Türkiye’de milyonlarca insan, bu tahminin doğru çıkmasını umuyor.