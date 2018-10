Dieser Text ist Teil unserer Reihe #D18. Alle Texte der Serie finden Sie hier.

Martin Rattke, 27 Jahre alt, ist in Hoyerswerda aufgewachsen. Die Stadt ist auch seine musikalische Basis, er hat hier seine eigene Band Ist das noch Hip-Hop?. Nebenbei ist Rattke ein Netzwerker. Mit vielen Helferinnen und Helfern hat er gerade die Hoyerswerdaer Platte veröffentlicht, eine Kleinstadt-Collage aus sehr verschiedenen Tönen.

ZEIT ONLINE: Herr Rattke, Sie leben in Hoyerswerda, am östlichsten Rand Sachsens. Was werden Sie als Erstes gefragt, wenn Sie Fremden erzählen, woher Sie kommen?

Martin Rattke: Ältere denken sofort an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen im Herbst 1991, als in Hoyerswerda mehrere Hundert Menschen Asylbewerberheime angegriffen haben. Leute aus meiner Generation erinnern sich daran nicht mehr. Von denen höre ich meist nur: Hoyerswerda, hä, wo ist das denn? Es ist eben nur eine kleine Stadt von sehr vielen in Deutschland. In der DDR war Hoyerswerda eine bekannte sozialistische Modellbaustadt, aber zu mir hat noch nie jemand gesagt: Ach, die tollen Plattenbauten hier!

ZEIT ONLINE: Eine Stadt, in der Sie offenbar gern leben. Haben Sie je daran gedacht, wegzugehen?

Rattke: Vor zehn Jahren war ich mir sehr sicher, dass ich nach dem Abitur wegziehe. Nach Berlin zum Beispiel. Ich habe aber nicht sofort eine passende Ausbildung gefunden und doch noch ein FSJ in einer Hoyerswerdaer Förderschule drangehängt. In dieser Zeit habe ich meine eigene Stadt erst richtig kennengelernt. Auch die Kulturfabrik, inzwischen ein Monopolist bei uns, was Jugendkultur angeht. Meine Freunde aus der Schulzeit sind alle nach dem Abi in die Großstädte gezogen. In der Kulturfabrik habe ich mir einen neuen Freundeskreis erschlossen.



Irgendwann wollte ich gar nicht mehr so dringend weg. Bei der Jobsuche war mein Fokus immer, dass es etwas in der Nähe ist. Nun habe ich gerade angefangen, Heilpädagogik in Görlitz zu studieren. Das ist ein paar Kilometer entfernt. Dort habe ich ein Studentenzimmer, aber meine Wohnung in Hoyerswerda will ich unbedingt behalten. Ich wohne in einem hübsch sanierten Plattenbau, ganz oben im fünften Stock, allein mit meinem Klavier.

ZEIT ONLINE: In Hoyerswerda ist der Bevölkerungsschwund besonders drastisch. 1990 hatte die Stadt noch 65.000 Einwohner, inzwischen hat sich die Zahl nahezu halbiert. Besonders junge Leute fehlen. Fühlt man sich in Ihrem Alter nicht auf verlorenem Posten?

Rattke: In der Kulturfabrik läuft gerade ein Fotoprojekt, bei dem die verschiedenen Altersgruppen in Hoyerswerda dargestellt werden. Jedes Foto soll immer genau die Personenzahl zeigen, die dem jeweiligen Prozentanteil entspricht. Bei den 20- bis 30-Jährigen war es extrem schwer, überhaupt Leute zu finden, die mitmachen. Es waren schließlich sieben Leute beim Fototermin. Wir haben Witze gemacht, dass jetzt wahrscheinlich alle jungen Hoyerswerdaer da sind. Ich habe über dieses Thema auch Lieder geschrieben. In einem Song gibt es die Zeilen: "Reiß ich die junge Wurzel raus? Oder pfeif ich auf die Welt und bleib einfach hier? Ich hab das Scheißding nie gegossen und grad jetzt blüht es auf, hält mich fest am Boden und hält mich tierisch auf."

ZEIT ONLINE: Das Lied ist eines von vielen auf der Hoyerswerdaer Platte, ein Album, das gerade unter Ihrer Obhut erschienen ist. Darauf sind ausschließlich Stücke von Hoyerswerdaer Künstlern, von Rappern bis Punkern, über Hoyerswerda. Wie kamen Sie auf die Idee?

Rattke: Hoyerswerda feiert gerade 750. Stadtjubiläum. Bei den Vorbereitungen hatte die Stadtverwaltung einige Betriebe nach Ideen gefragt. Auch die Behindertenwerkstatt, in der ich damals als Betreuer gearbeitet habe. Ich habe mit einer Freundin telefoniert und wir kamen auf dieses blöde Wortspiel: Hoyerswerdaer Platte. Wir dachten, wenn man vielleicht Fördergeld für so etwas bekommt, dann bei dieser Gelegenheit. Ich bin also zur Stadtverwaltung, habe da naiv angeklopft und von der Idee erzählt. Die waren einerseits begeistert, aber auch ein bisschen skeptisch, weil sie dachten, jetzt kommt hier eine Privatperson und will ein paar Tausend Euro. Letztlich haben wir die Platte zusammen mit der Kulturfabrik produziert. Zusätzlich lief ein Crowdfunding, bei dem viele Spenden zusammengekommen sind.