Der vorliegende Text ist die "Rede zum Exil", die der Autor Ende Oktober beim Exile Media Forum der Körber-Stiftung in Hamburg gehalten hat.



Ich kam nach Deutschland mit dem Pulvergeruch, der seit dem Attentat an mir haftet.



In meinem Jackett sitzt noch der Ruß meiner verbrannten Bücher.

In meinen Ohren hallt die Stimme des Staatsanwalts nach, der lebenslange Haft für mich forderte, an meiner Haut klebt noch die Feuchtigkeit des Gefängnisses, in dem ich saß.

Der Anblick der Menge, die "Tod für die Verräter" rief, steht mir vor Augen.

Im Herzen trage ich den Kummer um meine Lieben, die ich zurücklassen musste.

Sie sehen diese Spuren nicht, denn sie sind in meinem Geist eingeschlossen. Ich halte sie hinter einem lächelnden Gesicht verborgen.

Ich komme aus einem gewaltigen Beben her. Manche von uns sind unter Trümmern verschüttet, einige versuchen noch, sich herauszuarbeiten. Wer herauskommt, trägt den Schmerz um jene in sich, die es nicht schaffen.

Hatten wir das erwartet?

Nein.

Erst jetzt sehen wir deutlich, dass alle Anzeichen schon vorher da waren. Bis vor fünf Jahren waren wir noch überzeugt davon, die Finsternis, die sich auf uns legte, mit unserem Licht überwinden zu können.

Doch der Reihe nach brachte man die von der nahenden Gefahr kündenden Intellektuellen bei uns um, zerbrach unsere Brillen.

Man schoss auf die jungen Leute, die für den Erhalt eines Parks aufstanden. Vor allem auf die Augen schossen sie, machten uns blind.

Sie kennen die Geschichte vom Frosch im kochenden Wasser. Damit wir das heiße Wasser nicht bemerken und reflexartig aufspringen, schmorten sie uns in einem Topf, den sie nach und nach erhitzten. Als wir es gewahr wurden, war es zu spät. Da waren wir schon verbrannt.

Das Böse lag schon auf der Lauer, wartete in einem mit Bajonetten, mit der Angst vor Sünde und der Sorge der Ungehörigkeit verriegelten Käfig auf seinen Tag.

Dann hob ein düsterer Wind an und brach des Käfigs Riegel auf. Das Böse wurde befreit, wurde gepriesen und gefördert. "Das Böseste" wurde zum Vorbild gekürt.

Was gestern noch als Sünde und ungehörig galt, ist heute die Norm.

So begann die Herrschaft des Bösen.

Den "Guten" fiel es zunächst schwer, das zu einzusehen. Wer Einspruch erhob, wurde in den Käfig gesperrt, in dem zuvor die Bösen steckten. Wer draußen blieb, zog sich meist eingeschüchtert in seinen Winkel zurück. Es war einfacher, den Guten Sorglosigkeit und Unachtsamkeit vorzuwerfen, als das Böse zu bekämpfen.

Binnen fünf Jahren wurden wir zu Exilanten im eigenen Land.

Im Grunde ist jeder Dissident von vornherein ein Exilant.

Ihr Exil beginnt in dem Augenblick, da Sie die Grenzen der Mehrheitsüberzeugung in der Gesellschaft, des vom Staat vorgezeichneten Rahmens, der allgemeinen Akzeptanz der Massen strapazieren.

Kaum sagen Sie "Nein", haben Sie den Stempel "Verräter" weg.

Leben Sie in einer Weltgegend mit niedriger Toleranzschwelle und starken autoritären Tendenzen, wissen Sie im Voraus, dass Sie sich auf pechschwarze Einsamkeit und eine Reihe von Strafmaßnahmen einstellen müssen: Befremden, Diskriminierung, Verleumdung, Bedrohung, Belästigung, Verhaftung, gar auf ewig zum Schweigen gebracht werden.

Dieses Wissen veranlasst manche zu schweigen, andere bringt es hinter Gitter, ins Exil, gar auf den Friedhof.

Der armenische Journalist Hrant Dink, einer der letzten Vertreter eines Volkes, dem die ungeheuerlichste Vertreibung des letzten Jahrhunderts angetan wurde, fragte, bevor man ihn ermordete: "Wann hätten wir je einen Baum gepflanzt und seine Früchte ernten können?"