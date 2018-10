Die Trennung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten scheint eine der grundsätzlichsten Grenzziehungen in der modernen bürgerlichen Gesellschaft, wichtiger noch als alle anderen Gegensätze, die über lange Zeit das Leben der Menschen strukturiert haben mögen: Mann und Frau, Stadt und Land, Heiliges und Profanes, Tag und Nacht, Freie und Unfreie. Zugleich nimmt in unserer Gesellschaft der Markt eine zentrale Rolle ein. Misst man den Grad der "Marktintegration" einer Gesellschaft durch den Anteil der Kalorien, die von den Konsumenten nicht selbst erzeugt, sondern durch Kauf hinzuerworben werden, so kommt man für eine westliche Industriegesellschaft ziemlich genau auf 100 Prozent. Zu Recht lässt sich mithin sagen, dass wir in einer Marktgesellschaft leben. Aber wie verhalten sich diese beiden Grundtatsachen des modernen Lebens zueinander? Auf welche Seite der Dichotomie von Öffentlichem und Privatem gehören die Markttransaktionen – wenn man also auf dem Wochenmarkt einkauft, ein Buch bestellt, die Babysitterin bezahlt oder, weniger alltäglich, wenn man beim Notar den Kaufvertrag für eine Immobilie unterzeichnet oder die Rechnung einer Adoptionsagentur begleicht?

Die Literatur ist sich lediglich darin weitgehend einig, dass der Markt auf eine der beiden Seiten der Dichotomie gehört – unterschiedlicher Meinung ist man indes, auf welche. Manche Autoren, etwa Jürgen Habermas in seinem Klassiker Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962), schlagen den Markt dem Privaten zu. Und dies ist auf den ersten Blick auch plausibel, da der Markt wesentlich auf den privatrechtlich garantierten Grundfreiheiten des Vertrags, des Berufs und vor allem natürlich der freien und exklusiven Verfügungsgewalt über das Privateigentum gründet. Privateigentum und Privatsphäre verweisen nicht zufällig in ihren Namen aufeinander. Noch die Person – also das bürgerliche Individuum und Rechtssubjekt, mithin der substanzielle Kern des Privaten – konstituiert sich für die Sozialphilosophen der Neuzeit durch das Privateigentum, nämlich das Eigentum, welches die Person an sich selbst hat.

Andere Autoren verfahren derweil mit derselben Selbstverständlichkeit umgekehrt und verstehen den Markt als Teil der dem Privaten entgegengesetzten Sphäre des Öffentlichen. Und auch diese Einschätzung ist nicht unplausibel. Denn der Markt ist in der Tat ein Ort, an dem formelle Regeln herrschen und eine Logik, die auf private Befindlichkeiten keine Rücksicht nimmt. Im Zuge einer voranschreitenden "Kommodifizierung" werden mit Erziehung, Bildung und Pflege angestammte Kernelemente des Privaten zusehends in Dienstleistungen überführt. Gegen eine zumal seit der neoliberalen Revolution der Siebzigerjahre zusehends aggressive Marktlogik wird nun das Private selbst als Schutzraum und Refugium mobilisiert. Die Person tauscht dementsprechend nun grundsätzlich die Rolle. Sie tritt nicht mehr als ultimativer Agent des Marktes auf, sondern setzt der Kommodifizierung in ihrer moralischen und körperlichen Integrität eine Grenze: Handel mit Menschen und Organen ist illegal, Leihmutterschaft ist hoch umstritten, Prostitution Gegenstand hitziger Debatten.

Irgendetwas kann mit diesen Dichotomien also nicht stimmen. Das überrascht allerdings nicht: Wenn wir über unsere heutige gesellschaftliche Wirklichkeit noch in den Begriffen von Polis und Oikos – als den antiken Urbildern von Öffentlichkeit und Privatem – sprechen, werden wir der erheblichen Eigendynamik nicht gerecht, die der Markt und die Sphäre des Wirtschaftlichen entwickelt haben, seitdem sie sich aus dem Oikos emanzipierten. Der Markt fordert heute sowohl die Privatsphäre als auch die Sphäre von Politik und Öffentlichkeit beständig heraus – Max Weber sprach mit offenkundiger Anleihe bei den Naturgewalten von einem "Anbranden des Marktes". Das Eiland der Privatsphäre erodiert unter der Kommodifizierung hinweg. Aber auch der Politik stellt der Markt die Existenzfrage. Das Vokabular von "Sachzwängen", "Alternativlosigkeit" und "marktkonformer Demokratie" zeigt, wie sehr die Politik heute mit dem Rücken zur Wand steht.

Dreipolige Struktur

Dieser Artikel stammt aus der Oktoberausgabe des "Merkur" © Klett-Cotta

Wenn wir den Markt als eigenen Agenten ernst nehmen wollen, kommen wir mit der starren Dichotomie von Öffentlichem und Privatem nicht weiter, sondern müssen von einer dreipoligen Struktur ausgehen: Öffentlichkeit, Privates und Markt (was einer weiteren funktionalen Differenzierung die Tür wohlgemerkt nicht versperrt). Ich nähere mich dieser Trennung hier provisorisch, insofern ich erst einmal nur beschreibe, wie die Gegensätze den involvierten Akteuren erscheinen. Wir werden noch allen Grund haben, diesem Schein zu misstrauen. In einer dreipoligen Struktur kann man jeden Pol charakterisieren, indem man ihm die beiden anderen Pole zusammengefasst gegenüberstellt und den Gegensatz herausarbeitet. Beginnen wir mit dem Privaten, dem das Tandem von Markt und Öffentlichkeit gegenübersteht. Vom Privaten aus betrachtet sind sich Markt und Öffentlichkeit nicht unähnlich. Beide sind Varianten öffentlichen, geregelten Verhaltens. Auf dem Markt herrschen die berühmten "Gesetze des Marktes", vom Staat werden seinerseits Gesetze verfügt und durchgesetzt. Beiden muss sich der Einzelne fügen, beide stellen Varianten der Weber'schen "rationalen Herrschaft" als der Herrschaft unpersönlicher Regeln dar. Dem steht die Privatsphäre als Refugium gegenüber, in dem der Einzelne autonom ist, also selbst die Regeln verfügt. Hierin gehört auch der Gegensatz von Rolle und Authentizität. In der Öffentlichkeit wie im Geschäft, wo man sich einer bestimmten Etikette zu unterwerfen hat, insbesondere der der "Professionalität", spielt ein jeder eine Rolle. Das Private kann dagegen als Bereich der Authentizität erscheinen, in welchem man endlich keine Rolle mehr spielt, sondern sich so geben kann, "wie man ist".

Ein zweiter verwandter Aspekt dieses Gegensatzes ist der von Meinung versus Tatsache. In der Öffentlichkeit (Wissenschaft, Presse) wie in der Wirtschaft (Sachzwang) herrschen, so scheint es, die Tatsachen. Das Private hingegen präsentiert sich als Reich der Meinungen, Präferenzen und Überzeugungen. Die Religion musste sich vom bürgerlichen Staat gegen ihren Willen zu einer Privatangelegenheit degradieren lassen. Paradoxerweise erging es der Politik aber nicht viel anders – auch sie musste sich auf eine persönliche Überzeugung reduzieren lassen, die alle vier Jahre im Schutz einer Wahlkabine verschämt die Hand führt. Öffentlichkeit und Markt verkörpern überdies (freilich ihrerseits konfligierende) Modelle von Rationalität: die öffentliche Rede und Argumentation einerseits, ökonomische Effizienz andererseits. Dem steht das Private als das Reich des "Irrationalen", nämlich der Emotionen, gegenüber, in dem wir uns durchaus das Recht nehmen, gefühlsgeleitet (oder wahlweise auch aufgrund politischer oder religiöser Überzeugung oder aufgrund sonst einer "Identität") zu entscheiden.

Dies führt zu einem weiteren Aspekt, der sich als wichtig erweisen wird, nämliche einer ziemlich eindeutigen Genderzuschreibung weiblich versus männlich, die hier reproduziert wird. Der Haushalt ist die Sphäre der Frau, der mütterlichen Liebe, des Gebärens, allgemein der weiblichen "Natur", der die Emotionalität zugestanden wird. Staatsmänner und Unternehmer hingegen, aber auch einfache Arbeiter sind eben Männer: decisionmakers mit kühlem Kopf, Mut und der nötigen Härte. Diese Genderkonnotation ist natürlich der Grund dafür, dass die Literatur zur Dichotomie von Öffentlichem und Privatem neben Juristen, denen diese Dichotomie in der Form von öffentlichem Recht und Privatrecht problematisch vor Augen steht, hauptsächlich von Feministinnen stammt. Die Genderkonnotation erlaubt schließlich auch den Brückenschlag zu einem letzten Dualismus, der hier mit hineinspielt, nämlich dem von Natur versus Kultur. Authentizität, Autonomie und Weiblichkeit überschneiden sich mit Bedeutungsinhalten des Prädikats "natürlich". Rollen, Gesetze, Männlichkeit hingegen sind Elemente von "Kultur".

Betrachten wir die Situation vom Pol des Marktes her, verschmelzen Öffentlichkeit und Privates. Der Markt erscheint als legitimer Ort des Egoismus. Hier darf man nicht nur eigennützigen Motiven nachgeben, sondern soll und muss dies sogar, weil man erstens nur so in ihm besteht und zweitens auch nur so nach herrschender ökonomischer Lehre die Effizienz des Marktes garantiert ist. Jede nicht streng eigennützige Handlung muss laut Lehrbuch die optimale Balance von Angebot und Nachfrage gefährden. Privates und Öffentlichkeit sind hingegen einer Logik der Sorge um den Anderen verpflichtet: die Sphäre von Öffentlichem und staatlichen Institutionen dem Gemeinwohl, das Private zumindest innerhalb der Familie einem Altruismus, der weder weiter gerechtfertigt werden kann noch muss, sondern sich "von selbst versteht". Solche Werte werden vom Markt je nach Kontext als paternalistisch zurückgewiesen oder als irrational betrachtet. Während diese Irrationalität dem privaten, aber "souveränen Konsumenten" als demjenigen, der das Geld in der Tasche hat, als "individuelle Präferenzordnung" (wie die Ökonomen sagen) noch zugestanden wird, nährt sie in Ansehung staatlicher Institutionen den immerwährenden Verdacht von Gouvernantenhaftigkeit und Ineffizienz. Ich fasse diesen Dualismus provisorisch als den von Selbstsorge (Egoismus) und Sorge um Andere (Solidarität und Altruismus).