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Berlin’de ilk kez, 3 Ekim "Yeniden Birlik" kutlamalarını izliyorum. Türkiye’deki resmi bayramlarla kıyaslandığında ilk dikkatimi çeken, alandaki bayrak yokluğu ve militer gösterilerin olmaması…

Brandenburg Kapısı’nın üzerinde, 28 yıl önce orada "Özgürlük" diye haykıran gençlerin fotoğrafı asılı… Kapının önündeki sahnede 50 kişi var. Kadın, erkek, çocuk, gay, trans, beyaz, siyahi, engelli, göçmen… Bir Berlinliler korosu… Gorki Tiyatrosu’nun prodüksiyonunda, Polonyalı yönetmen Marta Górnicka’nın yönetimindeki koro, "Temel Yasa"yı seslendiriyor. Etnik bir grubun tek sesli korosu değil bu; heterojen bir toplumun çoğul sesi… Zaman zaman birbirine karışan, zaman zaman birbiriyle çatışıp kakafoniye dönüşen, ama sonunda mükemmel bir uyum yakalayan, bambaşka tondan sesler bunlar… Çok kültürlülüğün sesleri…

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Dinlediklerimi, kendi ülkemin anayasasıyla kıyaslıyorum.

"Temel Yasa", "Temel Haklar"la başlıyor. "İnsan haysiyetinin dokunulmazlığını" vurguluyor ilkin…

Türkiye Anayasası ise, en başta devletin dokunulmazlarını sıralar; "Temel haklar"ı arkaya atar.

"Temel Yasa," "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyenlere karşı, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir" diyor.

Türk Anayasası, 1808’de verilen "direnme hakkı"nı, 35 yıl önce bir askeri darbe sonrası metninden çıkarmış, yerine, "temel hak ve hürriyetleri kötüye kullananlara karşı (milletin değil) devletin savunma hakkı"nı güvenceye almıştır.

Gücün tek elde toplanmasının acısını çekmiş bir toplumun deneyimiyle, insandan önce devleti koruyan bir zihniyetin çelişkisi…

Peki, bu özgürlükçü "Temel Yasa"nın, toplumsal karşılığı tam mı? Sahnede o maddeleri dillendirenlerle, alanda sessizce dinleyenler, aynı ilkeleri benimsiyor mu? Mesela "İltica Hakkı" denince kopan alkışı, taşranın ne kadarı paylaşıyor? Bu anayasal düzene "entegre olmamış", hala görünmez duvarlar ardında yaşayan Almanlar var mı?

Gorki’nin Sanat Yönetmeni Şermin Langhoff, günümüzün deneyimini, "anayasanın, kriz durumlarındaki esnekliği için bir stres testi olarak" yorumluyor. Şimdi Alman anayasasının girdiği o testi, Türk Anayasası, geçemedi ne yazık ki… Alandan ayrılırken, "Günün birinde, Türkiye halkı da, arasına çekilen duvarları yıkıp birleşir mi" diye hayal kuruyorum:

"Bir gün, toplumsal sözleşmemizin özgürlük vaatlerini, şarkı söyler gibi haykırarak okur muyuz meydanlarda?"