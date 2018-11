Der US-amerikanische Comicautor Stan Lee ist tot. Der Schöpfer von Superhelden wie Spiderman und Iron Man starb am Montag in Los Angeles, wie der Anwalt seiner Tochter mitteilte. Lee wurde 95 Jahre alt. In den vergangenen Jahren war Lee immer wieder erkrankt.



Zusammen mit dem Zeichner Jack Kirby schuf Lee in den 1960er-Jahren für den Verlag Marvel Comics unter anderem den Hulk und die X-Men. Es gelang ihm, die Comicindustrie neu zu beleben, indem er Superhelden mit menschlichen Schwächen entwarf: Daredevil ist blind, Hulk hat unkontrollierte Wutausbrüche. Peter Parker, der als Spiderman die Wände von Hochhäusern erklimmt, sollte als durchschnittlicher Junge erscheinen – anders als etwa Batman, der privat als Millionär Bruce Wayne lebt.

Lees Comics wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt und in mehr als 75 Ländern veröffentlicht. Insgesamt schuf Lee mit Zeichnern rund 350 Comicfiguren. Viele davon wurden in den vergangenen Jahren in Hollywood auch zu Hauptdarstellern in erfolgreichen Kinofilmen. In mehr als zwei Dutzend Filmen aus dem Marvel-Imperium hatte Lee auch Gastauftritte. Der Erfolgsfilm Black Panther von 2018 stammt ebenfalls von ihm.



"Heute haben wir einen echten Superhelden verloren", schrieb die Oscar-Akademie auf Twitter. "Stan Lee, danke für alles." Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis schrieb: "Du warst und wirst für immer ein Superheld sein."



Today, we lost a real-life superhero. Stan Lee, thank you for everything. pic.twitter.com/zH6YIlslnx — The Academy (@TheAcademy) 12. November 2018

Der Sohn rumänischer Einwanderer wurde am 28. Dezember 1922 als Stanley Martin Lieber in New York geboren. Noch als Teenager begann er 1939 als Assistent beim Verlag Timely Comics. 1941 veröffentlichte er als Aushilfsredakteur seine ersten Arbeiten – danach ging es schnell bergauf. Er schuf seine erste eigene Comicfigur namens Destroyer und stand mit dem Künstlernamen Stan Lee im Heft, was später auch sein bürgerlicher Name wurde. 1961 wurde er Chefredakteur bei Timely Comics, das kurz darauf in Marvel umbenannt wurde. Später war er auch Marvel-Verleger. Im November 2008 erhielt er vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush im Weißen Haus die National Medal of Arts verliehen, die höchste Kunstauszeichnung der US-Regierung.