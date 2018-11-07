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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Hitler’i andı; hem de Stalin’le birlikte…

"30'larda toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyorlardı" dedi.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

"Bu tür uygulamalar" dediği, Türkiye’de çocuklara her sabah tekrarlattırılan bir ant… 1933’de, devrin Milli Eğitim Bakanı tarafından kaleme alınan, "Türküm, doğruyum, çalışkanım" diye başlayan "öğrenci andı", o zamandan beri okulların güne başlama ritüeliydi.

Erdoğan, 2013’te "Andımız" uygulamasına son verdi. "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, çocuklar böyle içtimaa dizilmez, onlara ırkçı sloganlar söyletilmez" dedi. Erdoğan’a göre "Türküm doğruyum" demek, Kürtlere de "Kürdüm doğruyum" deme hakkı yaratıyordu. Cumhurbaşkanı, "Bizim andımız, İstiklal Marşı’mızdır" dedi. Ancak İstiklal Marşı’nda da "Kahraman Türk ırkından" sözediliyor.

Konunun gündeme gelme nedeni, önceki hafta Danıştay’ın Ant yasağı kararını bozması… Erdoğan, tamamen kontrolüne aldığını düşündüğü yargıdan çıkan bu karara çok sinirlendi. Yargıçlara, "5 yıldır neredeydiniz. Şimdi mi aklınıza geldi" diye kızdı.

Konunun ardında, "milliyetçilik-ümmetçilik" tartışması yatıyor. AKP’yi dışardan destekleyen ortağı milliyetçi MHP, Andımız’da ısrar ediyor. Erdoğan ise, "Biz Türküz, Türkçü değiliz" diyerek İslamcı-ümmetçi çizgiyi savunuyor.

Konu, iktidar blokunu çatlatacak kadar büyüdü ve sonunda MHP lideri, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Erdoğan da, "Herkes kendi yoluna" karşılığını verdi.

"Hitler uygulaması" dediği bir öğrenci andı, Erdoğan’a Mart’taki çok kritik yerel seçimleri kaybettirebilir.