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Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal’de on beş üniversite kapatıldı; üç bine yakın akademisyen işsiz kaldı. Beş bine yakın akademisyen de çeşitli gerekçelerle üniversiteden atıldı. Doğan açık, üniversitelerde eğitimi durdurma noktasına getirdi. Bunun üzerine hükümet, yurtdışındaki bilim insanlarını Türkiye’ye dönmeye teşvik eden bir kampanya başlattı. İlgili bakanın kampanyayı açıkladığı günün hemen ertesi sabahı polis, çoğu akademisyenlerden oluşan yirmi kişiyi gözaltına aldı. Sabahın erken saatinde evi basılanlar arasında Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı ile Avrupa Matematik Topluluğu Başkan Yardımcısı Prof. Betül Tanbay da vardı.

Gözaltına alınan akademisyenler, beş yıl önceki hükümet karşıtı Gezi protestolarını örgütlemekle suçlanıyorlar. Suçlamalar arasında, protestolarda polisin kullandığı biber gazının ithalini durdurmaya çalışmak, muhalif medya örgütlemeye kalkışmak, hatta dünyanın farklı yerlerindeki eylemlerde konserler veren Alman müzisyen Davide Martello’yu getirtmek de var. (Martello, Euronews’a verdiği demeçte Gezi protestolarına tamamen kendi kararıyla katıldığını açıkladı.) Gözaltındakilerden biri, Emniyet’in bilgi notunda, "Muhalif gazeteciyle evli" diye tanımlanıyor.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Hükümetin bir kanadı beyin göçüyle yurtdışına gitmiş akademisyenleri yurda davet ederken diğer kanadın, elde kalan akademisyenlerin evlerini basması, dönmeyi düşünenleri de caydırmıştır muhtemelen… Ama çelişki bundan ibaret değil:



Bu hafta Türkiye ile AB arasında uzun süredir ilk kez üst düzey bir toplantı yapılacaktı. Brüksel’de tüyleri diken diken edecek gözaltı kampanyası, bu toplantının hemen öncesine rastlatıldı. Ve ister istemez zihinlerde, "Hükümet içinde AB yanlıları ile karşıtları birbirine çelme takmaya mı çalışıyor" sorusu doğdu.

Son referandumla Başkanlık sistemine geçilmeden önce Türkiye’de Bakanlar Kurulu düzenli olarak toplanır, Başbakan başkanlığında ortak strateji belirlenirdi. Erdoğan’ın başkanlık koltuğuna oturmasından beri, birer sekreter gibi görev yapan bakanların her biri bildiğini okuyor. Ve birbirine tamamen zıt kararlar alan herkes, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hareket ettiğini savunuyor.



Peki Erdoğan olup bitenlere ne diyor? Geçen haftasonu aynen şu cümleyi kurdu: "Yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir ülkede yaşıyoruz."

Dinlerken Joseph Goebbels’in "Büyük Yalan Teorisi" ni anımsadım: "Yeterince büyük bir yalan söyler ve ısrarla tekrar ederseniz, insanlar inanmaya başlayacaktır."

"Özgürlüklerin konuşulduğu bir Türkiye" yalanına inanıp hükümeti eleştirenlerin çoğu hapiste…



AB, Erdoğan’a inanır mı dersiniz?

