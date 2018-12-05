Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız. // Hier geht es zur deutschen Fassung

Hep geldikleri gibi, seher vakti baskına gelmiş polisler… 11 Eylül sabahı… Saat 06.00’da… Anti-terör timi, ellerindeki gözaltı emrini göstermiş. Hemen evin en çok "suç unsuru" barındıran yerine, kütüphanesine yönelmişler. Ve aradıkları kanıtları bulmuşlar:

Kitaplar…

Türkiye sol hareketine dair bir sürü kitap…

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

29 yaşındaki Avusturyalı gazeteci Max Zirngast’ın Türkiye ilgisi 10 yıl kadar önce başlamış. Önce Avusturya’daki diaspora Türkleri ve Kürtleri ile tanışmış. 2015’te Türkiye’ye taşınıp siyaset biliminde yüksek lisans eğitimini –benim de yüksek lisansımı yaptığım- Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış. Bu süreçte, Türkiye’de yükselen otoriterlik üzerine pek çok makale yazmış, muhalif gösterilere katılmış. Gözaltı için yeterli gerekçe…

Karakola götürülürken sakinmiş. Geceyi bir tahta ranza üstünde, bir ince battaniye altında titreyerek geçirmiş.



Dokuz günlük gözaltı sürecinde, evindeki sol kitaplar, bir sosyalist yazarın anma etkinliğinde asılan bir afiş, sosyalist sitelere yazdığı yazılar, bir terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığı sorgulanmış. Kürt siyaseti üzerine bir kitabı onun yazdığını sanmışlar, onu sormuşlar. "Friedrich Ebert Vakfı’yla bir ilişkin var mı" demişler. Amerikan sosyalist dergisi "Jacobin"de yazdığı bir makalede Erdoğan’a hakaret ettiğini öne sürmüşler.



Zirngast, "Hiçbir gizli örgütle ilişkim yok. Üyesi olmakla suçlandığım örgütü bilmiyorum bile… Evde bulduğunuz kitaplar, üniversitedeki sunuşum için okuduğum kitaplardır" demiş. Dinletememiş.

Hiçbir kanıt bulunamadığı halde, varlığı bile şüpheli bir örgüt üyeliğinden tutuklanmasına karar verilmiş. Dosyasına gizlilik kararı konmuş; avukatının bile erişimine izin verilmemiş.

Zirngast, dokuz günün sonunda dünyada en çok gazeteci tutuklayan Türkiye’nin bir cezaevine gönderilmiş; hapisteki 150’yi aşkın gazeteciye dâhil edilmiş. Böylece üç yıldır Türkiye’de incelediği otoriterliğin, konusu ve tanığı olmuş. Diğerleri gibi Türk hükümeti tarafından diplomatik pazarlıklarda kullanılacağı günü beklemeye başlamış.



Zirngast’ın tutuklanması üzerine, Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Avusturya’nın Başbakanı Sebastian Kurz, hemen bir açıklama yapıp dosyaya dair somut bilgiler talep etti. "Somut bilgiler yoksa derhal serbest bırakılması gerekir" dedi.



Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın "adil yargılama" talebi, ise "Türk hukuku"nu bilenlerce tebessümle karşılandı.



Zirngast, geçen hafta Washington Post’ta yayınlanan yazısında kaldığı koğuşu tarif etti:

"Duvardaki sıva dökülmüş, demirler paslı, musluktan akan su pis kokuyor, kalorifer yanmıyor. Ziyaretçi kabulüne büyük zorluk çıkarılıyor. Günlerimi yabancı dil öğrenerek, Türk solu ve faşizm üzerine yazılar okuyarak geçiriyorum."



Bazen hayat, kitaplardan daha öğretici oluyor.

Zirngast hücresinde insaf beklerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için dünyayı basın özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırıyordu.





