In Danzig wurden Psychologen gerufen, um der Bevölkerung zu helfen. So tief sitzt der Schock, nachdem Paweł Adamowicz, der Bürgermeister der Stadt, am 13. Januar zur besten Sendezeit getötet wurde, während Millionen am Fernsehbildschirm zusahen. Der 27-jährige Tatverdächtige war erst wenige Monate zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Offenbar hatte er jedes Detail des telegenen Angriffs geplant: Nachdem er den Bürgermeister ins Herz gestochen hatte, rief er ins Mikrofon, dass er ihn umgebracht habe, um sich an der Bürgerplattform zu rächen – der sozialliberalen Oppositionspartei, die ihn vermeintlich zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt habe.

Am vergangenen Sonntag gingen nun mehrere Zehntausend Menschen in Danzig auf die Straße, um sich von ihrem Bürgermeister zu verabschieden; spontane Versammlungen ereigneten sich in anderen polnischen Städten. Es schien, als wäre ein Großteil des Landes für einen Moment lang vereint gewesen – in Erschütterung und Trauer.

Um die Geschehnisse in ihrer Gänze verstehen zu können, muss man einige Zusammenhänge kennen. Paweł Adamowicz wurde umgebracht während einer Veranstaltung des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe, die seit 27 Jahren gleich nach den Feiertagen stattfindet. Das Orchester, die größte Wohltätigkeitsinitiative des Landes, sammelt Geld für polnische Krankenhäuser. In den Tagen zuvor füllen sich die Straßen mit roten Herzen, welche die Menschen für ihre Spende bekommen, und die Polen werden freundlicher zueinander.

Einige Aktionen haben allerdings auch großen Hass auf sich gezogen. Den Kritikern des Orchesters, meist Rechtsgerichtete, gefällt dessen Stil nicht – leicht anarchisch, offensichtlich links – und sie mögen die Musik nicht, die es spielt, wobei diese Benefizveranstaltungen immer großartige Konzerte sind. Die Kritik ist in den vergangenen Jahren lauter geworden, vor allem nach dem Sieg der nationalkonservativen PiS-Partei in den Parlamentswahlen 2015. Vor Kurzem schrieb ein Journalist, der Orchesterleiter propagiere das Böse; rechte Nachrichtenmedien nannten ihn einen "schleimigen Zwerg" und eine Marionette korrupter Politiker.

Trotz allem ist das Orchester für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ein Symbol für das Polen, das wir seit den Neunzigerjahren in nüchternem, aber hoffnungsfrohem Kapitalismus mühsam aufbauen. Ein Polen, das der Nato beigetreten ist und das dafür gestimmt hat, sich der Europäischen Union anzuschließen. Das Orchester steht für drei Jahrzehnte gesellschaftlichen Wandels und den Fortschritt dieses Landes in Richtung einer besseren, friedlicheren, wohlhabenden, freien Welt. Es wurde auch zu einem Symbol für gegenseitigen Respekt und Großzügigkeit, und wenn es nur an einem Tag im Jahr sein sollte. Es hat den Polen – einem allgemein missmutigen Volk – beigebracht, sich am Lagerfeuer der Gemeinschaft zu wärmen. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich das Orchester zur Nation ernennen würde; nur zu gern wäre ich seine Staatsbürgerin.

Paweł Adamowicz, ein moderner Konservativer und ausgezeichneter Lokalpolitiker, stand für all das, wofür PiS nicht steht. Obwohl er ein Traditionalist war, setzte er engstirniger Kirchturmpolitik seine Aufgeschlossenheit und Großherzigkeit entgegen. Er besaß außerdem einen seltenen Mut und soziales Feingefühl. Zum Beispiel unterwanderte er zusammen mit einigen anderen Bürgermeistern die Regierungspolitik: Sie luden Geflüchtete in ihre Städte ein und sagten ihnen Unterstützung, Arbeit und Unterkunft zu. Der Anschlag auf diesen Mann ist auch ein Angriff auf die Vision von einem liberalen progressiven Polen.

Man mag sich fragen, was den Täter getrieben hat. Er wurde von offizieller Seite als geistig verwirrt beschrieben – aber niemand handelt in einem Vakuum. Das staatliche Fernsehen, das eine bedeutende Anzahl von Polen mit Nachrichten versorgt, verleumdet die politische Opposition und alle, die anders denken als die Regierungspartei, in einer aggressiven und diffamierenden Sprache. Der getötete Bürgermeister wurde als Dieb, als Deutscher, als Homophiler und als Mafioso bezeichnet. Darüber hinaus hat die Fernsehpropaganda das Justizsystem in den vergangenen drei Jahren als schädlich für die Bürger abgelehnt; Richter wurden beschuldigt, eine über dem Gesetz stehende Kaste zu bilden; es sei ein vollständiger Personalwechsel nötig. In seiner Gefängniszelle hat der Täter wahrscheinlich genau diese Nachrichten von bösen Jungs und der Notwendigkeit radikaler Lösungen empfangen.