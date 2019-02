Fünf Kinder stehen an einer Wand und streichen sie hellblau. Das Jüngste ist anderthalb, das Älteste neun Jahre alt. Farbe tropft auf Kleidung und Malerfolie, Fußtapser bedecken den Boden, und ich überrede meinen inneren Kontrollfreak zur Zurückhaltung. Denn die Kinder streichen – gemeinsam mit den Eltern – den Gruppenraum ihrer Schule.

Esther Boldt arbeitet als Autorin, Tanz- und Theaterkritikerin für Medien wie "Theater heute", "tanz Zeitschrift" und den Hessischen Rundfunk und als Redakteurin bei "Nachtkritik". Sie ist Jurorin bei den Autorentagen am Deutschen Theater und Gastautorin von "10nach8".

Ihre Schule ist eine freie Alternativschule in Frankfurt am Main, zu deren Selbstverständnis es gehört, dass Kinder sehr vieles mitgestalten. Sei es bei gemeinsamen Renovierungsaktionen oder regelmäßigen Gruppen- und Hausversammlungen. Bei Gesprächen über die Regeln des Zusammenlebens oder dringenden Anliegen von Kindern und Erwachsenen. Beim Lernen in der Holzwerkstatt, im Kunstatelier, am Gruppentisch, Tablet oder im Garten. Anstelle fester Unterrichtsstunden gibt es hier Lernangebote, die Kinder wahrnehmen können, aber nicht müssen. Denn der Schule liegt eine einfache Idee zugrunde: dass Kinder auch dann lernen, wenn ihr Umfeld nicht durch Druck, Noten oder Wettbewerb geprägt ist. Dass es durch das Möglichmachen unterschiedlichster Erfahrungen besser gelingt. Und dass Eigenverantwortung, wechselseitiges Verständnis und Kompromissfähigkeit dabei entscheidend sind.

Ich finde das Modell dieser Mikrogesellschaft ziemlich spannend und wiege mich in der Hoffnung, dass meinen Kindern dort die frustrierenden Lernerfahrungen erspart bleiben, die ich selbst bereits in der ersten Klasse einer ganz normalen Regelschule sammeln dufte. Damals waren Lernfortschritte nur im vorgesehenen Tempo erwünscht, es gab spürbaren Leistungsdruck und für vieles Strafen. Schon weil sich viele Schulen bis heute nicht entsprechend verändert haben, wünsche ich mir, dass meine Kinder in ihrer Einrichtung – die man sich leider erst mal leisten können muss – eigenverantwortlich lernen. Auch dass sie praktische Erfahrung in Sachen Partizipation mitnehmen.



Denn warum sollten Kinder nicht mehr Verantwortung für die eigenen Interessen und Bedürfnisse übernehmen? Bis zu einem bestimmten Grad für das, was sie lernen, aber auch wie und wann sie es lernen. Schließlich ist Wissen heute auf vielen verschiedenen Wegen verfügbar und vermittelbar. Bislang jedoch stehen noch immer die fixen Lehrpläne und Zeitrhythmen vieler Schulen im Vordergrund und nicht der diskontinuierliche, mal intensive, mal sprunghafte Takt des kindlichen Lernens. Auch soziales Lernen steht an vielen Schulen noch nicht gerade weit oben auf der Agenda. Aber warum eigentlich werden nicht Beziehungen, Gruppendynamiken und Konflikte zum Anlass des Lernens, der Gestaltung und Mitbestimmung genommen?

In skandinavischen Ländern sind demokratisch ausgerichtete Schulen längst Teil der Alltagskultur. Das hat Wolfgang Edelstein, ehemaliger Direktor des Max Planck Instituts für Bildungsforschung, bereits vor zwölf Jahren gesagt. Deutschland dagegen sei an dieser Stelle nicht besonders weit gewesen.



Noch heute vermisse ich hier Orte, an denen Kinder mitreden können und gehört werden, eklatant. Zurzeit habe ich eher den Eindruck, dass sie in in Kitas, Schulen und Hortbetreuung wegorganisiert und in ihrer Freizeit auf Spiel- und Bolzplätze umgeleitet werden – und insgesamt gesellschaftlich nicht viel zu sagen haben. Dabei haben die mehr als 11 Millionen Kinder im Alter von null bis 14 Jahren, die in Deutschland leben, vor dem Gesetz durchaus umfassende Rechte – theoretisch zumindest sichern das die UN-Kinderrechtskonventionen.