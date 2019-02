Der französische Zeichner, Karikaturist und Kinderbuchautor Tomi Ungerer ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in Irland im Haus seiner Tochter, wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichteten.

Ungerer schrieb und illustrierte berühmte Kinderbücher wie Die drei Räuber und Der Mondmann. Außerdem schuf er scharfzüngige Bilderbücher für Erwachsene, auch mit Plakatkunst und erotischen Zeichnungen fand er Anerkennung.



Tomi Ungerer wurde 1931 in Straßburg geboren, im Jahr 1956 wanderte er nach New York aus, wo er als Zeichner berühmt wurde. Aufsehen erregten damals seine Plakate gegen den Vietnamkrieg. Manche seiner Zeichnungen wurden in den USA verboten. Seit 1976 lebte er mit seiner dritten Frau in Irland.

In einem Interview mit der ZEIT hat er sich einmal so beschrieben: "Ich bin spielerisch, halb Max und halb Moritz. Meine Güte, was ich schon alles angestellt habe! Meine Streiche sind irgendwie kindisch, aber ich schäme mich nicht dafür. Ich muss Spaß haben mit einem Buch, und die Kinderbücher mache ich eigentlich vor allem für das Kind in mir."



Ungerer hat mehr als 140 Bücher veröffentlicht, die in insgesamt 28 Sprachen übersetzt wurden.

"Er war nicht nur ein großer Künstler, er verkörperte auch die Komplexität des Elsass, seiner Doppelkultur. Wir haben uns vorgestellt, dass es ewig ist, und jetzt verlässt er uns", sagte Alain Fontanel, erster stellvertretender Bürgermeister von Straßburg, wie die Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace berichtete. Im Jahr 2007 eröffnete in Straßburg das "Zentrum für Illustration – Tomi Ungerer". Es ist das erste Museum in Frankreich gewesen, dass einen Zeichner zu Lebzeiten ehrte.