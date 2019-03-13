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Geçen hafta Berlin’de Uluslararası Turizm Fuarı başladı. Türk Turizm Bakanı ve acenteler, Alman turistleri tekrar Türkiye’ye döndürebilme çabasındaydı. Son iki yılda iki ülke arasında yaşanan kriz, Almanları ürkütmüş, 2015’de 5,6 milyon olan Alman turist sayısı 2016’da 3,8 milyona, 2017’de 3,5 milyona düşmüştü. İlişkilerin ısınır gibi olduğu geçen yaz, rakam yeniden 4,1 milyona çıkmıştı. Turizm acenteleri 2019 yazında 5 milyon Alman turist ağırlamayı amaçlıyordu. Ancak tam da fuarın ortasında, Hükümetin en şahini olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir gaf yaptı:

"Almanya’da terör örgütlerinin toplantılarına katılıp da gelip Antalya’da, Bodrum’da tatil yapanlar var ya; onlar için tedbir aldık şimdi… Gelsinler bakalım da havaalanından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah" dedi.

Adeta turizmi torpillemek için yapılmış bir konuşmaydı. Görüştüğüm turizmciler –tabii isimlerini vermekten korkarak- "çok talihsiz" buldukları bu açıklamadan sonra yoğun rezervasyon iptalleri başladığını söylediler. Bakan’ın Türkiye’yi şirin gösterme çabalarını iki cümlede yerle bir ettiğini gören Ankara, durumu toparlamak için birbiri peşisıra düzeltmeler yayınladı; Dışişleri ve Turizm Bakanlıkları, "ifadenin bağlamından koparıldığını" iddia etti. Ama artık çok geçti. Türkiye’de hükümeti eleştiren bir tweet’in bile "terör faaliyeti" sayıldığını bilenler, Bakan’ın neyi kastettiğini çok iyi anladılar.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Alman basınındaki bir karikatür, oluşan algıyı gayet net ortaya koyuyordu: Bir cezaevi hücresine şezlong atmış Alman turist, içkisini yudumlarken yanındaki eşine "Bu Türkiye harika bir tatil beldesi... 2 haftalık ödeme yaptık, 20 yıl kalmamıza izin verdiler" diyordu.

Tam üzerine, Türkiye’de görev yapan Alman gazetecilere akreditasyon engeli geldi. Alman Dışişleri, Türkiye ile ilgili seyahat uyarılarını güncelledi. Ve tam da ekonomik krizin ağırlaştığı, umudun turizm gelirlerine bağlandığı aşamada, bir bakanın öfkesi, Türkiye’de tatil planı yapan Alman turistleri yeniden düşündürmeye yetti.

Kaygılar yersiz mi?

Değil tabii… Geçen haftasonu Türk kökenli bir Alman milletvekili, konuya ilişkin yorumunu sorduğumda, "Ben konuşmasam daha iyi. Yazın Türkiye’ye gideceğim" dedi. Ankara’nın tehdidinin Bundestag’ta bile yankılandığını daha iyi ne gösterebilir? Milletvekilinin kaygısını, sosyal medyada Hükümet’i eleştirmiş ya da herhangi bir muhalif toplantıya katılmış herkes paylaşıyor. Erdoğan’ın iktidarını sağlamlaştırmak için yarattığı korku, dalga dalga Avrupa’ya yayılıyor. Türkiye, hepten izole oluyor.

"Bana dokunmayan yılan, bin yaşasın" diyen bir Türk atasözü vardır; kendine dokunmadıkça kötülüğe karşı çıkmayanları eleştirir. Despotizmi eleştirdi diye havaalanında gözaltına alanları umursamadan Türkiye’ye tatile gidenler, meslektaşlarına akreditasyon verilmezken "Henüz bize yönelik bir tehdit yok" diyerek sessizce seyreden gazeteciler, Türkiye’de hukuk ayaklar altına alınırken "Biz kazancımıza bakalım" diyerek ticarete devam edenler, yarın sıranın kendilerine geleceğinden emin olabilirler.

Türkiye’yi sevenler:

Demokratik bir ülke inşa etmeye çalışanların safında olun. O zaman huzur içinde tatil, haber, yatırım yapabileceksiniz.