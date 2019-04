Das Kino ist in der Krise. Ja, immer noch. Kinos sterben. Erst letzte Woche wurden zwei der ältesten Kinos Deutschlands geschlossen: Das Intimes in Berlin und das Gabriel in München. Obwohl noch immer jeden Donnerstag eine unübersichtlich große Zahl neuer Filme an den Start geht oder vielleicht gerade deshalb, sinken die Zuschauerzahlen. Die Filmförderanstalt (FFA) führt das auf die nachlassende Qualität des Filmangebots zurück: "Das Problem des deutschen Films ist mit Sicherheit kein quantitatives; wir brauchen aber noch mehr erfolgreiche Filme." In Wirklichkeit liegt das Problem woanders, nämlich in der fehlenden Kuratierung.

Kino muss kuratiert werden, damit es attraktiv bleibt, damit es lebendig bleibt, damit es pädagogisch sein kann, ohne dogmatisch zu sein, damit es Spaß macht und überrascht, damit es wehtut, damit es kontextualisiert, damit es zurückblickt, damit es Verborgenes offenlegt, damit es Vergessenes zum Wiedererscheinen bringt – und vor allem, damit das Publikum Filme sieht, die nicht nur beeinflusst sind von Entscheidungen der Förderer und der Verleiher mit ihren ganz eigenen Vergabepolitiken. Der Krise sollte mit kritischen Kommentaren begegnet werden: 1968 wurde aus einem kritischen Kommentar zum damaligen Filmförderungsgesetz der noch heute sehenswerte Skandalfilm Besonders wertvoll (Hellmuth Costard), in dem ein sprechender Penis konservative Reden zum Gesetz vortrug. Und die Krise kann zum Anlass werden, neue Lösungen zu erarbeiten: Jüngst haben sich Gleichgesinnte spartenübergreifend zum Hauptverband der Cinephilie zusammengeschlossen, um an praktischen Lösungen für die Kinoarbeit im Allgemeinen und das Kuratieren im Speziellen zu arbeiten.

Jennifer Borrmann lebt mit ihrer Familie in Berlin, wo sie als Filmkritikerin vor allem für "Filmdienst" und "ray Filmmagazin" schreibt und als Kuratorin und Filmvorführerin arbeitet. Sie hat Geschichte und Literaturwissenschaft studiert und ist Autorin einer Biografie über den Filmkritiker und Journalisten Manfred George. © privat

Das Kuratieren ist eine Kunst und eine Liebeserklärung an den Film und seine Geschichte. Der Film – Inhalt, Kontext, Format, Technik – ist das Zentrum dieser Kunst. Kuratieren, das pflegen oder kümmern bedeuten kann, ist eine Arbeit, die ins Kino gehört, weil damit von Kennern Zusammenhänge, Geschichte und Referenzen offengelegt werden. Am Ende ist es egal, ob ein Film alt ist oder gerade ins Kino kommt. Das erstmalige Sehen macht ihn neu. Eine tagesaktuelle Relevanz muss ich selbst daraus ziehen, wenn die eine andere ist als zur zeitgenössischen Veröffentlichung, umso besser – es vervielfältigt sich dabei eine filmische wie wirkliche Realität, doppelte Böden entstehen, Metaebenen. Das macht den Film vielschichtiger. Im besten Falle kann der Kurator ein erweitertes Bewusstsein schaffen. Und unsere Sehgewohnheiten prägen.

Kuratieren als Sehschule

Die erste Filmkuratorin in meinem eigenen Leben war meine Mutter. In dem wuchtigen Schuhschrank, auf dem unser Röhrenfernsehgerät stand, waren zahlreiche Filme auf überspielten VHS-Kassetten gelagert. Noch heute ist Stanley Donens und Gene Kellys Singing in der Rain für mich eng verbunden mit Richard Attenboroughs A Chorus Line. Erst viel später wurde mir klar, welche Beispiele eines klassischen Filmkanons ich da – immer und immer wieder – gesehen hatte und wie beide in einen filmhistorischen Zusammenhang gebracht wurden. Beide Musicalfilme als vielschichtige, zeitkritische und historische Einblicke in die Film- und Theaterarbeit mit zahlreichen Referenzen auf weitere Werke ihrer jeweiligen Kunstform in Stumm- und Tonfilm und auch auf dem Broadway. So waren erstaunlicherweise alle Videokassetten passend bestückt. Entweder historisch, thematisch, nach Genre oder personell: Clyde Geronimis Dornröschen mit Wolfgang Reithermans Robin Hood beispielsweise. Und ich wuchs mit der wohl einzigen vollständigen Bette-Midler-Retrospektive in Deutschland auf. Diese und viele weitere Filmzusammenstellungen, aufgenommen aus den unendlich scheinenden Weiten des Filmarchivs der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten am Ende der Achtziger- und Anfang der Neunzigerjahre, haben meinen Blick und meine Liebe zum Film bis heute geprägt. Sie waren meine Sehschule.

Kuratieren oder Programmieren

Das einzige kinoähnliche Moment meiner Kindheit waren die wenigen Tage, an denen das Kinomobil in unser Dorf kam, den mobilen 35-mm-Projektor in das örtliche Rathaus hievte. Schon hier war aber klar: Die besonderen Filme, die ich bisher nur nachts im Fernsehen schauen konnte, fand ich hier nicht. Warum? Hier wurde vor allem programmiert: Filme wurden danach ausgewählt, ob sie wirtschaftlich waren. Kuratieren jedoch wird vom Inhalt gelenkt. Es ist eine von Sinnlichkeit und Ästhetik geführte Auswahl. Auch wenn ökonomische Grenzen eines Budget immer bewusst oder unbewusst mit einfließen: Der Kurator oder die Kuratorin wählt in erster Linie nach inhaltlichen Gesetzpunkten aus, die er sich für seine Art von Exponierung – sei es nun im Kino, im Museum, auf einem Festival, in einer Filmreihe – vorgenommen hat. Einem kommerziellen Kino, das nun einmal wirtschaftlich denken muss, damit es überleben kann, sind klare Grenzen solcher Filmzusammenstellung gesetzt; denn Kuratieren ist, wenn man so will, der ökonomisch naive Wille, seiner Cinephilie filmgestalterischen Ausdruck zu verleihen. Der Grat zwischen Cinephilie und Wirtschaftlichkeit ist sehr schmal. Er muss aber gewagt werden, wenn es ein besseres Kino (und -programm) geben soll. Was aber politisch nicht gewollt ist, wird in der alltäglichen Kinoarbeit nicht realisierbar sein. Deshalb müssen die Möglichkeiten und Wege, Film im Kino zu zeigen, überdacht werden.