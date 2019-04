Das lichte Büro im Dior-Stammhaus an der Pariser Avenue Montaigne könnte auch einer Vogue-Chefredakteurin gehören. Die Wände sind wie tapeziert mit gerahmten Zeitschriftencovers, von denen Dior tragende Schönheiten aus aller Frauen Länder schauen. Ob man sich hier je unbeobachtet fühlt? Und ob jede "Vogue"-Chefin vor mehreren Wartenden das täte, was Maria Grazia Chiuri beim Hereinkommen als Erstes tut? Sofort greift sie sich einen der Minikuchen auf dem Besprechungstisch, beißt hinein und nickt anerkennend.

Diors Artistic Director wirkt jünger als bei unserem Kennenlernen vor acht Jahren, damals noch im Palazzo von Valentino, wo Maria Grazia Chiuri bis 2016 Co-Kreativdirektor war. Ihre Augen blitzen, sie ist bester Laune und hat allen Grund dazu: Beim gestrigen Couture-Defilee Spring/Summer 2019 von Dior – Plissees wie flüssiges Metall, Harlekinvolants und Conferencier-Fracks, dazu Artistenkappen – fanden die Kleider und die Körper darunter so unwiderstehlich zusammen, wie es sich für ikonische Schneiderkunst gehört. Die Medien jubelten.

Für "Weltkunst" wollen wir über die Beziehung der 55-Jährigen zur Kunst sprechen, beruflich wie privat. Als Omen für das englisch geführte Interview mag gelten, was mir erst beim Transkribieren auffiel: Maria Grazia Chiuri spricht das Wort art gern mit einem prononcierten "h" vorneweg aus. Wodurch es wie "heart" klingt, Herz.

Frage: Deine Couture zitiert die poetische Idee des Zirkus, wie wir sie aus Picassos blauer und rosa Periode kennen. Wie kamst Du darauf?

Margit J. Mayer Die Kunsthistorikerin war Chefredakteurin von "AD" und "Harper's Bazaar". Inzwischen arbeitet sie als Autorin für "Weltkunst". Sie kennt Chiuri seit mehreren Jahren, daher duzen sich beide in diesem Interview. zur Autorenseite

Maria Grazia Chiuri: Ganz am Anfang stand Picassos Bühnenprospekt für das Ballett Parade, den ich vorletzten Winter in Rom sah. Seine Dimensionen sind unfassbar, wirklich gigantisch, wie die Bühnenöffnung eines Theaters! Nur im Palazzo Barberini gab es einen Raum, in dem so etwas ausgestellt werden konnte. Darauf hat Picasso sie alle versammelt: die Tänzerin auf dem weißen Pferd, l’arlecchino im Rautentrikot, das fahrende Volk. Er hat den Vorhang 1917 für ein Projekt mit Cocteau und den Ballets Russes gemalt. Ich bin absolut fasziniert davon, weil "Parade" so bedeutende Künstler verbindet, die dabei gemeinsame Sache gemacht haben – Éric Satie, Diaghilev, Cocteau, Picasso. Man sieht die alten Fotos und denkt: Oh mein Gott, was für eine großartige, kollaborative Epoche für die Kunst das war. Auch von Monsieur Dior haben wir Bilder mit Giacometti und Dalí im Archiv.

Frage: Aus der Galerie, die der junge Dior in den 1920ern mit einem Freund geführt hat?

Chiuri: Nein, nein, sie sitzen beim Lunch, im Café! Je mehr ich über diese Zeit herausfinde, umso mehr denke ich: Was für eine tolle Story. Paris galt als Stadt der Freiheit, wo alle diese kreativen Menschen zusammenkamen und die Künste eine unfassbare Blüte erlebten. Picasso ist das beste Beispiel: Er beschloss, von Spanien nach Frankreich zu ziehen, weil er das Gefühl hatte, dass er nur hier zu dem Künstler werden konnte, der er werden wollte. In ganz Europa dominierte um 1900 noch die akademische Kunstauffassung. Picasso selbst ist damit aufgewachsen, sein Vater war ja akademischer Maler. Als er in Paris ankam, vergaß er in gewisser Weise alles, was er zuvor gelernt hatte. Er wollte seine Kunst weiterbringen. Hast du die Ausstellung über Picassos blaue und rosa Periode im Musée d’Orsay gesehen? Danach geht man mit anderen Augen durch Paris. Auf einmal sieht man die individuellen Momente, man versteht die Stadt anders.

Frage: Du bist in Rom geboren, dein Mann und dein Sohn wohnen nach wie vor dort, während du zwischen Rom und Paris pendelst.

Chiuri: Meine Paris-Begeisterung hängt sicher damit zusammen. Schon während meines Studiums ging es immer um die eigene, die italienische Kultur. Da wurde das gaaaanz klassische Programm absolviert. Internationale Moderne oder gar zeitgenössische Kunst? Pfffft. Italiens Akademien sind sehr traditionsbewusst, zumindest waren sie das. Als meine Tochter Rachele in England aufs College ging, war ich überrascht, wie völlig anders der Ansatz war. Gefiel mir viel besser. Wir erfuhren noch alles über Michelangelo und Raffael, dazu jede Menge rinascimento – Piero della Francesca, Brunelleschi, Giotto. Mein erster Klassenausflug in der Volksschule ging in die Vatikanischen Sammlungen. Und später karrte man uns nach Assisi, um Giottos dortige Fresken anzusehen.

Frage: Daher kommen also die Goldstickereien und wie von der Sonne gebleichten Pastelle in deiner Mode: Giotto!

Dieser Artikel stammt aus Weltkunst Heft Nr. 156/2019 © Weltkunst Verlag

Chiuri: (auflachend) Wahrscheinlich. Aber diese Farben sind überall in Italien, nicht nur in der Kunst. Es ist praktisch unmöglich, nicht davon beeinflusst zu werden. Ich bin in einer Stadt groß geworden, wo die Augen ständig auf Vergangenheit treffen.

Das Problem ist: In Rom gibt es derartig viele kunsthistorisch bedeutsame Orte, dass die Regierung nicht die Mittel hat, um alle gleichzeitig offen zu halten. Es fehlt einfach das Geld. Als ich die riesigen Ruinenräume von Neros Domus Aurea zum ersten Mal besichtigt habe, war ich richtig geschockt. Die Mosaiken, die Wandgemälde, die schiere Dimension dieses Palastes – und alles unter der Erde. Du gehst da hinunter und erkennst: Unter Rom liegt ein weiteres Rom. Die Restaurierung der Domus Aurea ist längst nicht abgeschlossen, aber einen Teil kann man mit einer Tour besichtigen, glaube ich.