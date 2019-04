1/15

"Crying Girl on the Border" von John Moore. Das Foto, aufgenommen am 12. Juni 2018, zeigt das weinende Mädchen Yana, das mit seiner Mutter Sandra Sanchez drei Monate zuvor aus Honduras geflüchtet war. An der US-Grenze zu Texas wurden die beiden von einem Polizisten kontrolliert. Obwohl Yana und Sandra nicht voneinander getrennt wurden, verbreitete sich dieses Motiv als Kritik an Donald Trumps US-Einwanderungspolitik.