Das ist eigentlich ein Wahnsinnssatz, den der Autor und Biograf des Grundgesetzes Christian Bommarius bei einem Gespräch ganz nebenbei fallen lässt. Man plaudert über die "1949er Stimmung" und die der Folgejahre. Dann sagt er: "Die Deutschen haben sich null für das Grundgesetz interessiert. Sie haben es nicht mal mitbekommen. Man war mit Wichtigerem beschäftigt. Mit Verdrängen."

Das ist ein ganz schöner Katastrophenbefund. Er aber meint, dass sei verständlich, nicht normal und auch nicht gesund, aber doch nachvollziehbar. Denn hätten sich die Deutschen mit dem Grundgesetz beschäftigt, ziemlich weit vorne, gleich nach der Präambel, mit Artikel 1, "Die Würde des Menschen ist unantastbar", hätten sie sich dafür umdrehen und nach hinten schauen müssen. Da waren der Holocaust, die Millionen Kriegstoten, die Verwüstung. Hätten sie nach hinten geschaut, wären sie sofort verrückt geworden. Er hat vermutlich recht. Hinten lag der Wahnsinn. Ein Irrweg, der aus der immensen Kraftanstrengung bestand, die Würde des Menschen nicht nur fortwährend angetastet, sondern das Menschsein an sich ruiniert zu haben. Sich freiwillig mit einer neuen Verfassung zu beschäftigen, hätte eine Konfrontation mit der eigenen Verfassung bedeutet.



Es gibt keine Stunde Null. Die Stunde Null ist die Summe aus Vergessenwollen. Und das Vergessenwollen ist die Summe aus Schmerz, Scham und Schuld. Artikel 1 entstand nicht deshalb, weil man einen poetischen Textanfang benötigte. Er entstand auf den Trümmern der Menschlichkeit. Und die Deutschen interessierten sich nicht die Bohne für das größte Geschenk, das man ihnen machen konnte. Stattdessen schwärmten sie, befragt nach ihren Erfahrungen in den Nachkriegsjahren von den Kaugummis der Amis und der Schokolade der Franzosen. Vielleicht war es auch ein Glück, dass die Deutschen sich in den Entstehungsprozess des Grundgesetzes nicht einmischten. Die Mehrheit unter ihnen hätte sich für den Einheitsstaat und die Beibehaltung der Todesstrafe entschieden. Sie bekamen aber Föderalismus statt Fallbeil.



Bitte keine Geschichtsreferate

Macht man sich zur Aufgabe über das Grundgesetz etwas nachzudenken, fällt es schwer, sich ausschließlich mit der Frage nach dem Heute zu befassen. Das tut man ja ganz gerne. An die Geschichte erinnern zu wollen, aber bitte keine Chronologie der Ereignisse! Bitte keine Geschichtsreferate!



Das Heute knüpft aber an das Gestern an. Dann begreift man die Wahlergebnisse der Bundestagswahl von 2017 eben nicht als überraschende Naturkatastrophe, sondern kann darin eine Folge der "1949er Stimmung" vermuten. Die alte Ignoranz gegenüber der neuen Gesellschaftsordnung wächst sich offensichtlich nicht einfach raus. Wer heute noch rechtsextreme Parteien wählt, die nachweislich die demokratischen Institutionen angreifen, wer die Gewaltenteilung in Frage stellt, oder schlimmer, zu unterwandern versucht, wer Menschen und ihre Grundrechte wieder hierarchisiert, der hat das Grundgesetz eben nicht automatisch verinnerlicht.



Das Grundgesetz ist auch ein Erziehungsleitfaden. Der Geist, von dem oft die Rede ist, besteht daraus, den Anderen als gleichwertig zu betrachten. Es soll ein rücksichtsvolles Deutschland werden. Der Anspruch hat natürlich mit dem Autorenkollektiv zu tun, der diesen Text schrieb. Es handelte sich beim Parlamentarischen Rat um Oppositionelle, Inhaftierte, einige waren während der Nazijahre im Exil, sie waren alles Mögliche, nur keine Nazis. Das ist für den Werkcharakter wichtig.



Was für den einzelnen Denker gilt, gilt ebenso für Gemeinschaftswerke. Jeder Autor weiß darum: Alles Schreiben enthält auch das eigene Leben. Die Erfahrung schreibt immer mit. So gesehen liegt dem Grundgesetz ein unsichtbares Netz zugrunde, das aus dem Widerstandsgeist, den Distanzierungsversuchen, der inneren oder äußeren Immigration während der Nazijahre seiner Autoren entsteht.



Es ist ein Text. Aber er trägt 65 Handschriften und Biografien. Zwei Juden schreiben ebenfalls mit: Walter Strauß (CDU) und Rudolf Katz (SPD). Allerdings war es zu jener Zeit unüblich, sich als Jude zu bekennen. Zumal Katz 1930 aus der Gemeinde austrat. Trotzdem ist man erleichtert im Parlamentarischen Rat wenigstens zwei jüdische Deutsche zu wissen, weil es andernfalls – aus heutiger Sicht - ein seltsamer Beginn wäre.



Gibt es "Demokratiemüdigkeit"?

Man liest das Grundgesetz wie eine Art Schulbuch der Demokratie, dessen Ziel darin besteht, eine Gemeinschaft mit gleichen Rechten für alle zu schaffen. Christian Bommarius hat auch dazu etwas gesagt: "Das Grundgesetz verordnet den Deutschen einen Lernprozess." Mit anderen Worten. Die Artikel sagen: Das hat so zu sein!

Aber nicht nur. Tatsächlich funktioniert das Regelwerk wie ein Fortsetzungsroman mit Bürgerbeteiligung. Nicht jeder politische Diskurs schafft es als Änderung in den Gesetzestext und nicht alles wird von den Deutschen als groß und wichtig erachtet. Von den über sechzig Änderungen sind es vielleicht eine Handvoll Ergänzungen, die die Gesellschaft überhaupt mitbekam. Die Strafbarkeit von Homosexualität wurde abgeschafft, auch Frauen wurden über die Jahrzehnte bessergestellt. Asylsuchende hingegen waren im Ursprungstext besser dran: Jahrzehnte später bekam der Artikel 16 ein Anhängsel, der das Recht auf politisches Asyl wieder stark einschränkte. Diese drei Vorgänge wurden am heftigsten umkämpft. Man leitet daraus ab: Dort, wo die Interessengruppen sich organisieren können, gelingt es ihnen, den Text zu verändern. Dort, wo Menschen keine Lobby haben, kann es passieren, dass sie mit den Jahren in ihren Rechten sogar beschnitten werden.

Es gibt den Begriff der "Demokratiemüdigkeit", mit dem man erklären will, warum Bürger in Deutschland rechtsaußen wählen. Demnach geschieht das aus Erschöpfung. Als seien sie defensive, schwache Opfer, die aus Versehen die Demokratie aushöhlen. In dieser Lesart steckt der Versuch, den "einfachen Bürger", der immer noch (oder schon wieder) mit dem Grundgesetz fremdelt, gesellschaftspolitisch und moralisch zu resozialisieren. Selbst bei Parteien, die offensichtlich das Grundgesetz in ihrem Reden missachten, hat man Skrupel, sie als das zu benennen, was sie sind, nämlich Verfassungsfeinde. Das Grundgesetz ist kein in Beton gegossener unbeweglicher Monolith. Das Grundgesetz ist ein starker, aber auch ein beweglicher Text. Wenn die Mehrheit der Deutschen das Grundgesetz in seiner jetzigen Form achtet und respektiert und sich nach mehr Demokratie und Gleichheit sehnt, ist diese Beweglichkeit ein Vorteil. Andernfalls wäre andernfalls.