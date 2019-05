Kann ein Prinz, während er die Geburt eines kleinen Prinzen bekannt gibt, rein zufällig vor einem Pferdestall stehen? Nein, kann er nicht.



Vielleicht, so mochte es interessierten Bürgerlichen durch den Kopf gehen, wollte der Prinz an diesem unverregnet schönen Maimorgen ja nur mal bei seinen Ställen von Frogmore Cottage vorbeigehen, nach all der Aufregung, um nach den königlichen Pferden zu sehen? Und dann tauchten genau dort die Medien auf, bis der Prinz sein bereits klassisches Video-Interview gab, durchsetzt von zauberhaft winzigen Freudensprüngen, turnierpferdhaft anmutig, wie schwerelos?



Nein, es war kein Tag für Zufälle: Harrys Vaterkopf rahmten, präzise symmetrisch, ein unaufgeregter Pferdekopf rechts (der von Sir John, wie das Namensschild an der Boxtür sagt ... wirklich, John?) und ein unaufgeregter Pferdekopf links (der von George ... schon wieder George?), und der hüpfende Prinz von Welt strahlte in der Mitte. Lasst Pferde flüstern!

Es ist ja pferdemäßig nicht irgendein Prinz, der nun Vater ist: Der Pferdefreund setzt bekanntlich, zur Traumatherapie, auf Pferde und hat selbst bei einem Flüsterer gelernt. Früher, als es noch vor allem Mädchen waren, die in ihrer Pferdevernarrtheit der Sehnsucht nach einem starken Freund Ausdruck gaben, hat Harrys pferdesüchtige Großmutter Elizabeth, Königin, auf der Ponystute Peggy den Weg ins Leben genommen. Vorbei, vorbei, nun sind wir weiter: Der starke Freund heißt John, der kleine Prinz vermutlich ebenso, und Pferde sind auch nur noch Menschen. Oder wird das Kind deshalb doch Philipp heißen, Philipp wie griechisch "Pferdefreund"?



Zum Schluss, als Prinz Harry sich von den Journalisten schon verabschiedet hatte, drehte er sich noch mal um, zu den Pferden, auf einen Blick. Dann ging er zu seinem Sohn. Alles halb so wild.