Wahlkämpfe sind keine politikwissenschaftlichen Hauptseminare und auch keine politischen Strategieveranstaltungen, nicht einmal verständigungsorientierte Deliberationen. Sie sind eher Kämpfe um Aufmerksamkeit, und ihre Erfolgsbedingung besteht darin, eine zeitlich exakt fixierte Wahlentscheidung wahrscheinlicher zu machen. Es geht dabei sehr wohl auch um politische Inhalte und Programme, die es vor allem dann leichter haben, wenn sie gut eingeführte Konflikte oder Differenzen abbilden können – die Stabilität der alten Bundesrepublik rührte auch daher, dass Sozialdemokratie und Union je komplementäre Sätze zu fast allem sagen konnten.



Diese Konstellation ist inzwischen erheblich schwieriger geworden. Nicht weil die Differenzen verschwunden sind, sondern weil man nicht mehr genau weiß, um welche Differenz letztlich gestritten wird. Ein gut institutionalisiertes Konfliktsystem lebt geradezu von der Wiederholung, und man kann sich darin gut einrichten – das gilt vom gepflegten klassischen Ehekonflikt über das erwähnte Parteiensystem bis hin zur bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges. Das alles ist vorbei und macht Wahlkämpfe ebenso schwieriger wie die geostrategischen Konflikte auf der Welt, und komplexere Beziehungskonstellationen stehen dem in nichts nach.

Bei Europawahlen ist es noch nie gelungen, wirklich institutionalisierte Konfliktlinien zu etablieren. Außer vielleicht bei der Beantwortung einer Frage: ob man eher für oder gegen Europa sei. Immerhin das musste bei Europawahlen verhandelt werden. Es verlieh der Sache eine gewisse Ironie, die nur noch dadurch gesteigert werden konnte, dass noch einmal auch Ihrer Majestät Vereinigtes Königreich an der Europawahl teilnehmen muss und womöglich die Gegner dieser Wahl dabei reüssieren.

Armin Nassehi ist Professor für Soziologie an der Universität München. Darüber hinaus Herausgeber des "Kursbuchs" und Autor der Bücher "Geschlossenheit und Offenheit" (Suhrkamp, 2003), "Gesellschaft der Gegenwarten" (Suhrkamp, 2011) und "Die letzte Stunde der Wahrheit" (Murmann Verlag, 2015). zur Autorenseite

Man kann sich dennoch des Eindrucks nicht erwehren, dass der Europawahlkampf diesmal besonders inhaltsleer ist. Die Plakatsemantik ist auswechselbar, auf der Seite der Sozialdemokraten herrscht vor allem gut inszenierte gute Laune, auf der konservativen Seite weiß man gar nicht so genau, was man konservieren soll, und die kitschige Blümchenästhetik der Grünen macht einen ganz blümerant. Wo es keine Inhalte gibt, gibt es offensichtlich auch keine Differenzen. Zumindest keine, über die man streiten könnte. Nicht dass hinter all diesen misslungenen Formen nicht ernsthafte Überlegungen stehen. Aber wenn man nicht ganz genau hinsieht, will nicht recht deutlich werden, welche eigentlich.

Die Inhaltsleere ist der Inhalt selbst

Vielleicht sollte man die Inhaltsleere wirklich ernst nehmen. Und nach der Logik hinter ihr suchen. Die SPD slogant mit dem schönen Satz "Europa ist die Antwort", und genau genommen gilt der Satz für alle politischen Wettbewerber im aktuellen EU-Wahlkampf. Das Problem von "Europa ist die Antwort" ist wohl schon die Frage, die man dann stellen muss: Worauf eigentlich?



Da verweist man auf die Kriegsgeschichte der europäischen Völker, auf die Frage der ökonomischen Potenz angesichts der Konkurrenz in Amerika und vor allem Asien, auf geostrategische Überlegungen, auf währungspolitische Fragen, auf die Durchsetzung von Rechten und so weiter. Übrigens ist die EU auch für ihre Gegner die Lösung, einen semantischen Anker zu finden für das, was sie als Missstände schlechthin verstehen und bezeichnen: Autonomieverlust, Überfremdung, Hyperbürokratie …



Der inhaltsleere Wahlkampf hat also am Ende nur die inhaltliche Dimension pro oder contra Europa. Ansonsten scheint Europa eine Art Lösungsspeicher für beliebige Probleme zu sein. Man könnte nun diskutieren: Für welche Probleme? Antwort: für alle. Also für alle, die im Wahlkampf vorkommen.

Was ist Europa denn nicht?

Wenn die Antwort immer dieselbe ist, nämlich Europa, liegt eine andere Frage nahe: Wovon kann man Europa eigentlich unterscheiden? Wenn es so naheliegt und unter Weglassen aller inhaltlichen Qualifizierung möglich ist, Europa für die Lösung zu halten, läuft letztlich die andere Seite einer Unterscheidung unsichtbar mit. Was ist die andere Seite Europas? Sicher nicht Asien. Oder Amerika. Oder die Welt.



Wovon sich "Europa" unterscheidet, ist die Nation oder der Nationalstaat. Das Paradoxe an Europa ist nämlich, dass es letztlich ein Reentry der Nation beziehungsweise der Nationen ist, was selbst im Hinblick auf die Überwindung des Nationalen am Ende doch aufs Nationale verweist.



Es geht in diesem inhaltsleeren Wahlkampf offensichtlich nicht um politische Lösungen für Probleme und Herausforderungen in Europa, also im Geltungsbereich der Europäischen Union. Es geht um die Geltung des Geltungsbereichs selbst, also um Europa, das in der politischen Semantik die Konzentration auf den angesichts der Größe der Probleme viel zu kleinen Nationalstaat (so heißt es stets) wettmachen soll. Und obwohl tatsächlich die Entscheidungsebene der EU eine operativ außerordentlich wichtige und vor allem wirksame ist, will es nicht gelingen, die politische Arbeit des zu wählenden Parlaments selbst jenseits der aus nationalen Wahlkämpfen und politischen Konfliktlinien bekannten Gegnerschaften zu führen. Operative Politik und ihre Lösungen scheinen kaum darstellbar zu sein. Darum gerinnt Europa selbst zur Lösung.