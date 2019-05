Angesichts der bevorstehenden Europawahl spricht man dieser Tage viel über Europa und seine Geschichte. Und es fällt auf, dass diese Geschichte, so wie man sie üblicherweise erzählt, nur von Männern gemacht worden zu sein scheint. Sprechen wir von Europa, dann sprechen wir von den "Vätern", den "Gründervätern" der Union: Konrad Adenauer, Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman. Wir erinnern uns an diese großen Männer, denen in der Tat zu verdanken ist, dass diese, unsere Europäische Gemeinschaft existiert.



Annabelle Hirsch, geboren 1986, ist Deutschfranzösin und lebt als freie Autorin in Paris. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Oliver Helbig

Bloß vergessen wir dabei die Frauen. Jene Frauen, die sich im 20. Jahrhundert nicht nur gegen die soziale Ordnung der Geschlechter, sondern vor allem auch gegen die offenbar überaus verlockende und nicht totzukriegende Versuchung des Nationalismus auflehnten. Frauen, die aus der Erfahrung des Krieges einen unerschütterlichen Glauben an Europa geschöpft und für seine Entstehung und Entwicklung gekämpft haben.

Als am 17. Juli 1979 das erste direkt gewählte Europäische Parlament aufgestellt wurde, trafen zwei solche Frauen aufeinander: Simone Veil, die große französische Politikerin, die an jenem Tag zur ersten Präsidentin des Europäischen Parlaments ernannt wurde. Und Louise Weiss, laut Helmut Schmidt die "Großmutter der Europäischen Union". Mit ihren 86 Jahren war Weiss die älteste unter den frisch gewählten Abgeordneten und somit zur Alterspräsidentin designiert worden. In dieser Rolle hielt sie die Eröffnungsrede und wertete danach das Ergebnis der Wahl zur offiziellen Präsidentschaft vor der Versammlung aus.

Man kann diese Szene im Internet nachsehen. Weiss verkündet da in ihrem typisch schrillen Ton: "Madame Veil: 192 Stimmen. Madame Veil: Absolute Mehrheit." Die überwiegend männlichen Abgeordneten klatschen. Standing Ovations. Simone Veil steht etwas verlegen auf, läuft zur Tribüne. Weiss, die in ihrem dunkelblauen Kleid zu dreireihiger Perlenkette und rotem Ehrenlegion-Abzeichen wie die Queen höchstpersönlich aussieht, gibt Veil die Hand, bevor diese, noch immer unter tosendem Applaus, ihren Präsidentinnenplatz einnimmt. Als Veil dann schließlich "Madame Weiss" dankt, stehen wieder alle auf und beklatschen die alte Dame. Bis zu ihrem Tod vier Jahre später blieb sie Alterspräsidentin des Parlaments.

Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares offenbart. Wir sind ein vielseitiges Autorinnen-Kollektiv. Wir schreiben selbst und suchen nach Texten, die neue Welten erschließen oder altbekannte in neuem Licht erscheinen lassen. Wir laden Schriftstellerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Expertinnen spezieller Fachgebiete ein, mit und für uns zu schreiben; bei uns kommen Gastautorinnen zu Wort, die in ihren Ländern nicht mehr publizieren dürfen oder aus deren Ländern gerade kaum berichtet wird. Wir sind neugierig auf neue Sichtweisen, neue Erzählungen, Text für Text, bei uns, zweimal pro Woche, immer um 10 nach 8. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin, Familien- und Organisationsberaterin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Agenturchefin

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Mitherausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik

Stefanie Lohaus, Leiterin Kommunikation EAF Berlin und Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, stellvertretende Verlagsleiterin des Hanser Berlin Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin und Aktivistin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Die Freude der beiden Frauen muss an jenem Sommernachmittag groß gewesen sein. Denn er markiert für Weiss wie für Veil einen Sieg, den Höhepunkt eines lebenslangen Engagements – für Europa und für das Recht der Frauen. Bei Louise Weiss reicht dieses Engagement weit zurück. Sie hatte 1918, mit gerade einmal 25 Jahren, als Reaktion auf die Gräuel des Ersten Weltkriegs, die Wochenzeitung L’Europe nouvelle gegründet, die sich leidenschaftlich für das Projekt einer europäischen Vereinigung einsetzte. Große Denker und Politiker wie Thomas Mann, Aristide Briand, Léon Blum, Gustav Stresemann, Edvard Beneš schrieben für sie und ihr Blatt gelangte bald über die Grenzen Frankreichs zu Ruhm.

Simone Veil wiederum, die als 16-Jährige nach Auschwitz deportiert worden war, die den Todesmarsch überlebte und im Holocaust Mutter, Vater und Bruder verlor, begann sofort nach dem Zweiten Weltkrieg, sich für eine schnelle Versöhnung mit Deutschland und eine lebendige Erinnerungskultur einzusetzen.