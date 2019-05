Es ist beinahe 20 Jahre her, da saß ich abends allein zu Hause und langweilte mich. Ein paar Gläser Wein waren vermutlich auch noch im Spiel, jedenfalls fasste ich irgendwann den Entschluss, endlich ernst zu machen mit dem, was ich mir schon immer mal vorgenommen hatte: mich parteipolitisch zu engagieren. Ich schrieb also eine lange E-Mail an die SPD (damals war diese Partei noch eine Volkspartei) und erklärte meine Absicht, mit anzupacken. Hochzufrieden ging ich schlafen. Ich sah mich schon im Bundestag.

Kurz darauf erhielt ich Post von den Jusos. Sie sprachen mich irritierenderweise mit "Liebe Genossin" an und luden mich zu einem Marxismus-Seminar ein, das in einer Jugendherberge stattfinden sollte. Man würde dort in Mehrbettzimmern übernachten. Schnell schrieb ich zurück, ich hätte mich im Rahmen meines Germanistikstudiums eigentlich schon genug mit Marxismus beschäftigt und müsse das nicht unbedingt noch mal tun. Dass ich nie – niemals, unter gar keinen Umständen – mehrere Tage mit wildfremden Menschen in einem Mehrbettzimmer verbringen würde, behielt ich für mich. Von den Jusos hörte ich nie wieder.

Eine Weile später lernte ich zufällig jemanden aus dem SPD-Ortsverein kennen und erzählte ihm vom gescheiterten Erstkontakt mit seiner Partei. Er wollte wissen, welche politischen Themen ich überhaupt besetzen könne, ich stammelte etwas von Kultur und von Frauen. Mitleidig sah er mich an und meinte: "Du solltest dir erst mal was Richtiges suchen." Ich kapitulierte. Sozialphobikerinnen mit irrelevanten Themen hatten im knallharten Politikgeschäft offenbar nichts zu suchen. Von da an richtete ich mich – wie so viele Kulturschaffende – in der Überzeugung ein, künstlerische Arbeit sei doch schon genug gesellschaftliches Engagement.

Dagrun Hintze wurde 1971 in Lübeck geboren und lebt seit fast 20 Jahren als Autorin und Theatermacherin in Hamburg. 2017 erschien ihr Essayband "Ballbesitz. Frauen, Männer und Fußball" im mairisch Verlag, 2018 folgte der Lyrikband "Einvernehmlicher Sex" bei Minimal Trash Art. Sie ist Gastautorin bei "10 nach 8". © Marius Röer

Bei der Recherche zu einem Theaterstück im vergangenen Jahr, das sich mit der Düsseldorfer Kommunalpolitik befasste, stellte sich heraus, dass die "Willkommenskultur" in den Parteien auch heute noch so richtig ausgeprägt ist: Mit Glück sagt einem einer Hallo und erklärt die zu absolvierende Tagesordnung, mit Pech sitzt man verschüchtert beim Ortsverband (allein bei der SPD heißt es "-verein") herum und versteht nur Bahnhof. Dabei sind die Türen der Parteien sperrangelweit offen, alle wollen und brauchen neue Mitglieder. Andererseits hat kaum ein Mandatsträger Zeit und Lust, sich um die Neuen zu kümmern. Die ja immer Konkurrenz bedeuten können. Auch deshalb bleibt die Politik in der Vorstellung vieler Bürgerinnen und Bürger ein geschlossenes System mit eigenem Code, das mit ihrer Lebenswirklichkeit nur wenig Schnittmengen aufweist.

Das war nicht immer so. Im Athen der Antike, wo die Demokratie bekanntlich erfunden wurde, musste jeder Bürger damit rechnen, für eine Weile politische Verantwortung zu übernehmen – die Idee von Berufspolitikern hätte man auf der Agora ziemlich seltsam gefunden. Schon von Perikles ist folgendes Zitat überliefert: "Wir vereinigen in uns die Sorge um unser Haus zugleich und unsere Stadt, und den verschiedenen Tätigkeiten zugewandt, ist doch auch in staatlichen Dingen keiner ohne Urteil. Denn einzig bei uns heißt einer, der daran gar keinen Teil nimmt, nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter." Und Aristoteles schreibt: "Grundlage der demokratischen Verfassung ist die Freiheit. Von der Freiheit aber ist zunächst ein Stück, dass das Regieren und Regiertwerden reihum geht." Rotation der Regierung also: Im alten Athen musste man darauf gefasst sein, für eine begrenzte Zeit in der Judikative, Legislative oder Exekutive zu dienen – nach dem Zufallsprinzip, das Ganze wurde nämlich ausgelost. Auf diese Weise sollte die Anfälligkeit für Korruption und Klüngelei minimiert werden.

Angesichts der Vertrauenskrise, in der sich die repräsentative Demokratie gerade befindet, könnte es vielleicht eine gute Idee sein, sich auf ihre antiken Ursprünge zu besinnen. Wie der belgische Historiker David van Reybrouck, der es 2016 mit seinem flammenden Plädoyer für die aleatorische Demokratie Gegen Wahlen – Warum Abstimmen nicht demokratisch ist auf die Bestsellerliste schaffte. Aleatorische Demokratie – von alea, Würfel – bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger per Losverfahren zeitweise herangezogen werden können für politische Arbeit, ähnlich wie heute zum Beispiel noch beim Schöffendienst. Van Reybrouck regt an, dass sie sich, anstelle von Berufspolitikern, in offenen Diskussionen selbst Expertenwissen aneignen, Vorschläge machen und dann darüber abstimmen.

Tatsächlich gibt es bereits Beispiele solcher Bürgerversammlungen, die erfolgreich in politische Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einbezogen wurden. So erarbeiteten 100 nach dem Zufallsprinzip bestimmte irische Bürgerinnen und Bürger 2013 gemeinsam mit drei Politikern ein Jahr lang acht neue Verfassungsartikel, die – nachdem sie einen Volksentscheid passierten – unter anderem die Eheschließung "ungeachtet des Geschlechts" für gesetzmäßig erklären. Ein paar Jahre später diskutierte eine weitere ausgeloste Bürgerversammlung über die Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes (Irland hatte bis dahin eines der strengsten in der EU). Ihrer Empfehlung, das Abtreibungsverbot zu lockern, folgten im Referendum von 2018 gut 66 Prozent der irischen Bevölkerung.