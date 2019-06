Es gibt derzeit immer mehr von dem, was man "politische Gesprächsleitfäden" nennen könnte, mit aufmunternden Titeln wie Argumentationstraining gegen Stammtischparolen oder Mit Rechten reden. Das lässt den Verdacht aufkommen, hier würde auf eine substanzielle politische Herausforderung durch Rechtspopulisten mit rein diskursiven Strategien – deutlicher gesagt: mit purer PR – reagiert; die eigentlichen Probleme der Bürger hingegen gerieten erst gar nicht in den Blick. Verschärft wird der Vorwurf, wenn man die Gegner des Populismus kurzerhand zu "Liberalen" deklariert und ihnen dann vorwirft, ihre Politik erschöpfe sich im Moralisieren (wobei meistens unklar bleibt, was genau denn ein moralisches Argument von einem "moralisierenden" unterscheidet).

Dabei sollte eigentlich klar sein, dass das eine das andere nicht ausschließt: Man kann sich Gedanken zum Umgang mit populistischen Parteien machen und gleichzeitig versuchen herauszufinden, warum Bürger diese wählen. Wer Ersteres tut, ist nicht zwangsläufig Moralisierer; wer Letzteres unternimmt, wird nicht automatisch zum Populismusversteher.

Albrecht Koschorke hat bemerkt, dass, wer den Begriff Populismus verwende, unter den Vorzeichen eines sich immer stärker polarisierenden poli­tischen Felds in der Regel dem Gegen­lager der "Libe­ralen" zuzurechnen sei. Lassen wir den Ausdruck "Liberale" hier einfach einmal stehen; ja, lassen wir auch erst einmal den von Carl Schmitt inspirierten Verdacht im Raum stehen, die sogenannten Liberalen gerierten sich so, als bewegten sie sich außerhalb der politischen Auseinandersetzung – oder stünden gar moralisch darüber – anstatt mittendrin, und seien deshalb nicht wirklich angreifbar (sie können gar nicht anders, so wird noch zu zeigen sein, als im Spiel drin zu sein; nur gibt es eben mehr als ein Spiel).

Jan-Werner Müller geboren 1970, lehrt Poli­tische Theorie in Princeton. 2019 erscheint Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus.

Fragen wir aber zuallererst: Welche Fehler kann man den "Liberalen" unserer Zeit eigentlich konkret vorwerfen – in einer Situation, in der plötzlich viele Populisten in vielen Ländern reüssieren, und zwar immer mit dem Anspruch, sie allein verträten, was in ihren politischen Kreisen gern als "das wahre Volk" oder auch als "die schweigende Mehrheit" bezeichnet wird? Ist der Hauptfehler wirklich das "Moralisieren" gegenüber Populisten – hier verstanden als Antipluralisten, die Mitwettbewerber um die Macht als illegitim betrachten und bei Bürgern, die sie nicht unterstützen, die Volkszugehörigkeit erst einmal prinzipiell infrage stellen (man denke daran, wie Donald Trump Kritiker umgehend als "unamerikanisch" diffamiert)?

Exklusionsstrategien

Ganz falsch ist der Eindruck nicht, man habe auf diese Form von Antipluralismus primär mit moralischer Exklusion geantwortet. Als Parteien wie die AfD stark wurden, reagierten viele Politikerinnen und Politiker darauf zunächst mit dem Versuch, die Populisten möglichst komplett auszuschließen: Man wollte in keiner Talkshow gemeinsam mit ihnen auftreten; wenn sie schon Sitze im Parlament hatten, bemühte man sich, sie wenigstens geflissentlich zu ignorieren, oder verließ demonstrativ den Saal (mancher wird sich vielleicht noch erinnern, wie Jean-Marie Le Pen vor einer leeren Nationalversammlung donnernde Reden hielt).

Dieser totale Ausschluss war und ist gleich doppelt verfehlt. Er funktioniert nicht auf strategischer Ebene (sofern das Ziel darin bestehen soll, die populistischen Parteien politisch kleinzukriegen); er ist jedoch auch aus demokratietheoretischer Sicht zutiefst problematisch. Strategisch ist der Ausschluss geradezu kontraproduktiv. Zentrale Mobilisierungsparolen populistischer Bewegungen lauten ja: "Die Eliten kümmern sich nicht um euch", "eure Anliegen werden einfach ignoriert", "Wir sind die Einzigen, die die Tabuthemen offen ansprechen – und das Establishment traut sich nicht, mit uns über diese Themen zu reden". Eine Strategie der kompletten Exklusion bestätigt dieses Narrativ aufs Wunderbarste.

Es sind aber noch tiefergehende Probleme damit verbunden. Wenn Populisten bereits Wahlerfolge errungen haben und in Volksvertretungen präsent sind, verweigert man damit nämlich allen Bürgern, die sie gewählt haben, politische Repräsentation. Man darf aber nie einfach annehmen, sämtliche Wähler, die ihr Kreuz bei populistischen Parteien gemacht haben, seien auch selber eingefleischte Antipluralisten. Von den Parteianführern wissen wir es – sie selbst bestätigen es ständig ausdrücklich öffentlich. Von den Wählern aber wissen wir es größtenteils nicht. Und manche dieser Wähler mögen Präferenzen hegen, die mit der Ausgrenzungsrhetorik der Populisten weniger oder nichts zu tun haben. Wer mit Populisten gar nicht erst redet, kann auch nicht über diese Inhalte reden – und schneidet damit zumindest einigen Bürgern indirekt das Wort ab.

Dieser Artikel stammt aus der Mai-Ausgabe des "Merkur". © Klett-Cotta

Hillary Clinton ist viel gescholten worden für ihre Bemerkung, die Hälfte der Trump-Wähler sei schlicht deplorable – also kläglich (oder etwas schärfer übersetzt: verachtungswürdig). Nun war und ist viel von dem, was Trump sagt, verachtungswürdig, und es wäre sicherlich naiv zu verneinen, dass eine ganze Reihe seiner Wähler genau die hetzerische Rhetorik goutiert. Aber das eigentlich Skandalöse an Clintons Rede war, dass sie zudem diese Trump-Anhänger als irredeemable, also als unrettbar verdammte. Demokratie basiert auf der Erwartung, dass Bürger auch mal ihre Meinung ändern (wozu Wahlen, wenn alle immer gleich abstimmen?); zu behaupten, da seien einige einfach nicht zu retten, egal welche Argumente und Appelle man vorbringt, ist eine zutiefst undemokratische Vorstellung. So tappte Clinton in die Falle, sich symmetrisch zum Populismus zu verhalten, nach dem Motto: "Weil ihr immer andere ausschließt, schließen wir euch jetzt aus." Es sei dahingestellt, ob man das "Moralismus" nennen möchte; strategisch und normativ fehlgeleitet ist es allemal.