Das durch Crowdfunding finanzierte Onlinemagazin Krautreporter und das WDR-Virtual-Reality-Projekt Bergwerk 360° sind für den diesjährigen Grimme Online Award nominiert worden. In der Kategorie Information haben es vor allem multimediale und datenjournalistische Projekte auf die Liste geschafft. Unter den sechs Nominierten ist unter anderem ein Team der Süddeutschen Zeitung, das 1.500 Redebeiträge der AfD aus dem Deutschen Bundestag ausgewertet hat. Die Datenanalyse zeige, "wie auf neue Art Lacher, Zwischenrufe und Grenzüberschreitungen den parlamentarischen Alltag dominieren", schrieb das Grimme-Institut auf Twitter.

Aus 1.200 Vorschlägen hat eine Kommission 28 Angebote in vier Kategorien ausgesucht. Zu den nominierten Formaten zählen etwa Podcasts über vietnamesische Einwanderer oder das Leben einer Mutter in der DDR sowie ein Stadtlexikon Stuttgart, das Tabletnutzern vor Ort die Möglichkeit bietet, in historische Karten zu blicken.



In die Auswahl geschafft haben es außerdem die Serie Neues aus dem Fernsehrat von netzpolitik.org sowie eine Recherche von correctiv.org. Das Team hat angesichts von 707.000 Wohnungen in Hamburg die Einwohner gefragt, wem die Stadt eigentlich gehört. "Daraus entstanden zahlreiche Reportagen, die hinter die enorme Datenmenge blicken", so die Begründung der Jury für die Nominierung.



Aus den 28 Nominierungen wählt eine Jury nun bis zu acht Preisträger aus. Parallel dazu können Internetnutzer über einen Publikumspreis abstimmen. Die Preisverleihung findet am 19. Juni in Köln statt. Der Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für Onlinepublizistik.