Meine Mutter hat eine Behinderung. Sie hat eine angeborene Hüftdysplasie. Drei bis vier Prozent aller Neugeborenen haben eine solche Fehlstellung, meistens sind Mädchen davon betroffen und meistens ist es erblich bedingt, so wie in meiner Familie. Nicht immer führt dies zu einer Behinderung, bei meiner Mutter allerdings hatten sich die Gelenke und Knochen bereits im Alter von 35 Jahren so stark abgerieben, dass sie nicht mehr arbeiten konnte und fortan als behindert galt. Da war ich sechs. Meine Schwestern waren zwei Jahre und einige Monate alt.



Natürlich muss eine Person, die körperlich behindert ist, nicht drei Kinder bekommen. Meine Mutter tat es aber. Und es war ihr gutes Recht. Wenn auch offiziell erst seit der UN-Behindertenrechtskonvention 2008. Zur Zeit leben etwa 1,8 Millionen Eltern mit Behinderung oder chronischen Krankheiten in Deutschland. Sie versuchen die Erziehung und die Pflege ihrer Kinder sowie ihre eigenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, sprich: Sie versuchen ihren Alltag irgendwie zu managen. So wie jede andere Person auch. Meine Mutter brauchte dabei allerdings Hilfe. Und diese Hilfe übernahmen in der Regel wir: meine Geschwister, mein Vater und ich. Obwohl wir auch noch in die Schule gingen und mein Vater als Krankenpfleger im Schichtdienst arbeitete.



Lea Sauer schreibt Prosa, Essays und Lyrik. Sie ist Mitherausgeberin der Tippgemeinschaft 2017 und einer Anthologie mit Stadttexten von Frauen und queeren und/oder nicht-weißen Personen, die 2019 im Verbrecher Verlag erscheinen wird. Zurzeit arbeitet sie an ihrem ersten Roman. Sauer ist Gastautorin von "10 nach 8“. © Sebastian Schütz

Dafür gibt es einen Begriff: Wir waren als Familie co-handicapped. Wie bei einem Drogenabhängigen, bei dem die nächsten Angehörigen direkt oder indirekt von der Sucht betroffen sind, hat die Behinderung einer Person ebenfalls Auswirkungen auf ihr näheres Umfeld. Eigentlich sind damit eher praktische Dinge gemeint. Für uns war es zum Beispiel normal, dass wir meiner Mutter aus der Wanne helfen mussten, ihr die Fußnägel schnitten oder nicht in jedes Gebäude einfach reinlaufen konnten, weil sie die Treppen nicht hochkam. Ein Co-Handicap ist auch eine psychische Belastung. Wenn ich mich an meine Mutter in meiner Kindheit erinnere, kenne ich sie nur so: heulend und schreiend. Ich mache ihr keinen Vorwurf. In Anbetracht der Tatsache, dass sie unter chronischen Schmerzen und mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit mit drei kleinen Kindern größtenteils allein zu Hause war, kann ich sie gut verstehen. Ich frage mich hingegen, warum dieser Frau, uns als Familie, nie jemand geholfen hat. Warum es nicht möglich war, einer Frau mit Behinderung und drei kleinen Kindern eine Haushaltshilfe an die Seite zu stellen.



Das alles soll sich jetzt durch die im Herbst 2018 beschlossene Verankerung der Elternassistenz im Bundesteilhabegesetz ändern. Dort steht festgeschrieben, dass Eltern zur eigenständigen Bewältigung ihres Alltags ein Recht auf Hilfe bei der Betreuung und Pflege ihrer Kinder haben. Das ist schön – in der Theorie. In der Praxis stellt sich allerdings die Frage, wer für die Betreuung eigentlich im Einzelfall zuständig ist und wie die einzelnen Bedürfnisse bewertet werden. Ist für das Kochen eines ordentlichen Abendessens für die Kinder eine Person vom Jugendamt zuständig oder eine Haushaltshilfe, die vom Sozialamt bezahlt wird? Gerade in ländlichen Gebieten gibt es zudem flächendeckend noch überhaupt keine Anlaufstellen für Eltern mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. Auch meine Eltern leben auf dem Land, und dass sie bis heute nichts von der Elternassistenz wissen, hat vor allem auch damit zu tun. Dieser Mangel an Information führte in meiner Familie dazu, dass wir die Behinderung meiner Mutter und unser Co-Handicap als Familie weniger ernst nahmen. Irgendwie hat ja auch so alles geklappt.

Lea Sauer ist Gastautorin von "10 nach 8".

Dass die Hausarbeit ihr weitaus mehr Anstrengung abverlangt haben muss als anderen Müttern und wir als Kinder auch Aufgaben im Haushalt (oder sogar in der Pflege) übernehmen mussten, die uns überforderten, erkenne ich erst jetzt. Durch das alles ergab sich eine ganz eigene Familiendynamik. Meine Mutter konnte ja eh nicht die Treppe zu unseren Kinderzimmern rauf, deswegen war bei uns immer solange alles erlaubt, bis mein Vater nach Hause kam. Wenn er Spätschicht hatte, sah ich ihn mehrere Tage nicht. Oft frage ich mich auch, wie es gewesen wäre, wenn mein Vater eine Behinderung gehabt hätte. Dass eine Frau Haushalt und Kinder unter einen Hut bringen muss, gilt bei alleinerziehenden Müttern und in vielen Paarbeziehungen häufig als vorausgesetzt. Da kann es so tragisch ja nicht sein, wenn ein Vater sich nicht so sehr am Haushalt und an der Kindererziehung beteiligen kann. So oder so ähnlich oft die krude Argumentation. Mit den Neuerungen zur Elternassistenz im Bundesteilhabegesetz ist auch die Hoffnung verbunden, dass Männer ebenso als Elternteil wahrgenommen werden und ihnen gleichermaßen Unterstützung in puncto Kindererziehung und Haushalt zugesprochen wird.