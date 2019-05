Die Ministerinnen für Mitgefühl sind ein Kollektiv von Autorinnen und Künstlerinnen, das emphatischen Widerstand leistet gegen soziale Kälte und die Verrohung der Sprache. Gegründet wurde es im Herbst 2018 im Rahmen der von Nazi & Goldmund ins Leben gerufenen Konferenz "Ängst is now a Weltanschauung" am Ballhaus Ost Berlin. Die Ministerin sagt: "Empathy is the weakest muscle in a human body" (Etgar Keret). Also müssen wir diesen Muskel trainieren.

© Alexander Bartsch & Jan-Luca Ott