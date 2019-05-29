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Türk devlet adamı İsmet İnönü, "Büyük devletlerle ilişkiye girmek, ayıyla yatağa girmek gibidir" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus S-400 füzeleri alımı vesilesiyle, ABD ve Rusya ile çok tehlikeli bir oyuna kalkıştı. Hangi ayıdan nasıl bir darbe yiyeceği belli değil.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Konu, 7 yıl önce gündeme geldi: 2012’de Suriye, bir Türk savaş uçağını düşürdüğünde Ankara, Şam’ın askeri tesislerini vurarak karşılık vermeyi planlamıştı. Ancak Suriye karşısında Türkiye’nin hava savunma sistemi zayıftı. Bunun üzerine Erdoğan, Patriot füzeleri satması için NATO’ya başvurdu, ancak karşılık alamadı. O aşamada Batılılara, "Tek alternatifim siz değilsiniz" mesajı verecek arayışlara başladı. Önce Pekin’in, sonra Moskova’nın kapısını çaldı. Rusların S-400’ü, mevcut sistemlerin en iyisiydi. Anlaştılar. Putin, bir NATO üyesinin kapısını çalmasına çok sevindi. Erdoğan da işbirliği yaparken kendisine insan haklarını sormayacak bir partner bulduğu için memnundu. Belki başta sadece Batı’ya blöf yapmak istemişti; ancak sonunda S-400 meselesi, bir seri restleşme sonucu krize dönüştü. Türk ve Rus liderler, 2017’de Soçi’de, S-400’ler için 2,5 milyar dolarlık alım anlaşması yaptıktan sonra ABD’den tehditler gelmeye başladı. "Nasıl olur da Rus tehdidine karşı kurulmuş bir ittifakın üyesi, Rusya’dan savunma sistemi alır"dı? Ankara’dan bir heyet, apar topar Washington’a gitti. "Siz satmayınca Rusya’ya mecbur kaldık" dediler. Pentagon yetkilileri ise, NATO sistemiyle uyumsuz askeri teçhizatın ittifakta sorun yaratacağını, ayrıca Türkiye’nin alımına başladığı F-35’lerin Rus radarlarının yakınına konuşlandırılmasıyla, NATO verilerinin Moskova’nın eline geçebileceğini izaha çalıştılar. İki taraf da geri adım atmadı. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye’nin düşmanlarımızdan silah alması NATO için ciddi tehlikedir. Tepkisiz kalmayız" dedi. Pentagon, ilk tepki olarak, F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldı.

O aşamada Ankara, uzlaşma sinyalleri verdi. Ancak bu kez de Moskova, İdlib’i bombalamaya başladı. Mülteciler Türkiye sınırına yığıldı. Erdoğan şimdi de Putin’in restiyle karşı karşıyaydı. Kendi kurduğu oyunda iki devin arasında sıkışıp kalmıştı.

Yine de S-400 kararından dönmeyeceğini, teslimatın Temmuz’dan önce yapılabileceğini, hatta sonrasında Ruslarla S-500 füzelerinin ortak üretiminin sözkonusu olabileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı ise, S-400’ler için Türk askerlerinin Rusya’ya eğitime gittiğini açıkladı. "Muhtemel yaptırımlara karşı da hazırlanıyoruz" dedi.

Washington’da sinirler iyice gerildi. ABD, Türkiye’ye alımdan vazgeçmesi için iki hafta süre tanıdı. Verilen süre, İstanbul seçimlerden iki hafta önce dolacak. Erdoğan, bu krizi, -daha önce yaptığı gibi- seçimde bir anti-Amerikan kampanya için kullanabilir. Ama sonrasında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İlk yaptırım, Ankara’nın F-35 savaş uçağı programından çıkarılması olacak. Sonraki aşamada, Ankara’nın elindeki Amerikan silahlarının güncellemelerinin ve Türkiye’ye yapılacak silah satış lisanslarının iptali gündeme gelebilir.

Erdoğan, Türkiye’yi Batı’ya bağlayan bağları birer birer sökmüş, geriye sadece Rusya’ya karşı ittifak ihtiyacının yarattığı savunma bağı kalmıştı. Şimdi bu son bağı da koparıp en büyük ekonomik ortağı olan Batı’yı tamamen gözden çıkarabilir mi? Mevcut ekonomik koşullarda bunu göze alması zor. O yüzden şimdi S-400’lerin Moskova’dan alınıp üçüncü bir ülkeye satılması, böylece Erdoğan’ın imajını zedelemeden iki tarafın da memnun edilmesi gibi bir seçenekten söz ediliyor.

Bir ayıyla bile ilişki yeterince tehlikeliyken, ikisini birden denemek, Türkiye’ye ağır bir fatura getirecek gibi…