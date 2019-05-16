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Hayatımın en ilginç deneyimlerinden birini yaşadım geçen hafta:

Sahnede kendimi izledim.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Ben seyirci sıralarında oturuyordum. Sahnede beni canlandıran bir oyuncu (Neven Nöthig) vardı. Altın bir kafesin içindeydi. Altın kafes, Berlin’di. Oyuncu, bir gazeteciydi. Yazdığı bir haber onu, önce kendi ülkesinde hapse, sonra Almanya’da sürgüne sürüklemişti. Ülkesindeki yangını, eşinin (Susanne Kubelka) rehin alınışını, evinin polis (Andreas Kunz) tarafından basılışını, kitaplarının yasaklanışını, dostlarının (Songül Karaca) feryadını uzaktan izliyor, kâh içine kapanıyor, kâh hüzünleniyor, kâh isyan ediyordu. Ülkesinde rehin alınan eşi, kafesteki adama, "En zor veya en sevinçli günlerinde oğlumun yanında olamadım. O benim oğlum" diye feryat ederken, yanımdakilerin gözyaşı döktüğünü fark ettim. Ben de gözlerimi sildim.

Westfälisches Landestheater’in yönetmeni Christian Scholze, Berlin sürgününde yazdığım "Verräter" kitabını sahnelemeye geçen yıl karar vermişti. Sabine Adatepe’nin çevirdiği metinden oyunun yazımı, oyuncuların seçimi, provalar, sahne hazırlığı, yaklaşık bir yıl sürdü. Sonuçta, üç yıldır süren zorunlu Almanya göçünde yaşadıklarımı anlatan oyunun geçen hafta premiyeri yapıldı. Seyirci, Türkiye’de gerçeği ortaya sermenin, Erdoğan’ın bir suçunu ele vermenin, nasıl ağır bedellere malolduğunu izledi. Erdoğan, Suriye’deki radikal dinci gruplara, istihbarat örgütü aracılığıyla, gizlice silah sevkediyordu. Bunun haber yapanları "devlet sırrını ifşa" suçundan tutuklatmış, haberi de yasaklatmıştı. Böylece illegal silah kaçakçılığını dünyadan gizlediğini, olayı örtbas ettiğini sanıyordu. Ancak tam tersi oldu: Türkiye’de sansürlenen haber, bütün dünyada duyuldu. Haber ve yolaçtığı sonuçlar, önce yazı oldu, sonra kitaba dönüştü, nihayet bir tiyatro eseri olarak sahneye çıktı.

Sanat, yara bere içinde ifade özgürlüğü mücadelesi verenleri sahiplendi. Demokrasinin ne kadar kırılgan olabildiğini ve nasıl sahiplenilmesi gerektiğini de örnekleyen bu olayı, perde arkasından çıkarıp Alman izleyiciye ulaştırdı.

Şimdi oyun, Kuzey Vestfalya’dan başlayarak turneye çıkacak. Alman kentlerini dolaşacak. Sonra okullarda sahnelenecek, oyunun ardından sohbetler düzenlenecek. Yeni kuşaklar, saklanan bir haberden, despotik bir rejimden ve ona karşı verilen mücadeleden haberdar olacak, tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiğini tartışacak. Haberden de, haberi yazandan da, haberi yasaklayandan da uzun yaşayacak tiyatro eseri; her gösterilişinde uzun sürmüş bir karanlık dönemi, bir kez daha aydınlatacak. Sanat, bir kez daha gündelik siyaset karşısında zaferini ilan edecek.

Oyun bittiğinde seyirciler ayakta alkışlarken biz, sahne arkasında sarmaş dolaş birbirimizi kutluyorduk. Oyuncular selamlamaya çıktığında ben hala oyunun bittiğine inanmıyor, gerçek finalini merak ediyordum.

Sahnedeki adam, ülkesi, ailesi sonunda ne olacaktı?

Bir gün bu oyun, Türkiye’de, Türkiyeli oyuncularca, Türkçe oynanabilecek miydi?

Bittiğinde, "Bir daha asla" denilecek miydi?

Ne zaman?