Witze sind gemacht, Empörung ist da. Nun beginnt – Debattenzyklen sind berechenbar – die Suche nach dem "wahren Kern" in Annegret Kramp-Karrenbauers Aussagen zum Anti-CDU-Video des YouTubers Rezo und zum Wahlaufruf von mehr als 70 YouTubern im Anschluss. Zur Erinnerung: Während ihrer Nachwahl-Pressekonferenz am Montag sagte die CDU-Vorsitzende, sie habe sich gefragt, "was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten: Wir machen einen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD". Später schrieb sie: "Wenn einflussreiche Journalisten oder YouTuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur." Und in einem weiteren Tweet: "Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten." Dies führt zu folgenden Fragen:

1. Was wäre eigentlich in diesem Land los? Schwer zu sagen, und es hinge wohl auch immer von der öffentlichen Stimmung, den jeweiligen Themen und den beteiligten Medien ab. Würde aus dem Verlag Axel Springer heraus unmittelbar vor einer Wahl eine Kampagne gegen die Grünen gestartet, hätte das eine andere öffentliche Wirkung als eine explizite "AfD-Warnung" von – sagen wir mal – 70 Regionalzeitungen. Sicher wäre, dass sich die beteiligten Medien harsche Kritik gefallen lassen müssten, von anderen redaktionellen Medien, von YouTubern, von den betroffenen Parteien. Sicher wäre aber auch, dass es besonders harsche Kritik an der Vorsitzenden einer Regierungspartei gäbe, würde sie plötzlich über Regulierungen, nein pardon: Regeln für den demokratischen Diskurs vor Wahlen raunen. Nach oben Link Link zum Beitrag

2. Hat Rezo wirklich zur "Zerstörung" der CDU aufgerufen? Nein, er hat sein Video Die Zerstörung der CDU genannt. Dadurch hat er zugleich gesagt, was er in diesem Kontext mit "Zerstörung" meint: keinen Brandanschlag auf das Konrad-Adenauer-Haus, sondern eine harsche inhaltliche Auseinandersetzung, um der Partei erklärtermaßen politisch zu schaden. Im Fazitteil von Rezos Video (ab 51:35) ist der Gestus (flehentliches) Bitten, kein Aufruf zur Gewalt. Die Wortwahl im Titel kann man dennoch problematisch finden. Wer auch zukünftig glaubhaft ein "Wir werden sie jagen" rechtsradikaler Politiker verurteilen möchte, sollte hier vielleicht nicht entschuldigend auf Internet- und Jugendsprache verweisen. Trotzdem: Kramp-Karrenbauer zitiert falsch. Nach oben Link Link zum Beitrag

3. Gibt es Regeln – im Pressekodex? Vielleicht fangen wir noch weiter vorn an, beim Grundgesetz, Artikel 5. "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten ..." Hier steht erkennbar nichts davon, dass diese Rechte in einer Schamfrist vor einer Wahl teildispensiert sind. Dementsprechend bestimmt auch der Pressekodex lediglich, dass bezahlte Veröffentlichungen – und damit auch Wahl- oder Parteienwerbung – klar erkennbar von redaktionellen Inhalten abgegrenzt sein müssen. Das ändert nichts daran, dass es in vielen Redaktionen, die sich als frei und unabhängig begreifen, darüber hinaus informelle Regeln oder Hausregeln gibt. Manche Zeitungshäuser drucken überhaupt keine Anzeigen von Parteien. Andere prüfen in einem bestimmten Zeitkorridor vor Wahlen auch besonders genau, ob Mitteilungen oder Veranstaltungen von Wahlkämpfern wirklich einen Informationswert haben und ergo redaktionell aufgegriffen werden sollten. Von einer allgemeinen Ächtung für meinungsstarke Internetvideos ist aber nichts bekannt. Nach oben Link Link zum Beitrag

4. Gibt es Regeln – im Rundfunkstaatsvertrag? Unter anderem die FAZ hat zuletzt betont, dass Rezo kein Teenager im Kinderzimmer ist, sondern ein vernetzter, auch verbandelter Medienunternehmer, für den am Ende vielleicht auch der Rundfunkstaatsvertrag gelten sollte. Die Frage, inwieweit einzelne YouTuber diesem Vertrag unterliegen, ist in der Tat strittig. Der Rundfunkstaatsvertrag verbietet aber ohnehin nicht, eine Meinung kundzutun ­– als Meinungsbeitrag kennzeichnet Rezo das Video mehrmals, nicht zuletzt durch den Titel. Unabhängig davon kann gegen öffentliche Falschbehauptungen natürlich juristisch vorgegangen werden, erst recht, wenn der Behauptende nicht als anerkannter Pressevertreter unter besonderem Schutz steht. Vielleicht ist zukünftig also auch eine schlichte Unterlassungserklärung das CDU-Mittel der Wahl gegen renitente Internetpersönlichkeiten – vorausgesetzt, sie findet den Fehler. Nach oben Link Link zum Beitrag

5. Gibt es Regeln – für Werbung? Auf jeden Fall keine, die das Rezo-Video verbieten würden. Laut Influencer-Urteilen muss zwar ein Beitrag als Werbung markiert werden, wenn Geld oder sonstige Gegenleistungen für die Nennung eines Produkts darin geflossen sind. In diesem Fall hat Rezo aber sogar die YouTube-eigene Werbung für das Video abgestellt. Nun ist natürlich denkbar, dass eine Partei oder eine andere Organisation Rezo für das Video bezahlt hat, der Beweis wäre aber erst einmal zu erbringen. Gleiches gilt, wollte man aus mittelbaren geschäftlichen Verbindungen Rezos, etwa zum Medienkonzern Ströer, ableiten, er unterliege einer fremden Agenda. Nach oben Link Link zum Beitrag

6. Gibt es Regeln – im Promikodex? Einen Kodex, der es prominenten Personen aufgrund ihrer Meinungsmacht untersagt, zu bestimmten sensiblen Zeitpunkten keine politische oder parteipolitische Meinung zu äußern, gibt es nicht. Zur Freude der CDU, die vor der Bundestagswahl 2017 zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens für eine Parteikampagne gewinnen konnte. Nach oben Link Link zum Beitrag