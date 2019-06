Männlich und weiblich schuf er sie lautet der Titel des neuen Leitfadens des Vatikans zur Gendertheorie. Indem sie Geschlecht als etwas Individuelles, Selbstgemachtes, Willkürliches verstehe, missachte die "Gender-Ideologie" die natürliche Zweigeschlechtlichkeit der Menschen – diesen Vorwurf macht die katholische Kirche feministischen Diskursen schon lange. Auch in dem neuen Papier des Vatikans wird eine christliche Anthropologie entworfen, die eine bestimmte Form von Sexualität und Familie – das heterosexuelle monogame Paar mit eigenen Kindern – als nicht nur christliche Präferenz, sondern als naturgegebene, als beste, als einzig legitime und gottgewollte Form menschlicher Vergesellschaftung behauptet.

Wenn man das Papier genauer liest (hier im englischen Wortlaut), stellt sich allerdings heraus, dass die reproduktive Differenz – und darum geht es ja, wenn von biologischer Zweigeschlechtlichkeit die Rede ist – in den vatikanischen Vorschlägen weit weniger zu ihrem Recht kommt, als man erwarten dürfte. Auch die Frage, was es bedeutet, dass Menschen nicht als Männer oder Frauen vom Himmel fallen, wird in den Überlegungen nicht ernst genommen. Der Verweis auf die Natur dient lediglich dazu, die eigene Geschlechterideologie zu legitimieren – auf Teufel komm raus, möchte man fast sagen.

Antje Schrupp ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Publizistin. Sie beschäftigt sich vor allem mit der politischen Ideengeschichte von Frauen. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Laurent Burst

In einem kann man dem Vatikan durchaus recht geben: Es lassen sich tatsächlich innerhalb der menschlichen Spezies zwei Varianten unterscheiden. Die einen haben Eierstöcke, Klitoris, XX-Chromosomen, Östrogene und eine Gebärmutter, die anderen Hoden, Penis, XY-Chromosomen, Testosteron und keine Gebärmutter. Selbst bei einer sehr engen Definition von "richtiger" biologischer Weiblichkeit und Männlichkeit können laut einer von der Biowissenschaftlerin Anne Fausto-Sterling und anderen verfassten Meta-Studie 98 Prozent aller Menschen eindeutig einer dieser beiden Varianten zugeordnet werden. Die restlichen 2 Prozent sind Geschlechtsvarianten ganz unterschiedlicher Art, wobei sich die allermeisten Betroffenen gleichwohl als Frauen oder Männer verstehen und auch in reproduktiver Hinsicht zugeordnet werden können. Wirkliche biologische Intersexualität, der sogenannte Hermaphroditismus, kommt nur in der Größenordnung von 1:20.000 bis 1:100.000 Geburten vor.

Allerdings hat sich das Konzept von Geschlecht in westlich-abendländischen Gesellschaften schon lange sehr weit davon entfernt, eine schlichte Bezeichnung für die reproduktiven Funktionen eines Körpers zu sein. Und es waren nicht Feministinnen, die damit angefangen haben. Sich "wie ein richtiges Mädchen" oder "wie ein richtiger Junge" zu verhalten, wird Kindern seit Jahrtausenden von klein auf angeraten, ja aufgezwungen, und mit ihnen eingeübt. Es reicht also offensichtlich nicht, einen bestimmten Körper zu haben, sondern man muss Geschlecht darstellen, damit das Konzept funktioniert. Männlich und weiblich sind Attribute, die wir zudem nicht nur Menschen zusprechen, sondern auch Kleidungsstücken, Sportarten oder Berufen, neuerdings sogar Hautcremes, Chips oder Bratwürsten.

Die körperliche Verfasstheit ist nur ganz am Rande gemeint, wenn wir im Alltag von Frauen und Männern sprechen. Geschlecht ist hauptsächlich Performance, etwas, das wir aktiv darstellen und tun, und nichts, was wir einfach sind. Die Unterscheidung von Geschlecht und Biologie ist also ein zentraler Bestandteil unserer Kultur, gerade auch in ihrer christlichen Prägung. Queerfeministische Ansätze denken diese Entwicklung nur konsequent zu Ende, wenn sie bezweifeln, dass zwischen beidem überhaupt ein substanzieller Zusammenhang besteht.

Über "10 nach 8" Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares offenbart. Wir sind ein vielseitiges Autorinnen-Kollektiv.

Die Frage bleibt aber, welche Rolle die reproduktive Differenz spielen soll. Von daher ist das Thema, das der Vatikan aufwirft, eigentlich ganz spannend. Leider stülpt dieses Papier der Biologie dann aber nur die eigenen Vorurteile über, anstatt sie wirklich ernst zu nehmen. Zum Beispiel, wenn die Geschlechterdifferenz durchgängig als komplementär oder reziprok beschrieben wird – und Männer und Frauen als zwei Seiten derselben Medaille, die einander ergänzen, unterschiedlich, aber eben deshalb perfekt zueinander passend.

So lassen sich die biologischen Vorgänge der Reproduktion aber gerade nicht beschreiben. Sie sind einseitig und alles andere als komplementär. Kinder werden zwar von zwei Menschen gemeinsam gezeugt (Eizelle und Sperma kommen zusammen). Anschließend ist aber nur eine Person schwanger. Ein Paar kann noch so emanzipiert und gleichberechtigt sein, das Kinderkriegen kann man sich nicht "gerecht" aufteilen wie das Badputzen oder das Einkaufen. Die Gebärmutter ist kein komplementäres Organ, sondern ein binäres: Man hat eine oder man hat keine. Eins und Null. Das unterscheidet den Uterus von allen anderen Organen des menschlichen Körpers, die entweder bei allen Menschen gleich sind (wie die Nase), oder tatsächlich komplementär: Eierstöcke und Hoden, Klitoris und Penis, Schamlippen und Hodensack sind eigentlich dasselbe, nur in einer weiblichen und einer männlichen Variante. Entsprechend gibt es Zwischentöne und Übergänge, zum Beispiel eine lange Klitoris, die vielleicht auch ein kurzer Penis sein kann.

Der Uterus hingegen ist ein Organ, für das es kein Pendant im männlichen Körper gibt. Beim Schwangerwerdenkönnen endet die Komplementarität der Geschlechter. Die Vorstellung, dass zwei Menschen gemeinsam ein Kind bekommen, ist eine kulturell hervorgebrachte Idee und bildet gerade nicht ab, was auf einer biologischen Ebene beim Kinderkriegen passiert. Biologisch gesehen bekommt immer nur ein Mensch ein Kind.