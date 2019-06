Die österreichische Autorin Birgit Birnbacher ist mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Die Salzburgerin erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Ehrung in Klagenfurt für ihren Text "Der Schrank". Darin nimmt eine Ich-Erzählerin an einer Studie über "Lebensverhältnisse und Neue Arbeit" teil. Im Zentrum steht ein Biedermeierschrank, der plötzlich auftaucht.



Die Jury lobte Birnbachers Erzählung als eine "Mikrostudie der Lebensverhältnisse": Gar keine Arbeit sei die Neue Arbeit, sagte die Literaturwissenschaftlerin Hildegard Keller. Der Text sei durch eine Kombination aus Humor und Empathie sehr gelungen, man könne an den Figuren teilnehmen. Die Erzählerin sei in ihren Reaktionen glaubwürdig als Individuum. Insgesamt sei der Text "viel cooler" als viele andere, sagte Jurymitglied Klaus Kastberger. In der Laudatio wurde die Sprache von Birnbachers Text als "knisternd" und "aufrührend" gelobt.

Birnbacher ging als Favoritin ins Rennen. Dennoch zeigte sie sich in ihrem Statement nach der Preisverleihung im Österreichischen Rundfunk (ORF) überwältigt. "Unglaublich. Der Preis bedeutet uns allen viel, darum sind wir auch hier. Es ist eine besondere Runde, so habe ich das erlebt", sagte Birnbacher. Viele der Anwesenden hätten den Preis verdient. Sie selbst wolle nach einer Phase des intensiven Schreibens wieder in ihren Beruf als Soziologin einsteigen.

Die 43. Tage der deutschen Literatur bot auch eine Bühne für Kontroversen. Die Größte löste der deutsche Autor Martin Beyer aus. Sein Text "Und ich war dabei" handelt von der Ermordung von Mitgliedern der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" und ist aus der Perspektive des Henkers geschrieben.



Acht Autorinnen und sechs Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer siebenköpfigen Jury. Der Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926 - 1973) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum.