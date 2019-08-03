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İngiliz Başbakanlığındaki "Türk"

Genelde Türkler uzak akrabalarının, bir yerlerde önemli görevlere gelmesini sever, onunla gururlanırlar. Ama "İstanbul kökenli Boris Johnson"ın İngiliz Başbakanlığına gelmesi, Türkiye’de pek heyecan yaratmadı.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Bunun nedeni, Johnson’un üç yıl önce Spektator Dergisi’nin açtığı "Erdoğan’a Hakaret Şiirleri Yarışması"nı kazanması değil sadece... (Yarışma, Başbakan Merkel’in Erdoğan’a hakaret şiiri nedeniyle komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma izni vermesini protesto için yapılmıştı.)

Johnson antipatisinin bir başka nedeni de, büyük dedesi olan Ali Kemal’in kötü şöhreti…

"Ali Kemal" ismi, Türkiye’de ihanetle suçlanan herkes için sıfat olarak kullanılır. Kendisi iyi eğitim almış bir gazeteci ve siyasetçiydi. Osmanlı hükümetinde eğitim ve içişleri bakanlığı yapmış, Halep’te, Paris’te, Cenevre’de, Kahire’de renkli bir hayat yaşamıştı. Milli mücadeleye karşı çıkmış, mücadelenin öncüsü Mustafa Kemal’in idamını isteyen yazılar yazmıştı. Milli Mücadele başarıya ulaşınca fikrini değiştirmiş, zaferi, "Türk’ün bayramı" diye selamlamıştı. Ancak çok geçti. 1922’de gözaltına alındıktan sonra linç edilmek üzere öfkeli bir kalabalığın arasına bırakılmış, dövülerek öldürülmüş ve cesedi "ibret için" görünür bir yere asılmıştı.

Bu yargısız infaz, kimi tarihçilere göre "cumhuriyetin kuruluşundaki bir kan lekesi", kimine göre "potansiyel hainler için bir ibret belgesi" idi.



İki kez evlenen Ali Kemal’in Türk eşinden olan oğlu, diplomatlığı seçti; 1978’de Madrid Büyükelçisi iken ASALA’nın saldırısında yaralanıp eşini kaybetti. Bu acıya rağmen diplomatlığı oğlu devraldı.



Ali Kemal’in İngiliz eşinden doğma oğlu ise yine bir İngiliz’le evlendi. Boris Johnson, bu çiftin torunu…

Johnson, birkaç kez Türkiye’ye geldi; akrabalarıyla buluştu, büyük dedesinin çocukluğunun geçtiği sokaklarda dolaştı, yazdığı gazeteleri inceledi. Sonunda "Ali Kemal yanıldığını" söyledi.

Geçen hafta Başbakan olduğunda Türkiye’de bir gazete, "Türk, ama bizden değil" manşetiyle çıktı.

Şimdi yeni Başbakan’ın, hakkında pek müstehcen bir şiir yazdığı Erdoğan’la buluşma anı merakla bekleniyor.

