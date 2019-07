Apple-Angestellte schwenken Fähnchen bei der Gay-Pride-Parade in San Francisco. Dort traf sich Sister Roma von der Sisterhood of Perpetual Indulgence (rechts) mit der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. © Noah Berger/​Reuters, Adrian Daub

Vor 50 Jahren formierte sich die Lesben- und Schwulenbewegung an der Christopher Street in New York. Unzählige Veranstaltungen in aller Welt begehen in diesen Wochen das Jubiläum, so auch der CSD in Berlin am 27. Juli. Und wie immer wird bei diesen Umzügen auch Travestie eine große Rolle spielen. Schrille Dragqueens mit opulentem Make-up und noch viel aufwendigeren Kostümen haben jahrzehntelang die Bilder der Pride Parades geprägt. Mehr als alle anderen Ikonen der LGBT-Bewegung verkörpert die Dragqueen das Versprechen des Subversiven, des Anarchischen, aber eben auch das Risiko der Vereinnahmung und Kommerzialisierung. Was bedeutet Drag heute in politischer Hinsicht? In San Francisco kann man der Antwort auf die Spur kommen.



Adrian Daub ist Professor of Comparative Literature and German Studies an der Stanford University in Kalifornien. Außerdem leitet er dort ein Programm für Genderstudien. zur Autorenseite

Seit im Jahr 1990 Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter erschienen ist, wurde Drag als Gegenkultur zur normierten heterosexuellen Geschlechtlichkeit gefeiert. Das offensive Spiel mit den Geschlechtern ist inzwischen zum Zeitgeist geworden. Das Verständnis von Gender hat sich dynamisiert, alte Denkmuster greifen nicht mehr. In den USA erlebt Drag als Kunstform eine regelrechte Hochphase. Bars und Clubs veranstalten Drag-Abende und Public Viewings, solche Events sind schnell ausverkauft, im Fernsehen laufen Serien wie Pose und Dokumentarfilme über berühmte Queens. Vor allem die mittlerweile elf Staffeln der Realityserie RuPaul's Drag Race haben dem Thema ein ganz neues Publikum erschlossen. Die früheren Kandidatinnen der Castingshow, RuGirls genannt, drehen erfolgreiche Videos für YouTube oder satirisch-miese Filme für Netflix.

Ist der Drag-Boom also bloß eine Begleiterscheinung der sich verändernden Geschlechterverhältnisse? Butler selbst war sich da nie so sicher: "Es gibt", so schrieb sie 1993, "keinen notwendigen Zusammenhang zwischen Drag und Subversion". Klar, Drag könne Gendernormen entzaubern, aber genauso gut könnte die Praxis längst überholte Normen "re-idealisieren". Es ist ja augenfällig: Viele Dragqueens sehen aus wie fleischgewordene Frauenklischees, für deren Überwindung Feministinnen lange gekämpft haben. Sie müssen also nicht zwangsläufig Ausdruck eines gesellschaftlichen Fortschritts sein.



Als in San Francisco kurz nach dem Erdbeben 1906 im notorischen Rotlichtbezirk Barbary Coast ein Saloon namens The Dash eröffnete, berichtete der San Francisco Call entrüstet von den "Female Impersonators", die hier ihr Unwesen trieben. Damals waren die Travestieshows eine Schrillheit unter vielen in der jungen, weltoffenen Hafenmetropole. Aber obwohl es natürlich Entertainment war, mischte sich schon bald eine politische Dimension in das Spiel mit den Geschlechtern. Es waren dann auch Female Impersonators und Prostituierte, die sich im August 1966 in einem Diner names Compton's Cafeteria gegen die Willkür der Polizei von San Francisco wehrten – drei Jahre vor Stonewall. Verglichen mit Stonewall ist die Prügelei im Compton's weitaus weniger präsent – kein CSD erinnert an sie, kein Roland Emmerich bringt sie ins Kino (immerhin widmet die neue Staffel der Tales of the City dem Ereignis eine Folge). Heute identifizieren sich die meisten Veteraninnen jener Nacht als Transpersonen – sie spielten mit nichts, imitierten nicht, ihre Kleidung drückte ihre Identität aus.

In den Siebzigerjahren avancierte San Francisco zum Mekka der Homosexuellen, und die Cockettes gehörten zu den buntesten Aushängeschildern. Ihre Performances und Kleidung hatten wenig mit einer Mimikry traditioneller Weiblichkeit zu tun. Die Kostüme wirkten improvisiert, ein Anarchismus der Mittel, der den Anarchismus der Geschlechter noch verstärken sollte. Den Cockettes ging es, wie auch heute noch vielen Dragqueens in San Francisco, um "Genderfuck", wie die Historikerin Susan Stryker sagt: "Vollbärte und rosa Ballettröckchen, silberner Glitzerstaub auf Springerstiefeln". Als sie auf Tournee gingen und in New York ankamen, war das dortige Publikum (inklusive Andy Warhol, Liza Minnelli und John Lennon) geschockt – die Broadway-Metropole erwartete Professionalität, aber die Cockettes lagen irgendwo zwischen Hippie-Happening und Anarcho-Musical. Wie Gore Vidal nach der desaströsen New Yorker Premiere ätzte: "Kein Talent zu haben ist eben nicht genug."

Dass die kommerzielle Beliebtheit der Kunstform die anarchistische Drag-Kultur San Franciscos vor gewisse Herausforderungen stellt, war vor wenigen Wochen im Castro Theatre zu beobachten. Das in den Zwanzigerjahren im neobarocken Stil erbaute Kino hegt eine Vorliebe für cineastischen Trödel, Camp und Kitsch. Zu den dort gepflegten Showformaten gehört ab und zu auch ein Celebrity Roast, eine nahezu fossile Comedyform, in der verschiedene Komödianten verbal auf einen Ehrengast einhauen – normalerweise für einen wohltätigen Zweck.