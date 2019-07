Zu den Zumutungen der Moderne gehört zweifellos die visuelle Belästigung des Individuums im öffentlichen Raum. Ein Stoßseufzer ging durch die Runde der Ästheten, die sonst abendfüllend über die Symbolik viktorianischer Wandfarbe extemporieren können. Sie mussten erkennen, dass eine neue Reisebuslinie den seit ein paar Monaten unentwegt neu eroberten Mobilitätsmarkt auch wieder neu erobern will – mit Vehikeln im ordinärsten Neonrosa. Als gäbe es nicht schon ausreichend knallgrüne und rotbunte Busse, die unsere erholsam grauen Autobahnen verstopfen. Jetzt also noch der Pinkbus. Man könnte ihm zugutehalten, dass auf Überlandreisen so zumindest der Sekundenschlaf der Nachfahrenden vermieden werde, die sich ja permanent über diese optische Übergriffigkeit aufregen müssen.

Schlimmer noch als auf den Umgehungsstraßen geht es bereits in jenen Städten zu, die von Verkehrsdisruptoren zu ihrem Heilserlösungsgelände erkoren wurden; Städte, in denen es längst an 24 Stunden pro Tag ein Netz des öffentlichen Nahverkehrs gibt und es die Leute daher in Depressionen stürzt, wenn sie etwa 371 Meter zu Fuß gehen sollen. Diese Menschen brauchen nicht viel mehr zu ihrem Glück, als sich auf ein Leihmoped zu setzen und dem Moment entgegenzuspüren, in dem der Schweiß des Vormieters aus dem Helm restlos ins eigene Haar diffundiert ist. Erhebend, beflügelnd gar.

Weil sich allerdings auf den meisten Strecken von einer Laterne zur nächsten das Hinsetzen gar nicht lohnt, gibt es rücksichtsvollerweise E-Roller in den urbanen Ballungsräumen: Erwachsene Menschen stehen aufrecht auf motorisierten Kinderspielzeugen und lassen sich den Fahrtwind der Verkehrswende um die Nase wehen. Mit 20 km/h rauschen sie vorbei an Abraumhalden von Leihrädern und Mietscootern, die sich auf dem Seitenstreifen neben der Straße türmen. Früher nannte man das dort Bürgersteig. Und ja, beim Flanieren "steigt" der "Bürger" heute über so manche Hinterlassenschaft eines Individualmobilitätsjunkies hinweg. Diese Haufen aus Blech und Funktechnik kommen auch nicht ohne grelle Farbcodierungen aus, Twitterblau, Überrot, Hypergrün. Da muss sich niemand mehr wundern, dass es auf den Straßen immer aggressiver zugeht.

Ein Ort der anachronistischen Entspannung und Kontemplation ist da der Taxistand. Welch wohltuende Ruhe eine Kolonne in Eierschale ausstrahlt, und sofort sprüht der Geist in den dollsten Farben. Wenn schon Verbote im Sinne der Nachhaltigkeit, warum keine Farbverordnung für den öffentlichen Raum: Wie wäre es mit Distelblau, Zitronenfaltergelb, Eichenmoosgrün oder mal einem zarten Mauve? Wir brauchen einen Post-Kolorialismus.



Ansonsten ist abzusehen, welches Ausmaß diese Krise erreichen wird: Man hört bereits von Kollegen, denen es peinlich ist, eines der unansehnlichen Geräte direkt vorm Büro zu parken. Lieber lassen sie es etwa 371 Meter entfernt stehen und gehen den Rest widerwillig zu Fuß. Sie sprechen von Scooter-Scham.