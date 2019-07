Die herrschenden Verhältnisse verlangen es, dass wir kurz aus der französischen Romantik berichten. Herrliche Zeiten, wie man hört, in denen unter anderem Gérard de Nerval herumdichtete, ein in seiner Geldnot luxierender Lebemann. Ihm gelangen Verse, in denen der "Geist kalt am Kopfkissen des heißen Fiebers sitzt", zumindest sagte man das damals so. Da können wir nichts machen.

Wer de Nerval auf seinen Spaziergängen begegnete, traf ihn angeblich oft in Begleitung seines Hummers, den er an einer Leine durch die Pariser Gärten führte, woraufhin die meisten im Wesentlichen kurz den Hut lüfteten, manche möglicherweise auch – da ist die Quellenlage unzuverlässig – verzückt in den nächsten Springbrunnen stolperten, so toll war das mit dem Tier. Wir erwähnen es deshalb, weil diese Zeiten nicht nur in Frankreich vorbei sind, sondern weil es auch in Deutschland immer riskanter wird, in Gegenwart von Hummern gesehen zu werden.

Vor einigen Jahren traf es bereits Sahra Wagenknecht, und das war der Politikerin derart unangenehm, dass die Beweisfotos gelöscht werden mussten und Zeitungen die "Hummer-Affäre" (SZ) ersannen, von der wir nun auch aus Frankreich hören: Emmanuel Macrons Umweltminister François de Rugy musste gerade zurücktreten, weil er etwa zehn Abendessen mit etlichen geladenen Hummern besucht hat, die auf Staatskosten eingeflogen worden sind. Von den aktuellen, ungelöschten Beweisfotos können wir erahnen, dass sich solche Szenen auf weißen Tischdecken abspielten, ein Orchester die Welt sinnlos beschallte und allerhand Zeug unter Silberhauben hereingetragen wurde. Davon können wir Mühseligen und Beladenen aus der Lohnsteuerkartenbourgeoisie natürlich nur träumen, während uns das Neonlicht im Büro die Lebensfreude aussaugt und wir allgemach erkennen müssen: Es ist heute wohl der Hummer, der die Menschen über den Boden schleift (Ähnlichkeiten mit den feinen Pariser Lustgärten von Gérard de Nerval sind selten geworden).

Und was immer man heute sonst dem Wolf und seiner Neigung nachsagt, unbescholtene Garagenhöfe in Ostdeutschland zu erschrecken, und was auch immer sich manche erzählen mögen vom Dachs und seinem Hang zu illegalen Glücksspielen: Kein Tier stört offenbar den sozialen Betriebsfrieden so wie der Hummer. Ein Wunder, dass er noch nicht zu Frank Plasberg vorgeladen wurde, um sich wegen der "Causa" mit Faktenchecks (Eindeutige Fotos mit Politikern usw.) "mal eben helfen" zu lassen. Und bisher hat auch noch kein Exemplar mit einem selbstzerknirschten Ich-Text in einem politischen Debattenmagazin ausgepackt, um eventuelle Missverständnisse zu entkräften oder zumindest zu zerstreuen, sodass wenigstens ein Sachbuchvertrag mit anschließender Lesereise und peinlicher Befragung auf den blauen Sofas der Buchmessen herausgesprungen wäre. So gesehen: Da gibt es laute Kritik am Scheißhummersystem, und der Hummer erfährt davon mal wieder als Letzter.