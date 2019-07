Zu den wenigen Konstanten in Donald Trumps exzentrischer politischer Karriere gehört sein Verhältnis zu nichtweißen Amerikanern. Oder, weniger höflich ausgedrückt, seine rassistischen Äußerungen. Und doch vermag Trump das politische Washington und die darüber berichtenden Medien scheinbar immer aufs Neue mit entsprechenden Einlassungen zu überraschen – ein neuer Tiefpunkt sei erreicht, heißt es dann. So auch diesmal.

Dabei ist ja gerade nicht überraschend, dass der Mann, der einst als Sprachrohr der eindeutig rassistischen Birther-Bewegung Barack Obama die Legitimität absprach, Präsident der Vereinigten Staaten sein zu dürfen (denn Obama sei, so die eindeutig falsche Behauptung, angeblich nicht in den USA, sondern in Kenia geboren), am Sonntag per Twitter "'progressiven' Kongressabgeordneten der Demokraten" empfahl, "in die total kaputten und von Verbrechen befallenen Gegenden zurückzukehren", mithin in die "Länder, aus denen sie ursprünglich kommen". Es passte auch in eines von Trumps Mustern, dass die Aussage über die weiblichen Abgeordneten, die er nicht namentlich nannte, aber eindeutig meinte, weitgehend falsch war: Drei der vier Mitglieder des sogenannten squads – Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley und Rashida Tlaib – wurden in den USA geboren, in New York City, Chicago und Detroit. Trumps loses Verhältnis zu Fakten und zur Wahrheit schlechthin ist seit Langem bekannt.

Wirklich interessant ist aber, mit welchem Vokabular die amerikanische Politik und die amerikanische Gesellschaft mittlerweile mit Trumps Rassismus umgehen.

Zum einen sprachen viele Zeitschriften und Fernsehsendern offen von "rassistischen" Tweets, anstatt sich wie sonst auf seltsame Nonsens-Floskeln wie "rassistisch gefärbt" oder "rassisch aufgeladen" zurückzuziehen. Zum anderen aber blieb die Berichterstattung nicht mehr an der individuellen Aussage hängen, sondern bettete Trumps Tweets in einen breiteren Kontext ein. Ilhan Omar, die Vierte aus dem squad, geboren in Somalia, sprach am Montag auf ihrer Pressekonferenz von einer "weiß-nationalistischen Agenda," die sich in Trumps Tweets spiegele. Und Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, wiederum twitterte, dass Trumps Aussagen vom Wochenende bewiesen, dass "Make America Great Again" in Wirklichkeit immer schon bedeutet habe, "Amerika wieder weiß zu machen".



Wer ist ein echter Amerikaner?

Trumps Aussagen und die Reaktion darauf zeigen, warum die öffentliche Debatte in den USA mittlerweile schon nicht mehr nur über das prinzipielle Problem des Rassismus geführt wird, sondern im Zusammenhang mit der Trump-Administration ein weitaus spezifischeres in den Blick nimmt: White Supremacy, die Behauptung von der Vorherrschaft der Weißen. Ebenfalls am vergangenen Wochenende gab es Bilder von Trumps Vizepräsidenten Mike Pence, wie der sich ein Lager für Flüchtlinge an der US-Grenze zu Mexiko zeigen ließ. Betrachtete man diese Bilder und mit welch unbewegter Miene Pence dort bei der Besichtigung von in Käfigen eingepferchten Männern aus Südamerika zu sehen war, war es schwer, sich des Eindrucks zu erwehren, hier bedinge das eine das andere: Trump erkennt nur weiße Amerikaner als echte Amerikaner an, und seiner Wählerschaft imponiert offenkundig, wie systematisch Trumps Administration Geflüchtete erniedrigt und der Präsident höchst selbst angeblich unamerikanische Amerikaner.

Welche Spuren das Gedankengut von der White Supremacy zieht, ließ sich zwei Wochen zuvor ausgerechnet in der New York Times besichtigen. Dort war anlässlich der ersten Fernsehdebatten der Präsidentschaftskandidaten der Demokraten ein Kommentar des Kolumnisten Bret Stephens zu lesen über das, was "weiße Amerikaner" vermeintlich über diese wohl denken. Denen müsse es so vorkommen, so Stephens, als seien die Demokraten nicht für sie, sondern nur für andere da. "Die sprechen Spanisch. Wir nicht. Die sind keine US-Bürger und nicht legal hier. Wir schon." Die Partei lasse "zu viele Amerikaner sich wie Fremde in ihrem eigenen Land fühlen". Als ein Sturm der Entrüstung angesichts des Textes über den Autor hereinbrach, gab sich Stephens erschüttert. "Ich habe nur eine Kolumne über normale Wähler geschrieben", twitterte er verschnupft, "und schon werde ich als Rassist bezeichnet." In der Tat hatten der Religionswissenschaftler Reza Aslan und die ehemalige CNN-Reporterin Soledad O’Brien den Text auf Twitter als "weißnationalistisch" bezeichnet. Stephens: "Lauter Leute, die mich nie kennengelernt haben, beschuldigen mich, etwas zu sein, was ich nicht bin."

Stephens Ausweichmanöver machte sich, ob bewusst oder unbewusst, eine ganze Reihe von Ambivalenzen im Begriff der White Supremacy zunutze. Dass die Begriffe "racism", "White Nationalism" und "White Supremacy" in einem Zusammenhang stehen, ist klar, aber sie bezeichnen doch jeweils andere Komplexe, was Stephens in seiner Selbstverteidigung bewusst auszuklammern schien. Diese Ambivalenz gestattete es ihm, eine Kritik an seinem Text zur Gesinnungsschau umzudeuten. Und sie gestattete ihm, entrüstet einen Vorwurf von sich zu weisen, und einem weitaus gewichtigeren auszuweichen.