Jedes Kind der Achtziger erinnert sich, wie präsent das Objekt Playboy in den USA einmal war – verhüllt, versteckt, verlacht vielleicht, aber eben gerade deshalb die Lebenswelt dominierend, ein verschleiertes Idol im Tempel der Adoleszenz. Wenn man heute nach dem Playboy als physischem Objekt sucht, merkt man, dass er nicht nur aus der Lebenswelt verschwunden ist, sondern dass es nicht mal mehr die Lücke gibt, die er hätte hinterlassen können. Instagram hat sie in unser aller Leben gefüllt.



Die Vorstellung, für Nacktaufnahmen zu bezahlen, hat im Internetzeitalter etwas herzzerreißend Angestaubtes – wer nähme so ein Angebot heute noch wahr? Auf dem Smartphone jedes durchschnittlichen Mittzwanzigers schlummern wohl frivolere Aufnahmen als in den Centerfolds des Hefts. Kunst- und Modemagazine wagen sich mittlerweile an weitaus erotischere Inszenierungen als der Playboy in den Siebzigerjahren. Und auch die Art Artikel und Essays, für die der Playboy einst berühmt war, jene kühnen, ikonoklastischen Texte, dank derer man behaupten konnte sich das Heft überhaupt erst gekauft zu haben, sind heute ebenso gut anderswo zu finden. Wenn Jia Tolentino im New Yorker über Sex, Gott und MDMA sinniert, und die Teen Vogue ambitionierte politische Essays bringt, dann fehlt schlicht die Kluft, über die der Playboy einst so akrobatisch sprang. Dieses Fehlen, mehr noch als die Sinnkrise, in die das #MeToo-Zeitalter Hugh Heffners Schöpfung stoßen musste, macht dem Magazin seit Jahren zu schaffen. Betrug die Auflage 1975 sagenhafte 5,6 Millionen, wurden im vergangenen Jahr von jedem Heft gerade mal 210.000 Exemplare gedruckt.



Der Playboy reagierte mit einer "schwindelerregenden Abfolge von Neustarts", wie die New York Times schreibt. Anteile wurden zurückgekauft, das Motto "Entertainment for Men" fiel weg und lautete plötzlich "Entertainment for All". Eine Zeit lang gab es nicht mal mehr Nacktaufnahmen. Der Geschäftsführer Ben Kohn konnte dem viel breiter aufgestellten Lifestyle-Imperium offenbar mehr abgewinnen als dem namensgebenden Magazin, das zwar das Aushängeschild der Playboy Enterprises ist, aber mit seinen Abos und Kioskverkäufen viel weniger Geld verdient als der Rest des Unternehmens mit Clubs und Konsumgütern. 2018 reduzierte Kohn die Zahl der jährlichen Hefte von zehn auf sechs. Seit diesem Jahr erscheint der Playboy nur mehr noch als Vierteljahresschrift. Aber es bedarf keiner großen Sehergabe, um hinter der Krise des Unternehmens eine Identitätskrise der von seinem berühmtesten Produkt hofierten Klientel zu vermuten. Sowohl was "Unterhaltung" als auch was "Mann-Sein" bedeutet, hat sich verschoben, und der Playboy rückt jetzt, reichlich verspätet und einigermaßen verzweifelt, hinterher.



Radikale Selbsterneuerung

Diesmal entschied man sich für eine Neubesetzung der Redaktion: Es gibt keine Hefners mehr. Der neue Chefredakteur Shane Singh ist schwul. Für die Erotikaufnahmen ist eine Frau zuständig, Anna Wilson. Das gesamte Team besteht zur Hälfte aus Frauen. Und niemand ist älter als 35. Völlig zu Recht fragte die New York Times also Anfang August: "Können die Millenials den Playboy retten?" Verglichen mit früheren Neustarts ist diese Selbsterneuerung eindeutig radikaler – und ein expliziter Gegenentwurf zum #MeToo-Albtraum Playboy Mansion. Schon in Gloria Steinems berühmter Reportage A Bunny’s Tale von 1963, die die zweite Welle des US-amerikanischen Feminismus mitbestimmte, ging es nicht um das Heft selbst, sondern um den Playboy-Club. Dennoch ist es noch immer das Magazin, mit dem das Unternehmen Playboy seine gesellschaftliche Relevanz und eine beträchtliche kulturelle Legitimität aufrechterhalten hat.



Die neue amerikanische Ausgabe, The Gender-Issue, sieht nun völlig anders aus. Das Cover zeigt eine Unterwasseraufnahme von drei nackten Menschen und sieht eher nach Kunstmagazin aus als nach etwas, das Halbwüchsige zusammengerollt unter der Schulbank verstecken. Das Wasser solle die Fluidität von Genderkategorien symbolisieren, erklärte Chefredakteur Singh der New York Times. Zweihundert vollfarbige Seiten hat er neu befüllt, auf dickem Papier, fast ohne Werbung. Die Fotos zeigen schlanke, beleibte, schwarze, weiße, gestylte und natürliche Körper, nur selten in aufreizenden Posen, einige wenige vollständig nackt. Das immerhin schon. Im Zuge einer der Neustarts hatte der Playboy 2017 seine Nacktaufnahmen ganz abgeschafft, nur um sie – nach weiteren Auflageneinbußen – nach nur sechs Monaten wieder ins Heft zu lassen. Aber die Altherrenoptik von einst ist ebenso verschwunden wie die pubertär-frivole Dessous-Optik im Stil eines FHM, wie man sie eine Zeit lang nachzuahmen versuchte.



Die Fotos im jüngsten Playboy haben vielmehr etwas von einem unkeuschen Instagram-Account oder eines künstlerisch ambitionierten Tumblr-Blogs, bevor solche Dienste Nacktheit von ihren Plattformen verbannten: maßvolle BDSM, ein Erotik-Cartoon, ein paar weitere Gruppenbilder unter Wasser. Die meisten Fotografen sind Frauen oder schwul und die Models geben sich der Kamera nicht in dem Grad hin, wie man das im Playboy bislang sah. Kurz: Das Heft sieht weniger nach Porno aus als nach Kinfolk , dem Lifestyle-Magazin, das Hipstern einen Lebensstil verkauft. Auch der Playboy wollte immer schon einen Lebensstil verkaufen. Der neue Playboy soll die Hefners von heute ansprechen – kritisch, sozial bewusst, woke. Aber eben auch an nackten Busen interessiert. Die Frage, die sich der Playboy so dringend stellen musste, war: Wie soll das funktionieren?



Noch die letzte Ausgabe vor dem Neuanfang – bereits mit Überlänge, aber noch ohne das gesamte neue kreative Team, experimentierte mit anderen Männlichkeitsentwürfen für die Trump-Ära. Da gab es unter anderem ein Interview zu lesen mit dem Krawall-Atheisten und Männerrechts-Anrainer Sam Harris und dem Professor und #Russiagate-Theoretiker Seth Abramson. Das Heft verströmte durchaus die eine oder andere Moschusnote. Es ging um Männer, die sich mannhaft an anderen Männern rieben. Die neue Ausgabe, Sommer 2019, könnte indes erstmals den Bechdel-Test bestehen: der Playboy als Zuhörer, Versteher, Befürworter.