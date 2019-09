Wenn nun auch die Letzten aus dem herrlich verfressenen Sommerurlaub zurück in die Stadt kommen, beginnt im Fitnesscenter der Dichtestress wie sonst nur Anfang Januar nach der Festtagsvöllerei. Die Rudergeräte machen Wind, die Gesichter leuchten im roten Bereich, die Männer dünsten im Rudel. Und in den Parks braucht es zu Stoßzeiten bald Ampeln, um den Läuferverkehr zu regeln. Gleichzeitig häufen sich Zwischenrufe, die den Bewegungsdrang als Ausdruck der Knechtschaft des Kapitalismus geißeln: unsere Körper als letzte Ressource, die es zu optimieren und auszubeuten gilt. Der Fitnesskult und seine Kritik sind inzestuös verschwistert.

Aber wird das große Gehampel wirklich nur veranstaltet, um im Wettbewerb ums beste Profilfoto bestehen zu können und weil wir unserem Arbeitgeber mit einem getrimmten Körper unsere Leistungsbereitschaft anzeigen? Ein Blick in die Menschheitsgeschichte lenkt die Gedanken in eine andere Richtung.



Der Homo sapiens sapiens, wie wir ihn im Spiegel sehen, hat mickrige Zähne und kann nicht sehr schnell wegrennen. Schon seit rund zwei Millionen Jahren, seit der Savannen-Baureihe Homo erectus, wird das nicht besser. Jedes Stückchen Fleisch muss gekocht, mindestens aber klein geschnitten werden, weil wir die Ziege nicht den ganzen Tag kauen können (Bambusblätter lösen das Kieferproblem auch nicht, verehrte Vegetarier). Sogar eine erkältete Hyäne gewinnt garantiert jeden Sprint und bekommt statt einer Medaille uns als Mahlzeit. Survival of the fittest?



Schließen wir uns deswegen freiwillig im Fitnesstudio ein und trainieren mit gefletschten und gebleichten Zähnen? Ist dieser Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Tieren der Grund, dass wir jede Grünfläche überfallen? Dass wir dort in Schlangenlinien herumjoggen, weil die Kopfhörer unseren Gleichgewichtssinn verwirren, der leider nicht so gut ausgebildet ist wie beim Faultier oder Pfingstspatz? Sind wir gekränkt von diesen evolutionären Nachteilen?



Schon klar, die meisten laufen heute nicht mehr zur Nahrung hin, sondern von ihr weg, nämlich um Kalorien zu verbrennen. Und ja, trainierte Muskeln an Rücken, Po, Brust helfen auch beim Bürositzen. Wir aber halten die Fitness für Siegerkommunikation, sie signalisiert Biss im Business und Bereitschaft zum Geschlechtsverkehr. Generell geht es um anhaltende Wettbewerbsfähigkeit über das 27. Lebensjahr hinaus, als es unter Jägern und Sammlern und später auch in der Rockmusik ans Sterben ging. Im Gym und beim Laufen nehmen wir die Evolution selbst in die Hand und korrigieren ihre Fehler. Wir glauben tatsächlich, wir steigerten unsere Leistungsfähigkeit. Selbstoptimierung zum Wohle des Kapitalismus, heißt es dann aus der Ecke der Miesepeter.



Diese allseits bekannte Kritik am Fitnesskult leuchtet allerdings nur ein, wenn man den Faktor Zeit rausrechnet. Die Dialektik kann sich erst auf der horizontalen Achse entfalten, im Betrachten der Dauer. Dann wird die Gleichung komplizierter, aus der reinen Bejahung der neoliberalen Verhältnisse wächst mit der Zeit ihre Ablehnung, aus positiv wird negativ. Die Grundrechnung ist ganz einfach. Der Weg zum Gym, eine Stunde Programm, Duschen, kurz in die Sauna oder ins Dampfbad, Weg zurück: anderthalb bis zwei Stunden gehen dabei locker drauf. Soll das effizient sein? Wie sieht es bei Marathonläufern aus? Laufen sie am Samstag, sind sie am Sonntag nicht zu gebrauchen, manche noch am Montag nicht. Viele lassen sich krankschreiben. Und die Verletzungen, Überlastungen, Zerrungen nach zu viel oder falschem Training: Ab einem gewissen Alter werden solche Themen fast so häufig besprochen wie das Wetter. Als Nikotin und Alkohol schon zum Mittagessen aus den besseren Kreisen verschwanden, musste etwas anderes bei der Selbstzerstörung helfen: Muckibude statt Marlboro.