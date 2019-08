"Diese Sendung, lieber Kollege Mockridge, gibt es seit 33 Jahren und das sehr erfolgreich", sagte die Moderatorin Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten – präziser wurde Deutschlands Problemzone im Unterhaltungsbiz noch nicht beschrieben. ZDF-Fernsehgarten ist, wenn Pietro Lombardi auf einer blauen Bühne im Pool singt: "Phänomenal, phänomenal, bist erste Liga, so wie Real", wo sich "ultraheiß" auf "schmilzt das Eis" reimt. Oder wo Die Draufgänger den Wiesnhit Cordula Grün ("Ihr Ehemann heißt Eberhard Grün...") synchron hüpfen, passend dazu grüne Schnürsenkel in den Wanderschuh eingefädelt haben und vor lauter Hüpffreude den Einsatz zum Playback immer um eine Viertelsekunde verpassen.

Der ZDF-Fernsehgarten wird, so liest man es im Brockhaus des kleinen Mannes nach, also auf Wikipedia, mit einer kurzen Unterbrechung seit neunzehn Jahren von Andrea Kiewel moderiert. Als Kiwi, so wird sie von der Öffentlichkeit liebevoll gekost, im Fernsehgarten begann, da hatte Sabine Christiansen gerade einmal seit zwei Jahren ihre Sendung Sabine Christiansen, die dann noch fast zehn Jahre weiterlief. Kiwi aber schwang, schaukelte und schunkelte sich noch ein weiteres Jahrzehnt weiter und dann noch weiter und noch weiter, bis heute. Während Kiwis Amtszeit hatte Deutschland drei Bundeskanzler, ihre erste Fernsehgartengage bekam sie noch in D-Mark gezahlt. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen kennt keine zeitliche Begrenzung der Moderationsmandate. Maybrit Illner moderiert auch schon seit zwanzig Jahren ihre Redesendung. Na, gut, es gibt so Leute, die brauchen keine beruflichen Herausforderungen mehr, die sitzen zufrieden auf dem, was sie haben. Meistens klappt ja auch alles reibungslos.

Jahrzehntelang ging alles gut und dann so was. Es passierte in der Live-Aufzeichnung vom vergangenen Sonntag. Kiwi moderiert den "groooßartigen Comedian" Luke Mockridge an, auf den sich die Redaktion sehr gefreut habe ("Wir verehren ihn wiiie verrückt"). Luke Mockridge, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein lustiger Lümmel, der im WDR anfing, wo er Nightwash moderierte, eine Comedysendung mit etablierten und Nachwuchscomedians, und danach machte er im Privatfernsehen Karriere.

Luke Mockridge ist das Kind einer Künstlerfamilie, deren Vater vor einiger Zeit unter sehr tragischen Umständen in der Lindenstraße in der ARD starb, obwohl er sich sehr gewünscht hatte, mit "91 Jahren in Helga Beimers Armen zu sterben", wie Bill Mockridge nach seinem Fernsehtod in mehreren Interviews erzählte. Das ist jetzt alles vielleicht nicht so wichtig, aber unter Umständen hilft es, die Fernsehgarten-Katastrophe vom Sonntag in ein vernünftiges Verhältnis zu rücken. Die Medien reagieren nämlich seit Tagen schon sehr aufgebracht auf Luke Mockridges Auftritt. Helga Beimer hatte vor Bill Mockridge Hans Beimer geliebt und von ihm einige Kinder bekommen. Hans Beimer ist vor kurzem aber nun auch gestorben, und es stellt sich die dringende Anschlussfrage, in wessen Armen Helga Beimer sterben wird? Das deutsche Fernsehen hat also neben dem Fernsehgarten durchaus ein paar weitere ernst zu nehmende Sorgen.



Trotzdem war Luke sich nicht zu fein, in den Fernsehgarten zu gehen und eine tadellose Nummer abzuliefern. Der Moderationsdino Kiwi aber war sehr unzufrieden und schimpfte mit ihm, aus beiden Nasenlöchern gleichzeitig schnaubend: "Dass es ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern und Kollegen geben kann. Shame on you, Luke Mockridge, never ever again".

Ohgottohgottohgottohgott! Das ist alles ein Riesenschreck. Eben noch groooßartig und wiiie verrückt verehrt und dann, Schande, nie wieder, tschüssi.

Luke Mockridge hatte alles in allem eine für den Fernsehgarten das Niveau noch weit übertreffende Nummer geliefert, indem er die lustige Geschichte von dem Mann erzählte, der beim Pfannkuchen backen den Pfannkuchen fallen ließ. Kurz musste er die Nummer unterbrechen, weil er einen Anruf erhielt. Er holte die klingelnde Banane aus der Tasche und hörte natürlich nichts, weil er vergaß, den Hörer abzuheben. Also schälte er die Banane und dann klappte es mit der Verbindung. Das ist alles keinen Deut weniger anspruchsvoll, als wenn Mickie Krause stehend im Cabriolet durch den Fernsehgarten gefahren wird und singt: "Was haben wir denn heute für’n Tach, und ich sach, wir sind schon eine Woche wach". Oder wenn Almklausi im Trecker durch die Show rollt und ins Publikum singend fragt: "Wie heißt die Mutter von Nicki Lauda?", und das Publikum klatschend und stampfend zurück singt: "Mama Laudaaa, Mama Laudaaa". Das hat doch ähnlichen Unterhaltungswert wie Mockridges Achselfurzen, übrigens ein Klassiker unter den Akrobatiknummern, möchte man ehrfurchtsvoll behaupten.



Und nun stellt sich die Frage, war Mockridge genau genommen nicht der einzige Künstler in der epochalen Geschichte des Fernsehgartens, der den von der Programmleitung anvisierten Qualitätsstandard wirklich ernst nahm? Denn er hat nicht nur einen Affen imitiert, sondern auch einen Elefanten, das wird in der Pressenachberichterstattung ständig unterschlagen. Er hat ganz laut getrötet, während er den einen Arm unter den anderen Arm durchgerüsselt hat.

Es gibt Kollegen im Kommentiergeschäft, die man von ganzem Herzen verehrt und die über jeden Zweifel erhaben sind. Aber, Freunde: Man tut dem jungen Künstler sehr unrecht, wenn gesagt wird, dass Mockridges Nummer deshalb indiskutabel sei, weil er das Publikum vorgeführt habe. Von Rentnern war die Rede, denen man die Freude verdorben habe. Hier und da wurde auch impliziert, dass der Künstler sich nicht traue, nach oben zu treten, also trete er nach unten.



Freunde, Kollegen, Scherzkeksrezensenten: Wenn man sich ein paar Folgen Fernsehgarten anschaut, wird man feststellen, dass das Publikum dort aus allen möglichen Menschen besteht. Rentner sieht man kaum. Es ist erstaunlich jung und mittelalt, sehr viele Kinder sind dabei. Mag sein, dass die Fernsehzuschauer vor den Geräten älter sind. Zweitens: Man muss ein Publikum nicht in Schutz nehmen. Das sind keine hilflosen, pflegebedürftigen Opfer. Wenn sie diese Art von treckerfahrenden Stampfhanseln toll finden, dann finden sie die eben toll. Und drittens, es war nahezu unmöglich, Mockridges Nummer zu folgen, weil er umgeben war von erwachsenen Menschen, die unaufhörlich Grimassen, Mätzchen, Herzchen, wackenmäßige Zeige- und Kleinefingergesten und andere Sperenzchen in die Kamera machten. Genau hinter Mockridge stand eine ältere Zuschauerin mit Plüschreif und angebauten Hasenohren im Haar. Der kleinste Windhauch hob die Plüschöhrchen hoch. Es war sehr windig an dem Tag.

Jetzt hoffen einige, dass endlich aufgelöst wird, dass es sich bei der Vorstellung des Künstlers um eine Nummer in der Nummer gehandelt hat, wie sie seit einigen Jahren im Fernsehgeschäft üblich ist. Man blamiert sich dafür in der einen Show und präsentiert die Erklärung dafür in einer anderen Show, womöglich seiner eigenen. Der Witz dieser speziellen Nummer und der Show im Allgemeinen aber ist: Es kann kein gehobenes Leben im Unterirdischen geben.